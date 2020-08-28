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大陸推動「新基建」對台資通訊產業的新契機

聯合新聞網 / 北美智權報

【吳碧娥╱北美智權報 編輯部】

※如欲轉載本文，請與北美智權報聯絡

2020年，大陸由中央到地方政府都在積極推動「新型基礎設施建設」，目的是透過基礎建設來拉動投資、擴大就業和就業結構優化。中共總書記習近平今年4月考察時強調，要推進5G、物聯網、人工智慧、工業互聯網等新型基礎設施建設，已有15個省市發佈2020年投資計畫，其中8個省規畫總投資額達人民幣33.83 兆元。而大陸推動新基建對台灣資通訊產業有何影響？可以從5G、大數據中心和工業互聯網三方面觀察……

圖一、大陸新型基礎設施建設範疇 （資料來源：發改委及工信部、賽迪研究院，MIC整理，2020年8月）
圖一、大陸新型基礎設施建設範疇 （資料來源：發改委及工信部、賽迪研究院，MIC整理，2020年8月）

5G網路：基地台與手機商機

大陸全力發展5G且成長迅速，而5G基地台建設正好可拉動大陸基礎建設資本支出，大陸電信三雄中國電信、中國聯通、中國移動，正在積極擴展獨立組網5G網路（5GSA），以實現所有地級城市的5G網路覆蓋。野村證券預估，累計至2022年，大陸5G基地台總量將會超過300萬個。2021年5G相關投資額約為人民幣3,700億元，2022年將達人民幣4,000億元。截至2020年4月底，全大陸已累積建置25萬座5G基地台，在今年底之前，每週都將新增1萬多個5G基地台。

圖二、2020年大陸三大電信營運商5G基地台建置規模 （資料來源：中商產業研究院、各新聞網站，MIC整理，2020年8月）
圖二、2020年大陸三大電信營運商5G基地台建置規模 （資料來源：中商產業研究院、各新聞網站，MIC整理，2020年8月）

資策會產業情報研究所（MIC）協同研究員張儀潁分析，晶片為基地台數據處理的關鍵，5G高頻段將使晶片需求量增加；晶片製程、封測更加繁複，台灣晶圓代工、封測業者為半導體產業龍頭，目前已投入5G基地台晶片生產、擴增封測機台；台灣砷化鎵業者為全球代工市佔率最高，目前已陸續啟動擴產計畫。台灣網通業者為3G、4G時代小型基地台的重要供應鏈，5G高頻段需要更近的傳播距離，小型基地台安裝靈活、成本更低，可大量佈建提高5G的覆蓋率，台灣網通業者目前已掌握相關關鍵技術。

圖三、5G網路優先關注基地台、終端的硬體需求 （資料來源：MIC整理，2020年8月）
圖三、5G網路優先關注基地台、終端的硬體需求 （資料來源：MIC整理，2020年8月）

在手機方面，全球智慧型手機市場需求大跌，唯有5G手機暴增。2020年因主要國家失業率大幅提升、民眾收入下滑，消費力道難復，換機潮將遞延，手機出貨量保守預估將跌破12億台，其中5G手機今年出貨量預估為2.06億台，仍較疫情前的預測減少21%。雖然手機新品開發時程延遲，但廠商仍積極導入5G，大陸市場新機型已超過半數為5G手機，銷售量有望突破1.5億台。

張儀潁指出，台廠具手機代工經驗、晶片設計能力，手機因5G直接影響而需要增加或提升功能的零組件包含核心晶片、天線、散熱模組、射頻模組等，台商在晶片、射頻模組、鏡頭領域已陸續接獲5G手機訂單，此外5G手機強調影音功能，鏡頭、3D感測、面板等零組件亦可望受惠。

大數據中心需求持續成長

大陸數據中心需求持續成長，數據中心可對海量數據進行儲存和計算，被視為大陸發展線上服務、新興應用的重要支撐，因此具備市場成長潛力，從2019～2022 年，大陸數據中心市場規模複合增長率將達到27%。

中國電信、中國聯通、中國移動三強已佔據大陸約七成的數據中心，期望持續投資興建數據中心以維持規模上的優勢；另一方面，阿里巴巴、百度、騰訊等互聯網巨頭，近年也加速投資興建數據中心，特別是具備雲計算功能的數據中心，大陸數據中心IT投資規模持續上升，預計在2025年達到人民幣7,071億元。數據中心涉及機房建設和營運，同時需要考慮資料的運算、傳輸與互聯、安全等問題，因此需要購置大量設備，預期將帶動IT投資，並拉動伺服器出貨成長。

圖四、2018年～2022年大陸數據中心IT投資規模增長預測 （資料來源：MIC整理，2020年8月）
圖四、2018年～2022年大陸數據中心IT投資規模增長預測 （資料來源：MIC整理，2020年8月）

張儀潁指出，伺服器為數據中心得以處理、儲存數據的關鍵核心，為滿足更高數據傳輸速率、大量數據處理的需求，伺服器規格需持續升級，內部核心元件價值也將同步提升，帶動整機單價走高，台灣業者在伺服器市場出貨佔比高達85%以上，已有伺服器代工業者接獲訂單，台灣伺業者普遍認為，2020下半年在數據中心的拉貨需求較上半年升溫。

由於伺服器產業屬於技術和資金密集型行業，且進入壁壘較高，台廠在OEM及白牌加起來的全球市佔率約九成，另外已有伺服器零組件業者已打入大陸伺服器供應鏈，均為台廠的優勢所在，隨著大陸伺服器持續的拉貨動能，台商在大陸伺服器市場將接獲長期且穩定成長的訂單，台商可融入大陸數據中心市場及伺服器產業，吸取養分，厚實與紅色供應鏈競爭的實力。

工業互聯網平台為商機所在

大陸工業互聯網重點投入在平台與軟體，根據中國信息通信研究院統計，2020年大陸工業互聯網產值將達人民幣3.14兆元，無論投資還是防疫作為，工業互聯網的雲平台都是發展重點。2020年2月~6月，大陸資本市場投資新基建項目以工業互聯網最多，雲平台特別是防疫作為中被提出最多的解決方案。大陸透過產業基金促使企業使用平台並且上雲端，並推動區域型與產業型平台，台資或是外資企業都能加入工業互聯網聯盟。

大陸工業互聯網平台商機可從短中長期三方面觀察，短期而言，大陸推動工業互聯網將帶起自動化與數位化的設備需求，但培育本土企業仍是重中之重，應注意紅色供應鏈的成形與崛起，對於台灣智慧機械業者來說為短多長空；中期來看，大陸與德國持續在制定智慧製造進行標準，現工業互聯網聯盟組織設有標準組延續標準的合作與制定，完善工業互聯網標準體系與國際合作擴散將是未來趨勢：若從長期觀察，工業互聯網聯盟是大陸整合製造業供應鏈上中下游的重要基礎，同時也是提升製造業產品品質、品牌的手段，透過工業互聯網有利推升製造業的數位轉型能量，同時也會強化龍頭企業在供應鏈體系的平台角色。

張儀潁認為，對於台灣而言，台灣的產業不易形成規模經濟，因此投入資源建置工業互聯網平台獲得的效益恐有限。 台灣已有業者加入大陸的工業互聯網聯盟，未來可針對製造業中的特定領域、環節圍繞平台進行裝備、軟體佈局，以避免落入短多長空。

今年4月發改委等12部委發佈「網路安全審查辦法」，6月1日起採購網絡產品和服務時，皆需申報。張儀潁提醒，台灣業者需要持續留意大陸針對網通設備所發佈的資安法規，以發展相關的因應策略、進而符合大陸對於關鍵資訊基礎設施、供應鏈安全的要求和標準。此外，大陸近年積極扶植當地企業，在成本、技術具有強大的競爭力，對台灣資通訊造成衝擊，台灣業者應強化技術、軟硬整合能力以提高競爭力、爭取商機，例如5G手機規格升級所搭配VR/AR高階零組件；針對數據中心特定需求所提供軟硬整合方案。


【詳細內容請見《北美智權報》267期；歡迎訂閱《北美智權報》電子報

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