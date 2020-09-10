從《商標法部分條文修正草案》之爭議看專利業務之執業管理

【李淑蓮╱北美智權報 編輯部】

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隨著商標協會正式成立，國內的商標業務發展又往前邁進一步，與此同時，商標法修法也是刻不容緩。今年8月13日，就在商標協會成立當天的下午，舉行了「商標代理人管理相關辦法座談會」。商標協會理事長賴文平指出，是次座談會主要目的是由於《商標代理人相關管理辦法草案》剛剛公布，商標協會會員對相關草案尚有疑義，因此，特別設定了重要議題由會員自由表示意見，再由官方列席代表就立法緣由作進一步說明。綜而觀之，制定商標代理人相關管理辦法是美事一樁，可以讓國內的商標業務邁向更專業、更嚴謹之「正軌」；然而，修正草案有一些爭議的地方，主管單位必須仔細研究，審慎處理，以免商標業務之執業管理像專利業務執業管理一樣，落得多頭馬車的下場。

首先，先來看一下這次商標法部分條文修正草案（商標代理人管理機制部分條文) 的背景。智慧財產局 (TIPO) 商標權組指出，商標法於2011年修正公布時刪除了商標師為商標代理人之規定，當時主要是考量到國內商標代理業務多由律師或具實務經驗者辦理，但在刪除規定後，相對形成了僅需國內有住所的人士即可作為商標代理人，在這種情形下，實難期待所有商標代理人都具備處理商標事務所需之專業能力，遂產生無法妥善處理申請人各項商標程序之疑慮。因此，這次修法將商標代理人之資格明文化，並授權主管機關進行登錄及管理，使商標代理人執行商標業務時，能本於專業知識及職業倫理，達成保護委任人權益及有效執行商標各項程序之目的。

為因應商標代理人登錄及管理辦法之訂定，商標法修正草案之條文除明定商標代理人登錄、管理措施等相關事項之授權依據外，同時新增商標專責機關應備置商標代理人名簿，登載商標代理人登錄及其異動事項，使商標代理人資訊透明，並提供外界查詢。另基於工作權保障之法理，明定現行持續從事商標代理業務之工作者，得符合一定條件下依法登錄繼續執業之過渡條文等，以資適用。

修正草案最大爭議點：是統一管理還是各自為政？

附表為《商標法部分條文修正草案條文對照表》，從附表可見，修正條文為商標法第6條及第12條，另外新增第109條之1、之2、之3、之4、之5。主要修正的地方是商標代理人的資格，從簡單的「應在國內有住所」修正為「在國內有住所，並具備下列資格之一︰一、依法得執行商標代理業務之專門職業人員、二、具辦理申請商標註冊及其他程序相關事務能力之專業人員。」

修正條文中商標法第6條第一款的「專門職業人員」指的是律師及會計師，因其依據各自的法律已可執行商標代理業務；然修正條文第6條稱「第2款之專業人員，應經商標專責機關登錄，始得充任商標代理人，執行商標代理業務；登錄後每年應完成六小時以上之專業訓練」，意即第1款「專門職業人員」律師及會計師不受此限制，不需登錄也不需接受專業訓練。此一設計似乎十分矛盾。

慧盈國際專利事務所所長施志豪表示：「立法主要目的是官方跟業界共同希望的方向，希望整個商標代理管理能較有制度，使商標申請業務從業人員的管理較有規範。如果登錄的對象侷限於律師與會計師以外的其他專業人員，此後果會導致將來智慧局官方網站上呈現一奇怪現象。具體而言，因現在官方網站仍可搜尋到從事商標業務的律師與會計師，但現行的草案立法技術做調整，意欲將其限定成律師、會計師不用登錄，但其他經過認證之專業人員不論其資格認定方式為何皆需登錄，則將來民眾在官網查詢時僅會查詢到這些人，那智慧局官網要如何呈現有在做商標代理業務的律師跟會計師讓民眾得知？希望將來整個系統運作要求能夠具有一致性，其實要求做商標代理業務的律師會計師進行登錄，並非一個太複雜的問題，亦即律師及會計師同樣進行登錄，使民眾可查詢得到他們的資料。」

針對此一問題，智慧財產局商標權組組長劉蓁蓁解釋，表示這次草案規劃時考量，專門職業人員是依其他法令即得執行商標代理業務，並無法強制登錄始得執行該項業務。所以修法的邏輯在原則上，以經登錄的商標代理人為第6條第1項第2款及第109條之1第1款的專業人員為主，經登錄者並建置商標代理人名簿後進行管理。至於現行智慧局官網上，對於實際每年申辦20件商標案件以上的代理人資訊，未來仍將整合於局網特定專區提供民眾查詢參考。換言之，官網上會持續公開所有執行商標代理業務的代理人相關資訊，包含律師等專門職業人員及經登錄的商標代理人，公開資訊的欄位，並登載其通過能力認證考試的證書字號或律師、會計師等證照字號等資訊提供外界參考。

多頭馬車格局，管理標準不一

然而，筆者認為，登錄只是形式，更深層的影響在於管理。以智慧局的邏輯觀之，不僅是名單登錄會分開進行，就連日後管理的部分，也是各自為政，形成多頭馬車之格局。因為修正草案中明文規定「「第2款之專業人員……登錄後每年應完成六小時以上之專業訓練」，而第6條第1項第1款之專業人士 (律師、會計師) 不僅不需要上網登錄，也不需要每年接收專業訓練；而且，一切獎懲也是各自的會計師法、律師法說了算。

北美智權股份有限公司總經理許鍾光認為：「智慧局是商標業務的主管單位，負責商標代理人的登錄和管理，除了代理人的教育訓練之外，還肩負有代理人行為規範的管理責任。目前會計師和律師的主管單位並非是智慧局，卻可以從事商標業務。既然商標業務主管單位就是智慧局，智慧局就應採取全面管理，要求從事商標業務的會計師和律師全面向智慧局登錄，並且接受智慧局對執行商標業務的全面管理，這樣才可以保證商標代理的品質和統一的行為規範。如果智慧局因為律師和會計師的主管單位不是智慧局而不願意管理會計師和律師所執行的商標代理業務，這將會產生兩個死角，讓商標代理人的教育訓練很難統一，而且讓有商標執行業務爭議的民眾無所適從。」

其實，專利代理業界也存在著同樣的問題，目前律師法（21）有明文規定，律師得依法執行專利代理業務。

律師法第 21 條：

律師得受當事人之委任，辦理法律事務。

律師得辦理商標、專利、工商登記、土地登記、移民、就業服務及其他依法得代理之事務。

律師辦理前項事務，應遵守有關法令規定。

然而，專利師必須加入專利師公會始得執行專利代理業務；此外，專利師應持續參加在職進修，每二年向專利專責機關提出完成在職進修之證明文件；但專利師法僅第5條第二項、第7條、第8條及第11條於專利代理人準用之，也就是說專利代理人與律師一樣，不需要每年持續參加在職進修也可以代理專利業務。另外，在懲戒處分的部分，專利師適用專利師法第25~31條，但這部分法條適用性並未涵蓋專利代理人；而律師則是回歸律師法第8章。同樣是多頭馬車式的管理。





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