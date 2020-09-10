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美國非OEM碰撞零件售後市場的歷史背景和發展現況

聯合新聞網 / 北美智權報

【葉雪美╱北美智權報　專欄作家】

※如欲轉載本文，請與北美智權報聯絡

自從Ford公司向美國國際貿易委員會（ITC）提起設計專利侵權調查 後，使用設計專利防止碰撞零件的售後市場競爭已形成一種趨勢。本文介紹非OEM零件在美國使用的背景，解析State Farm效應及非OEM零件在AM市場的作用，說明近年原廠利用設計專利消除售後零件市場競爭的狀況，再討論獨立製造商尋求開放AM市場的可能性及應對方式。

※本文摘錄自[美國非OEM碰撞零件售後市場的歷史背景和現況]

根據美國保險業者聯盟（AAI）委託進行的1999年研究，原廠製造一輛價值25,000美元的汽車，將會帶動約100,000美元的維修市場。在維修事故中損壞的車輛時，保險公司認為要更換OEM零件增加的維修成本可能幾近於汽車總價，那不如買輛新車。在有些情況下，使用類似的副廠零件，亦即非OEM碰撞零件，會顯著地降低維修成本，並有助於降低汽車保險費。保險公司主張，如果沒有可行且允許使用非OEM更換零件的市場，那麼汽車製造商將壟斷更換零件行業，開放AM（售後）市場才是符合消費者及保險公司的最大利益。

State Farm案件之後，汽車原廠希望透過立法保護單一碰撞零件，但無法實現，他們嘗試一種新策略，以設計專利保護碰撞零件的外觀，阻止獨立製造商製造、販賣碰撞零件。

什麼是AM市場的碰撞零件？

碰撞零件通常是安裝在汽車外部的鈑金件（如圖1）、或塑料零件（如圖2）以及車燈（如圖3）等，不包括機械零件，例如：電池，過濾器，消音器，減震器和發動機零件。「AM市場零件」通常是指汽車外部的鈑金件、塑料零件，以及前後車燈等更換零件。「獨立製造商」是指零件的原始製造商以外的製造商，亦稱非OEM廠商或副廠。

圖1 碰撞零件之鈑金件
圖1 碰撞零件之鈑金件

圖2 碰撞零件之塑料件
圖2 碰撞零件之塑料件

圖3 碰撞零件之車燈類產品
圖3 碰撞零件之車燈類產品

通常可用於修復受損車輛的碰撞零件有三種來源：

  1. 原始設備製造（OEM）零件是由原始汽車製造商所製造的全新零件。

  2. 非原始設備製造（Non-OEM）零件，也稱為售後市場碰撞的零件，是由獨立製造商生產的替換零件，並以比原始設備製造商便宜的價格出售。

  3. 用過的，救回的，翻新的或再生的二手零件從打撈公司和垃圾場購買。它們通常僅用於提供較低保費的特殊保險單，以換取保險公司使用最低價格的碰撞零件維修車輛的權利。垃圾場零件大部分都是OEM零件（如圖4）。

在過去的幾年中，使用從垃圾場打撈的回收零件之做法受到了很多關注。在State of West Virginia v. Liberty Mut. Ins. Co.案件中，西維吉尼亞州總檢察長（Attorney General）起訴Liberty Mutual公司，因為在未經車主書面同意的情況下，在汽車維修時要求使用二手回收的碰撞零件。初審法院命令Liberty Mutual停止使用從垃圾場打撈的回收零件來修理新車，法院認定這些行為違反了「西維吉尼亞州的汽車碰撞部件法」。

圖4 用過的、打撈的、翻新的或再生的汽車維修零件
圖4 用過的、打撈的、翻新的或再生的汽車維修零件

非OEM替換零件業者的發展背景

在1970年代初期，一些公司在環太平洋地區製造相似的零件，並以OEM零件成本一小部分的價格來出售。不過，這些早期的非OEM零件品質參差不齊，必須進行大量的裝配工作才能安裝。因此，直到1970年代後期，汽車維修廠主要還是使用OEM零件進行維修。

隨著製造技術的普及和廉價化，獨立製造商開始以更低的成本製造及出售汽車替換零件，促使OEM零件的價格平均下降了30%。同時，汽車製造商進行了大規模的公關和法律活動，對外聲稱非OEM零件不安全、且品質低劣，他們將非OEM零件稱為「仿製零件（imitation parts）」，勸告車主不要使用。汽車製造商又對外聲稱，獨立研究已證明非OEM維修零件的品質較低，而且只有OEM替換零件的設計才符合所定義的品質、安全性和外觀規格。

非OEM替換零件的品質和CAPA認證

消費者報告（Consumer Reports）的一項研究確定，非OEM零件品質較差，且生鏽速度比OEM零件快。Ford公司的另一項研究得出結論，非OEM零件的品質都不盡相同。如果在汽車維修中取代OEM零組件，該零件會在隨後的碰撞中會造成更大的損害，從而使無辜的經銷商陷入保險公司、汽車製造商、州政府和消費者權益保護者之間的持續爭論中。不過，由保險業和保險協會贊助的其他三項研究中確定，非OEM零件的品質並不會影響車輛安全。

汽車認證零件協會（CAPA）是一家獨立、公正、非營利、完全透明的，且對結果沒有既定利益的組織。CAPA為了確定碰撞零件的品質，檢查製造商的工廠、設備、製造過程以及最終產品。如果檢查的零件在外觀、裝配、材料組成和機械性能方面與新的OEM零件相同，則非OEM零件將獲得CAPA認證。CAPA品質封印證明替換零件已通過CAPA認證標準（如圖5），提供了獨立、客觀的品質保證，可以像原始零件一樣安裝、執行和使用，無需再測試。

圖5 通過CAPA認證零件類型的CAPA密封件的位置
圖5 通過CAPA認證零件類型的CAPA密封件的位置


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