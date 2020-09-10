Clarivate IP併購CPA Global背後有何盤算？

【蔣士棋╱北美智權報 編輯部】

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在大數據當道的時代，連法律、智財服務，都會跟數據分析沾上邊。實際上，法律科技（Legal Tech）已經是歐美當紅的創業題目，更是許多創投資金看好的新興領域。其中，台灣科技界也十分熟悉的CPA Global，也意外地成為這波風潮中的一份子。

今年七月，全球智財服務產業出現了一樁引人注目的併購案：總部位於倫敦、並在紐約證交所掛派的Clarivate IP（中文譯名為科睿維安），宣布將以股份轉換的方式，併購另一家智財權管理平台CPA Global。從交易股份的價值來看，併購金額高達68億美元。Clarivate IP也預估，若併購能在今年底順利完成，今年度的營收可望達到17億美元。

專利業界對於Clarivate IP的印象，大多來自於他們每年發布的《德溫特全球百大創新機構》報告，台灣的工研院、聯發科、台積電也常常列名其中。事實上，Clarivate IP在這幾年內也歷經了多次併購，從原本湯姆森路透（Thomson Reuters ）旗下的一個部門，成為如今的智財服務業巨頭。

首先，在2016年，湯姆森路透將Clarivate IP分割成獨立子公司，並且以35億美元左右的代價賣給兩家私募基金：加拿大的Onex Corporation與亞洲的Baring Private Equity Asia；到了2019年，另一家投資公司：Churchill Capital Corp（CCC）又以42億美元的代價買下Clarivate IP，並且在紐約證交所掛牌交易。

成為上市公司後，Clarivate IP也獲得了從公開市場募資的能力，開始發動一連串併購：2019年9月初，買下生命科學領域的智財服務公司SequenceBase；12月初，買下智財法律分析公司Darts-ip、今年1月初，又買下生命科學領域的資料服務公司DRG。

從這一系列的動作，可以發現Clariate IP的策略，就是使用併購手段在最短時間內擴充生命科學與智慧財產兩個領域的服務能量。這兩個領域的共通點，就是資料的複雜度只會與日俱增，所以使用者必須長時間、經常性地仰賴專業人員的資料整理、分析，才能夠跟上最新趨勢。也因此，只要服務內容的品質夠穩定、功能又能持續擴充，就能容易地培養出客戶的忠誠度。

圖1：2018年第3季至今Clarivate IP每季年化成交額（Annualized Contract Value）變化。單位：百萬美元 （資料來源：https://clarivate.com/）

以年化成交額（Annualized Contract Value, ACV）來看，Clarivate IP的策略正逐漸奏效。在被CCC併購前，Clarivate IP的ACV為7.2億美元左右；但從2019年第2季開始出現成長，進入2020年之後，ACV更突破了8億美元（圖1）。

至於CPA Global，可說是Clarivate IP最需要的一塊拼圖。CPA Global的業務核心為專利獲證後的管理服務，例如年費繳納、數據統計、專利監測等等，而Clarivate IP既有的產品，則大多集中在技術研發階段的資料檢索。因此，在併入CPA Global之後，Clarivate IP等於擁有了從發明創新開始，一直到最末端智財商品化的完整服務，對於客戶的吸引力也將大幅提高（圖2）。

買下CPA Global之後，Clarivate IP的策略布局趨於完整

圖2：Clarivate IP併購CPA Global的策略布局 （資料來源：https://clarivate.com/）

在大數據時代，資料往往被形容成新金礦；但在人類過往的淘金熱當中，真正賺到財富的，還是那些有足夠資源進行開採、提煉、銷售的大資本家。當代的數據金礦亦是如此。從Clairvate IP的例子就可看出，全球智財服務產業已經進入了「錢鬥」的階段，資源有限的中小型業者將更難與大型平台競爭，而隨著技術創新、專利資料的日積月累，也只有Clarivate IP這樣的大型業者，有能力持續投入分析能量並且開發新產品。

可以預見的是，買下CPA Global之後，Clarivate IP的併購腳步絕對不會停止，它對於全球智財服務、甚至法律產業的影響力，也必然與日俱增。





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