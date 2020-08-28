看不見的商標-觸摸商標

【北美智權 商標服務團隊】

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一般傳統商標的形式是以文字、圖樣或是圖文結合之方式呈現，但隨著科技的日新月異，行銷手法的不斷創新，為讓消費者對於商品服務有不同的體驗及感受，商業市場發展出不同類型之非傳統商標，如動態商標、位置商標、氣味商標、味覺商標、以及本文將介紹之觸摸商標。

觸摸商標顧名思義就是商品本身或其包裝表面之觸感具識別性，消費者可藉由觸摸該表面分辨商品來源。

然綜觀全球，成功取得核准註冊之觸摸商標尚處少數，因大多數申請商標所聲稱之觸感，常見於市場上之商品或其包裝，被審查員視為裝飾效果，抑或具功能性，而不具識別性，消費者無法經由觸碰表面識別來源；然不具顯著性之商標，可透過後天在當地市場上長期廣泛使用以取得識別性，所以通常會建議申請人提出實際使用證據，以證實該觸摸商標已取得後天識別性。

國際上取得觸摸商標核准註冊之案例有限，在此舉兩例在美國近幾年取得核准註冊之觸摸商標，該兩例皆為針對葡萄酒瓶套材質所註冊之商標(如表一)。註冊號3155702之觸摸商標於2006年核准通過，商標權人指定其瓶身上的天鵝絨外套為商標保護所在；於2010年核准之註冊號3896100商標則是針對其瓶身上的皮革外套觸感申請商標保護。

觸摸商標有別於一般圖文商標，並非由視覺感知，故無法以圖文客觀表示其觸覺特性，不同國家對此有不同規定，申請人在申請商標前務必先釐清當地法令。

表一

表二





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