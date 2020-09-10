快訊

賈伯斯遺孀浪費錢？有錢太太跟你想的不一樣

合庫金董座：將結束香港分行財富管理業務

聽新聞
test
0:00 / 0:00

大陸手機性價比之戰：各類新品牌圍堵 誰能打敗小米？

聯合新聞網 / 北美智權報

【李俊慧／中國政法大學知識產權研究中心特約研究員】

※如欲轉載本文，請與北美智權報聯絡

「性價比」號稱是小米的三大鐵律，但是，在各類新品牌的圍追堵截下，誰更具性價比，可能就存疑了。

2020年8月17日，vivo旗下子品牌IQOO採用線上發佈會形式，對外發佈了IQOO5系列新品，包括IQOO5和IQOO5Pro兩款智慧手機。與去年相比，IQOO的發佈節奏似乎更快了。

2019年上半年發佈的IQOO，下半年發佈的IQOOPro。而今年上半年發佈了IQOO3，理應下半年發佈IQOO3Pro，結果IQOO出其不意直接跳過IQOO3Pro，發佈了中杯與大杯IQOO5以及IQOO5Pro。這次IQOO5系列，除去在性能上保持了高水準外，對於其它地方例如螢幕、揚聲器以及充電上都進行全面提升。

那麼，作為IQOO下半年主打的旗艦新品，IQOO5Pro、小米10至尊紀念版和榮耀30Pro+等相比，哪款更值得入手？

硬體配置：三款手機相機變焦能力強大，其中小米10至尊紀念版與IQOO5Pro處理器性能出色

處理器方面，小米10至尊紀念版與IQOO5Pro搭載的是驍龍865處理器，榮耀30Pro+搭載的是麒麟990處理器。總體來看，IQOO5Pro、小米10至尊紀念版和榮耀30Pro+性能上無疑都能完美運行當前各類遊戲，而在跑分性能上驍龍865要更出色。

此外，小米10至尊紀念版與IQOO5Pro均採用LPDDR5+UFS3.1存儲組合。讀取速度在當前是最先進的。榮耀30Pro+採用的是LPDDR4x+UFS3.0閃存，讀取雖沒有小米10至尊紀念版以及IQOO5Pro，不過在體驗上差距並不大。

拍照方面，IQOO5Pro和榮耀30Pro+均採用後置三鏡頭方案，而小米10至尊紀念版採用後置四鏡頭設計。

具體像素方面，IQOO5Pro採用的是後置「5000萬像素GN1超感光主鏡頭+1300萬像素超廣角+800萬像素潛望式長焦」後置三鏡頭搭配。其中主鏡頭與vivoX50Pro相同，在夜拍方面尤為出色，支持超級夜景4.0以及極夜模式，即使在幾乎全黑的環境也可以還原漂亮的夜間場景，此外主鏡頭還支持OIS光學防抖，算是夜拍中的天花板。

IQOO5Pro超廣角支持120度廣角視野拍攝，長焦支持5倍光學變焦，60倍數碼變焦，變焦能力同樣出色，相機還支持8K影片錄製。

可以看到，這次IQOO5Pro在後置相機的提升，已經具備和當前各類旗艦一較高下的底氣。

小米10至尊紀念版採用的是「定制4800萬像素主鏡頭+4800萬像素潛望式長焦+2000萬像素超廣角+1200萬像素人像鏡頭」後置四鏡頭組合。相機不僅支持8K影片錄像，還支持廣角，長焦雙8K錄製。長焦支持10倍光學變焦，最高支持120倍數字變焦。長焦支持OIS光學防抖以及EIS數字防抖。廣角鏡頭支持128度廣角視野拍攝。

畫質方面，小米採用雙原生ISO Fusion動態技術，針對高光，高亮進行ISO增益，使高亮部分不過曝，暗部保留細節。

榮耀30Pro+採用的是與華為P40相同的「5000萬像素感光主鏡頭+1600萬像素廣角+800萬像素長焦」後置三鏡頭配置。其中長焦鏡頭支持5倍光學變焦，10倍混合變焦以及50倍數碼變焦，OIS光學防抖。手機可以錄製4k,60幀影片，1920幀慢動作以及AIS影片防抖。DXO評分125分，僅次於華為P40Pro。

前置拍照方面，IQOO5Pro和小米10至尊紀念版採用前置單攝設計，而榮耀30Pro+採用的是前置雙鏡頭設計。

其中，IQOO5Pro採用1600萬像素的前置相機，小米10至尊紀念版採用的是前置2000萬像素的相機，而榮耀30Pro+採用的是「3200萬像素主鏡頭+800萬像素廣角」雙鏡頭組合。

可以看到，榮耀30Pro+在前置拍照方面具有明顯的優勢。

外觀設計：三款手機均採用打孔曲面螢幕螢幕，榮耀30Pro+輕時尚、IQOO5Pro加入素皮後蓋

據不完全統計，在2020年上半年發佈的52款手機中，採用打孔螢幕設計的手機共36款，占69.1%。同時曲面螢幕也在旗艦機中開始流行，52款手機中採用曲面螢幕的手機共17款，占32%曲面螢幕作為高端旗艦的「專屬」，其所占的比例方面也十分可觀。IQOO5Pro、小米10至尊紀念版和榮耀30Pro+，這三款手機作為三個品牌同系列下的大杯以及超大杯，除去在性能上做到了極致外，在外觀設計上三款手機也非常講究，螢幕都採用了曲面螢幕，後蓋加工也下了不少功夫，在顏值以及握持手感上都非常出色。

IQOO5Pro正面採用的是一塊6.56英寸的OLED打孔螢幕，之前考慮到遊戲IQOO在上半年並沒有加入曲面螢幕，而在下半年IQOO5Pro似乎也要衝擊高端市場，在IQOO5Pro採用了曲面螢幕。螢幕支持120Hz刷新率，240Hz觸控采樣率，最高亮度為1300nit，手機支持100%DCI-P3色域覆蓋。在螢幕像素上非常出色。

總體來看，IQOO5Pro、小米10至尊紀念版和榮耀30Pro+在外觀設計都頗具特色，符合當前主流旗艦手機的設計風格，可以滿足不同用戶的偏好。


【詳細內容請見《北美智權報》268期；歡迎訂閱《北美智權報》電子報

相關新聞

大陸手機性價比之戰：各類新品牌圍堵 誰能打敗小米？

「性價比」號稱是小米的三大鐵律，但是，在各類新品牌的圍追堵截下，誰更具性價比，可能就存疑了。

台灣社會民情並不適合亞洲金融中心

科技島和金融中心，各有其優點和缺點，很多台灣人抱怨高房價，但曾經身為亞洲金融中心的香港，比台灣更低的稅賦，房價可是比台灣還要高出一截，為了吸引大量國際資本前來投資，那樣的社會環境，未必會適合台灣人，走科技和製造業路線的台灣，改走金融中心路線，未必是更好的選擇。

ZERO可否註冊為飲料商標？從Royal Crown v. Coca-Cola談起

就法律保護而言，獨創性或任意性標識的識別性強，理當是商標首選。儘管如此，基於銷售需要，廠商往往偏愛暗示性、甚至是描述性標識，但這類標識卻極容易產生紛爭；例如，Royal Crown與Coca-Cola便曾於2018年在聯邦巡迴上訴法院（CAFC）爭執，將內含「ZERO」字樣的標識使用於飲料產品是否屬於通用性或描述性。本篇即是介紹該次判決發回重審後的再度上訴結果，以及意料之外的後續發展。

美國非OEM碰撞零件售後市場的歷史背景和發展現況

自從Ford公司向美國國際貿易委員會（ITC）提起設計專利侵權調查 後，使用設計專利防止碰撞零件的售後市場競爭已形成一種趨勢。本文介紹非OEM零件在美國使用的背景，解析State Farm效應及非OEM零件在AM市場的作用，說明近年原廠利用設計專利消除售後零件市場競爭的狀況，再討論獨立製造商尋求開放AM市場的可能性及應對方式。

從《商標法部分條文修正草案》之爭議看專利業務之執業管理

隨著商標協會正式成立，國內的商標業務發展又往前邁進一步，與此同時，商標法修法也是刻不容緩。今年8月13日，就在商標協會成立當天的下午，舉行了「商標代理人管理相關辦法座談會」。商標協會理事長賴文平指出，是次座談會主要目的是由於《商標代理人相關管理辦法草案》剛剛公布，商標協會會員對相關草案尚有疑義，因此，特別設定了重要議題由會員自由表示意見，再由官方列席代表就立法緣由作進一步說明。綜而觀之，制定商標代理人相關管理辦法是美事一樁，可以讓國內的商標業務邁向更專業、更嚴謹之「正軌」；然而，修正草案有一些爭議的地方，主管單位必須仔細研究，審慎處理，以免商標業務之執業管理像專利業務執業管理一樣，落得多頭馬車的下場。

Clarivate IP併購CPA Global背後有何盤算？

在大數據當道的時代，連法律、智財服務，都會跟數據分析沾上邊。實際上，法律科技（Legal Tech）已經是歐美當紅的創業題目，更是許多創投資金看好的新興領域。其中，台灣科技界也十分熟悉的CPA Global，也意外地成為這波風潮中的一份子。

2020上半年大陸遊戲行業觀察

2020年1～6月中國遊戲市場營收為人民幣1394.93億元、年成長率22.34%，雖然遊戲用戶成長有放緩現象，但疫情導致娛樂需求提高，尤其以行動遊戲成長最多，占比已高達中國遊戲市場總營收的七成五份額。伴隨中國極力推動5G技術普及，雲遊戲將是未來成長的新亮點，透過平台的雲遊戲技術和服務器資源讓玩家暢玩遊戲。

考量專利侵權人貢獻度之合理權利金計算法—Intel Corporation v. Future Link Systems, LLC案判決之借鏡

專利法給予權利人損害賠償的補償，另法院實務上同時以「不當得利」請求權，而讓侵權行為所得的利益能返還給專利權人，而二者皆准許以「合理權利金」來計算相關的補償金額。關鍵問題是如何考量相關因素而來計算「合理權利金」。

經濟與股市脫鉤的原因與隱憂：水能載舟 何時覆舟？

在本刊251期「2020台灣經濟前景：趨吉避凶將是最大難關」中，曾經以遛狗理論分析股市表現與實體經濟相背離的現象。實際上，資金多寡才是實體經濟與股市之間最重要的聯繫因素，也是今年新冠疫情中，全球股市節節上漲的關鍵。問題是，若資金行情突然退去，我們能否因應得當，又該怎麼善用眼前的優勢來壯大實力？

看不見的商標-觸摸商標

一般傳統商標的形式是以文字、圖樣或是圖文結合之方式呈現，但隨著科技的日新月異，行銷手法的不斷創新，為讓消費者對於商品服務有不同的體驗及感受，商業市場發展出不同類型之非傳統商標，如動態商標、位置商標、氣味商標、味覺商標、以及本文將介紹之觸摸商標。

談詞曲創作者於經紀關係中的音樂著作權專屬授權合約

詞曲創作者在與版權公司合作的時候，通常會形成經紀關係，即版權公司會代理詞曲創作者從事相關音樂著作的利用行為。在經紀合約中可能包含音樂著作的專屬授權；另雙方可能分開訂定著作權專屬授權合約。在智慧財產法院108年民暫抗字第4號民事裁定案例（以下稱「G與L案」）中，詞曲創作者G與其經紀人L間另簽訂「詞曲版權授權合約」（以下稱「系爭合約」），其約定G於「系爭合約期間內創作之『所有』詞、曲音樂著作及系爭合約簽約日以前創作之『所有』詞、曲音樂著作均專屬授權予[L]」。

大陸推動「新基建」對台資通訊產業的新契機

2020年，大陸由中央到地方政府都在積極推動「新型基礎設施建設」，目的是透過基礎建設來拉動投資、擴大就業和就業結構優化。中共總書記習近平今年4月考察時強調，要推進5G、物聯網、人工智慧、工業互聯網等新型基礎設施建設，已有15個省市發佈2020年投資計畫，其中8個省規畫總投資額達人民幣33.83 兆元。而大陸推動新基建對台灣資通訊產業有何影響？可以從5G、大數據中心和工業互聯網三方面觀察……

熱門新聞

大陸手機性價比之戰：各類新品牌圍堵 誰能打敗小米？

Clarivate IP併購CPA Global背後有何盤算？

美國非OEM碰撞零件售後市場的歷史背景和發展現況

從《商標法部分條文修正草案》之爭議看專利業務之執業管理

2020上半年大陸遊戲行業觀察

考量專利侵權人貢獻度之合理權利金計算法—Intel Corporation v. Future Link Systems, LLC案判決之借鏡

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。