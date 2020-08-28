快訊

網紅館長遭槍擊 館粉出征侯友宜合理嗎？

評／進一步退兩步？檢察體系改革的「復辟」勢力

聽新聞
test
0:00 / 0:00

談詞曲創作者於經紀關係中的音樂著作權專屬授權合約

聯合新聞網 / 北美智權報
（圖片來源：Pixabay）
（圖片來源：Pixabay）

【陳秉訓／國立政治大學科技管理與智慧財產研究所副教授】

※如欲轉載本文，請與北美智權報聯絡

詞曲創作者在與版權公司合作的時候，通常會形成經紀關係，即版權公司會代理詞曲創作者從事相關音樂著作的利用行為。在經紀合約中可能包含音樂著作的專屬授權；另雙方可能分開訂定著作權專屬授權合約。在智慧財產法院108年民暫抗字第4號民事裁定案例（以下稱「G與L案」）中，詞曲創作者G與其經紀人L間另簽訂「詞曲版權授權合約」（以下稱「系爭合約」），其約定G於「系爭合約期間內創作之『所有』詞、曲音樂著作及系爭合約簽約日以前創作之『所有』詞、曲音樂著作均專屬授權予[L]」。

如果G和L結束經紀關係，但未能即時終止系爭合約時，法院應如何審理詞曲創作者違反著作權授權約定時所應負的民刑事責任，此為值得探究的議題。以下本文舉三點爭議，並討論相關問題。

議題一：違反專屬授權之規定為契約爭議或侵權行為

著作權法第37條第4項規定「著作財產權人在專屬授權範圍內，不得行使權利」。然而，當原著作權人未經專屬被授權人同意而利用其著作時，此應屬於「契約義務違反」或「侵權行為」之類別，該問題可從立法理由解答。

在2001年的著作權法修正中首次出現著作權法第37條第4項之專屬授權條文，其內容至今未變。該次修法於委員會審畢的版本為「專屬授權之被授權人在被授權範圍內，得以著作財產權人之地位行使權利。著作財產權人在專屬授權範圍內，除另有約定外，不得行使權利」。不過，之後於二讀階段時，經朝野協商而改為「專屬授權之被授權人在被授權範圍內，得以著作財產權人之地位行使權利。著作財產權人在專屬授權範圍內，不得行使權利」；即「除另有約定外」部分被移除。因為當時朝野協商並無紀錄，「除另有約定外」被刪除之原因不明。

在委員會審畢的報告中，關於著作權法第37條第4項之增訂，其原因為當時第37條「並未規定專屬授權之被授權人在法律上究取得何種地位，則專屬授權後，著作財產權人可否再行使著作財產權、著作權受侵害時，專屬授權之被授權人可否提起訴訟等，滋生疑義，爰增訂第四項」。因此，在「專屬授權範圍」內，原著作權人是不能享有其原本專有的著作財產權。甚至，智慧財產法院曾於108年民著訴字第63號民事判決中指出「著作財產權人在專屬授權範圍內，不得行使權利，此為強制規定，不得以契約排除之，故非專屬授權人不得對第三人主張侵害著作權之權利」。

事實上，著作權法第37條第4項規定「在專屬授權範圍內」著作財產權人才不得行使權利。因此，法院或檢察官在檢視類似案件時，應探究「專屬授權範圍」之真意。著作財產權人在專屬授權範圍「之外」時，其仍得行使權利。

在G與L案中，L雖然為G之著作財產權專屬授權之被授權人，但G仍然在各類表演活動或專輯製作與出版活動中使用自己的著作。亦即，實務上，著作權人仍有機會在專屬授權之狀況下行使權利。

面對實務的現象，在著作權人與專屬被授權人間，關於著作權法第37條第4項之糾紛，其真正的議題應該是「專屬授權範圍」的解釋。亦即，該糾紛本質是「契約解釋」而非「侵權行為」，因而無涉刑事責任之問題。因為系爭著作權合約屬於概括的專屬授權合約，故該合約之「專屬授權範圍」為何值得探究。

議題二：專屬授權範圍之解釋

民法第98條規定「解釋意思表示，應探求當事人之真意，不得拘泥於所用之辭句」。根據智慧財產法院103年民著訴字第29號民事判決，法院於解釋契約時，其「須斟酌交易上之習慣，及當事人所欲達成之經濟上效果、合理預期之契約利益，依誠信原則而為之」。另契約行為乃法律行為之一，而「關於法律行為之解釋方法，應以當事人所欲達到之目的、交易習慣、任意法規及誠信原則為標準」，即「合理的解釋」應「將當事人之目的列為最先，交易習慣次之，任意法規又次之」，至於「誠信原則」乃「始終介於其間以修正或補足之」。

具體來說，「解釋契約應通觀全文，並斟酌立約當時之情形，以期不失立約人之真意」，其次，「解釋契約應以當事人立約當時之真意為準」；而「真意」之認定「應以過去事實及其他一切證據資料為斷定之標準，不能拘泥文字致失真意」。操作上，關於「探求當事人立約真意」，其最重要的是「於解釋契約條款時，斟酌當事人訂約時客觀上所存在之一切情事，以契約當事人所欲達成之契約目的為基準，不違背契約本質」，才屬「符合公平正義之契約解釋」。

針對G與L案，系爭合約第8條約定：「甲方[G]理解乙方[L音樂社]為擴大推廣現行之音樂出版業務，有另行成立音樂出版公司之必要，因而甲方同意自該公司成立之日起，由該公司承受並受讓乙方於本合約中所定之權利義務並同意應乙方要求以相同條件另簽署新合約」。亦即，系爭合約的目的在於「音樂出版」，而因根據G和L間過去的合作經驗，「音樂出版」應指實體專輯的發行。因此，系爭合約可解釋為「專屬授權範圍」應侷限在「實體專輯的發行」。在此觀點下，G的公開演出相關歌曲、及將單曲於數位平台上發行或公開傳輸（即串流）等行為應非屬系爭合約之專屬授權範圍。G自然無違反系爭著作權合約之問題。

另G與L皆為社團法人中華音樂著作權協會（MÜST）會員。MÜST與會員間有約定公開播送權、公開演出權、及公開傳輸權等著作財產權之專屬授權。故G與L皆應瞭解MÜST管理契約之專屬授權內容中，其禁止會員再專屬授權前述三個著作權給第三人。在此情境下，雙方可能已將「公開播送權、公開演出權、及公開傳輸權」等排除於系爭合約之外，才符合產業慣例，而L也不至於讓其創作者G違反MÜST管理契約。

爭議三：原著作權人之其他專屬授權行為

著作權人先專屬授權其著作財產權給被授權人L，但之後又專屬授權其著作財產權給被授權人M。因為專屬授權給L後著作權人已不能行使權利，故專屬授權給M之行為應屬無效。不過，此「後專屬授權」無效之效果應限於已經完成的著作。

著作權法第10條規定「著作人於著作完成時享有著作權」。因為著作人取得著作權後才有專屬授權之權利，故著作必須完成，其才能做為專屬授權之標的。至於未完成或未來的著作，儘管專屬授權契約視其為授權標的，那也僅是期待的利益或承諾，而不發生專屬授權的效果。

以G與L案為例，系爭著作權合約是一年一年續約，故在2019年完成的歌曲應該在2020年系爭合約續約起才納入專屬授權範圍。除非該些2019年歌曲在當年由雙方另行合意納入系爭合約的範圍內，否則該些歌曲於2019年時可由G在專屬授權給第三人。

對於「前專屬授權」中關於未完成或未來著作之授權部分，著作權人之「後專屬授權」應視為前專屬授權契約的違反，但其僅是契約義務未履行之爭議，亦即著作權人未能遵守專屬授權之承諾。

如果「前專屬授權」是授權標的範圍屬概括約定性質而未明確寫下特定著作，如G與L案，則「後專屬授權」所涉及的著作X將不屬於「前專屬授權」之授權標的範圍；而即使自動續約後，該著作X仍在「前專屬授權」之授權範圍外，因為「後專屬授權」之效力已使得「前專屬授權」就該著作X部分的續約行為屬無效。

結論

著作權專屬授權合約在當事人雙方有經紀關係下，「專屬授權範圍」之解釋應考量經紀關係的一般情況。在G與L案中，該經紀關係主要在促成相關音樂著作之實體專輯發行，另系爭合約亦有相關條款指引合約執行之目的。因此，G於該經紀關係之外的使用，是系爭合約之「專屬授權範圍外」之使用，而合乎著作權法第37條第4項之規範。最後，無論是經紀契約或著作權授權契約，都應避免自動續約條款，以免增加授權關係的複雜度。即使有該類條款之必要，其內容應有彈性的終止合約機制，以讓雙方在無法繼續合作關係時，可順利結束附帶的專屬授權關係。


【詳細內容請見《北美智權報》267期；歡迎訂閱《北美智權報》電子報

相關新聞

台灣社會民情並不適合亞洲金融中心

科技島和金融中心，各有其優點和缺點，很多台灣人抱怨高房價，但曾經身為亞洲金融中心的香港，比台灣更低的稅賦，房價可是比台灣還要高出一截，為了吸引大量國際資本前來投資，那樣的社會環境，未必會適合台灣人，走科技和製造業路線的台灣，改走金融中心路線，未必是更好的選擇。

經濟與股市脫鉤的原因與隱憂：水能載舟 何時覆舟？

在本刊251期「2020台灣經濟前景：趨吉避凶將是最大難關」中，曾經以遛狗理論分析股市表現與實體經濟相背離的現象。實際上，資金多寡才是實體經濟與股市之間最重要的聯繫因素，也是今年新冠疫情中，全球股市節節上漲的關鍵。問題是，若資金行情突然退去，我們能否因應得當，又該怎麼善用眼前的優勢來壯大實力？

看不見的商標-觸摸商標

一般傳統商標的形式是以文字、圖樣或是圖文結合之方式呈現，但隨著科技的日新月異，行銷手法的不斷創新，為讓消費者對於商品服務有不同的體驗及感受，商業市場發展出不同類型之非傳統商標，如動態商標、位置商標、氣味商標、味覺商標、以及本文將介紹之觸摸商標。

談詞曲創作者於經紀關係中的音樂著作權專屬授權合約

詞曲創作者在與版權公司合作的時候，通常會形成經紀關係，即版權公司會代理詞曲創作者從事相關音樂著作的利用行為。在經紀合約中可能包含音樂著作的專屬授權；另雙方可能分開訂定著作權專屬授權合約。在智慧財產法院108年民暫抗字第4號民事裁定案例（以下稱「G與L案」）中，詞曲創作者G與其經紀人L間另簽訂「詞曲版權授權合約」（以下稱「系爭合約」），其約定G於「系爭合約期間內創作之『所有』詞、曲音樂著作及系爭合約簽約日以前創作之『所有』詞、曲音樂著作均專屬授權予[L]」。

大陸推動「新基建」對台資通訊產業的新契機

2020年，大陸由中央到地方政府都在積極推動「新型基礎設施建設」，目的是透過基礎建設來拉動投資、擴大就業和就業結構優化。中共總書記習近平今年4月考察時強調，要推進5G、物聯網、人工智慧、工業互聯網等新型基礎設施建設，已有15個省市發佈2020年投資計畫，其中8個省規畫總投資額達人民幣33.83 兆元。而大陸推動新基建對台灣資通訊產業有何影響？可以從5G、大數據中心和工業互聯網三方面觀察……

《SEMICON Taiwan 2020》從全球半導體市場看美國半導體產業

半導體產業在2018年創銷售紀錄後，全球市場在2019年即呈下降局面，而2020年的前景受到新冠病毒影響，也不太樂觀。在2018年創下4,688億美元的創紀錄銷售額之後，全球半導體產業2019年的銷售額下降了12％，僅有4,123億美元，這主要是歸因於記憶體市場的周期性影響。

《SEMICON Taiwan 2020》半導體及記憶體技術領域位居Patent 300榜首

在半導體領域，營業秘密保護很多時候比專利保護來得重要，像台積電 (TSMC) 便是一個很好的例子。事實上，台積電以專利來保護的技術只占小部分，大多數技術都是用營業秘密來保護的。基本上，凡是跟「know-how」有關的技術，台積電大部分都是以營業秘密來保護的；另一方面，凡是用reverse engineering (反向工程) 可以拆解的技術，基本上台積電都會以申請專利來保護。然而，這並不代表台積電申請的專利很少，相反的，台積電申請的專利數是半導體同業之冠。由於每家公司營業秘密的數量本身就是一個秘密，因此要觀察一家半導體業者的實力，很多時候還是要從專利著眼。

美國經濟現況：最壞情況已過 但可能出現新難題

美國遭逢本世紀最大規模的疫情災難，從中國擴散出來的中國武漢肺炎，重創美國經濟與就業市場，死亡超過16萬人，但川普政府總算是有望在2020年下半年把疫情控制住，而且讓就業與經濟逐漸復甦。在美國面對中國的國際外交戰之際，景氣持續復甦對美國國力是最好的支撐，可以幫助美國在外交談判時有更多的籌碼，對美國來說，總算度過2020年最糟的時刻了。

「0接觸」經濟 正催生醫療科技新贏家

今年五月，正當美國的疫情全面爆發、企業開始縮減資本投資時，美國一家遠距醫療廠商AmWell反而接獲了高達1.94億美元的創投投資，而且參與其中的投資人也不乏日本武田、德國安聯集團等要角。AmWell能獲得創投青睞的原因很簡單：新冠肺炎疫情。

2020 TAIROS：疫情帶動自動化轉型商機

一連展出四天的台灣機器人與智慧自動化展（TAIROS）以及台北工業自動化工業大展（Automation Taipei）於8/22落幕，今年受到疫情影響，這是全球首發、規模最大的智動化展會，兩展共吸引753家廠商參展、2,800個攤位規模，大會活動超過43場。雖然疫情影響各大廠商參展意願，但台灣指標性業者上銀、東培、新代、台達電、東元、大銀、盟立、和椿、建暐、潤蓬、達明機器人、所羅門、研華、東佑達、均豪、廣運、直得科技、台灣氣立、全球傳動、勤堃、町洋、韶陽、志聖、天成機械、日意機械等仍參加展出；國際品牌則有FANUC、KUKA、Mitsubishi Electric、Panasonic、Epson、倍福自動化、雄克、igus、北爾電子、Ewellix、ABB、WAGO、Hexagon、菲尼克斯、ifm、Stäubli等企業共襄盛舉，今年展會總參觀人數高達143,349人，為疫情所造成的低迷景氣帶來曙光。

《設計專利實體審查基準修正案》公聽會分析與探討

智慧局 (TIPO) 於2020年7月23日舉行了《設計專利實體審查基準修正案》公聽會，此次公聽會針對五大議題深入討論，包括「放寬說明書及圖式之揭露要件」、「明確建築物及室內設計為設計專利之保護標的」、「放寬設計專利有關分割申請之規定」、「修正圖像設計之規定」及「其他」等。

大陸理財平台相繼出包，明星廣告代言責任怎麼算？

沒收錢，就無責？近期，大陸一些知名互聯網金融理財平台相繼出現問題，還有少數平台因涉嫌構成犯罪而被公安機關立案。其中，個別平台此前因有明星代言，相關的明星也受到「牽連」，被迫發佈致歉聲明，所涉大陸明星包括：汪涵、劉國梁、杜海濤、楊迪和林依輪等等。

熱門新聞

《SEMICON Taiwan 2020》半導體及記憶體技術領域位居Patent 300榜首

美國經濟現況：最壞情況已過 但可能出現新難題

《SEMICON Taiwan 2020》從全球半導體市場看美國半導體產業

經濟與股市脫鉤的原因與隱憂：水能載舟 何時覆舟？

大陸推動「新基建」對台資通訊產業的新契機

看不見的商標-觸摸商標

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。