大陸手機性價比之戰：各類新品牌圍堵 誰能打敗小米？

【李俊慧／中國政法大學知識產權研究中心特約研究員】

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「性價比」號稱是小米的三大鐵律，但是，在各類新品牌的圍追堵截下，誰更具性價比，可能就存疑了。

2020年8月17日，vivo旗下子品牌IQOO採用線上發佈會形式，對外發佈了IQOO5系列新品，包括IQOO5和IQOO5Pro兩款智慧手機。與去年相比，IQOO的發佈節奏似乎更快了。

2019年上半年發佈的IQOO，下半年發佈的IQOOPro。而今年上半年發佈了IQOO3，理應下半年發佈IQOO3Pro，結果IQOO出其不意直接跳過IQOO3Pro，發佈了中杯與大杯IQOO5以及IQOO5Pro。這次IQOO5系列，除去在性能上保持了高水準外，對於其它地方例如螢幕、揚聲器以及充電上都進行全面提升。

那麼，作為IQOO下半年主打的旗艦新品，IQOO5Pro、小米10至尊紀念版和榮耀30Pro+等相比，哪款更值得入手？

硬體配置：三款手機相機變焦能力強大，其中小米10至尊紀念版與IQOO5Pro處理器性能出色

處理器方面，小米10至尊紀念版與IQOO5Pro搭載的是驍龍865處理器，榮耀30Pro+搭載的是麒麟990處理器。總體來看，IQOO5Pro、小米10至尊紀念版和榮耀30Pro+性能上無疑都能完美運行當前各類遊戲，而在跑分性能上驍龍865要更出色。

此外，小米10至尊紀念版與IQOO5Pro均採用LPDDR5+UFS3.1存儲組合。讀取速度在當前是最先進的。榮耀30Pro+採用的是LPDDR4x+UFS3.0閃存，讀取雖沒有小米10至尊紀念版以及IQOO5Pro，不過在體驗上差距並不大。

拍照方面，IQOO5Pro和榮耀30Pro+均採用後置三鏡頭方案，而小米10至尊紀念版採用後置四鏡頭設計。

具體像素方面，IQOO5Pro採用的是後置「5000萬像素GN1超感光主鏡頭+1300萬像素超廣角+800萬像素潛望式長焦」後置三鏡頭搭配。其中主鏡頭與vivoX50Pro相同，在夜拍方面尤為出色，支持超級夜景4.0以及極夜模式，即使在幾乎全黑的環境也可以還原漂亮的夜間場景，此外主鏡頭還支持OIS光學防抖，算是夜拍中的天花板。

IQOO5Pro超廣角支持120度廣角視野拍攝，長焦支持5倍光學變焦，60倍數碼變焦，變焦能力同樣出色，相機還支持8K影片錄製。

可以看到，這次IQOO5Pro在後置相機的提升，已經具備和當前各類旗艦一較高下的底氣。

小米10至尊紀念版採用的是「定制4800萬像素主鏡頭+4800萬像素潛望式長焦+2000萬像素超廣角+1200萬像素人像鏡頭」後置四鏡頭組合。相機不僅支持8K影片錄像，還支持廣角，長焦雙8K錄製。長焦支持10倍光學變焦，最高支持120倍數字變焦。長焦支持OIS光學防抖以及EIS數字防抖。廣角鏡頭支持128度廣角視野拍攝。

畫質方面，小米採用雙原生ISO Fusion動態技術，針對高光，高亮進行ISO增益，使高亮部分不過曝，暗部保留細節。

榮耀30Pro+採用的是與華為P40相同的「5000萬像素感光主鏡頭+1600萬像素廣角+800萬像素長焦」後置三鏡頭配置。其中長焦鏡頭支持5倍光學變焦，10倍混合變焦以及50倍數碼變焦，OIS光學防抖。手機可以錄製4k,60幀影片，1920幀慢動作以及AIS影片防抖。DXO評分125分，僅次於華為P40Pro。

前置拍照方面，IQOO5Pro和小米10至尊紀念版採用前置單攝設計，而榮耀30Pro+採用的是前置雙鏡頭設計。

其中，IQOO5Pro採用1600萬像素的前置相機，小米10至尊紀念版採用的是前置2000萬像素的相機，而榮耀30Pro+採用的是「3200萬像素主鏡頭+800萬像素廣角」雙鏡頭組合。

可以看到，榮耀30Pro+在前置拍照方面具有明顯的優勢。

外觀設計：三款手機均採用打孔曲面螢幕螢幕，榮耀30Pro+輕時尚、IQOO5Pro加入素皮後蓋

據不完全統計，在2020年上半年發佈的52款手機中，採用打孔螢幕設計的手機共36款，占69.1%。同時曲面螢幕也在旗艦機中開始流行，52款手機中採用曲面螢幕的手機共17款，占32%曲面螢幕作為高端旗艦的「專屬」，其所占的比例方面也十分可觀。IQOO5Pro、小米10至尊紀念版和榮耀30Pro+，這三款手機作為三個品牌同系列下的大杯以及超大杯，除去在性能上做到了極致外，在外觀設計上三款手機也非常講究，螢幕都採用了曲面螢幕，後蓋加工也下了不少功夫，在顏值以及握持手感上都非常出色。

IQOO5Pro正面採用的是一塊6.56英寸的OLED打孔螢幕，之前考慮到遊戲IQOO在上半年並沒有加入曲面螢幕，而在下半年IQOO5Pro似乎也要衝擊高端市場，在IQOO5Pro採用了曲面螢幕。螢幕支持120Hz刷新率，240Hz觸控采樣率，最高亮度為1300nit，手機支持100%DCI-P3色域覆蓋。在螢幕像素上非常出色。

總體來看，IQOO5Pro、小米10至尊紀念版和榮耀30Pro+在外觀設計都頗具特色，符合當前主流旗艦手機的設計風格，可以滿足不同用戶的偏好。





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