經濟與股市脫鉤的原因與隱憂：水能載舟 何時覆舟？

【蔣士棋╱北美智權報 編輯部】

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在本刊251期「2020台灣經濟前景：趨吉避凶將是最大難關」中，曾經以遛狗理論分析股市表現與實體經濟相背離的現象。實際上，資金多寡才是實體經濟與股市之間最重要的聯繫因素，也是今年新冠疫情中，全球股市節節上漲的關鍵。問題是，若資金行情突然退去，我們能否因應得當，又該怎麼善用眼前的優勢來壯大實力？

今年上半年全球經濟面臨新冠肺炎疫情的嚴厲打擊，不少國家都下修了2020年的經濟成長預測，甚至悲觀地預測全年可能出現負成長，最快也得到2021年才能全面恢復。

然而，相較於實體經濟的慘澹，資本市場卻一片榮景。以最具指標性的標普500（S&P 500）指數為例，在美國爆發疫情前的二月，才剛攀升到歷史新高的3386點；等到新冠肺炎正式蔓延全球，在短短一個月內S&P 500暴跌至2237點。不過，之後就是連續近五個月的反彈，到了八月底已經突破3400點（圖1）。

資金浪潮是全球股市上漲主因

圖1：S&P 500指數近一年來走勢變化 （資料來源：Yahoo! Finance）

為什麼疫情愈發蔓延，股市還能大幅攀升？原因就是資金。「美國聯準會（FED）在3月23日推出了無限量化寬鬆（QE）政策，毫無限制地往金融市場注入資金，」中研院經濟所兼任研究員周雨田指出，聯準會此舉使得原本已經相對低檔的美元利率又再下探，資金大舉湧入股市、債市，推升了金融資產的價格，「依據巴菲特指標（上市公司總市值對GDP的比值）來看，比率已經超過了100%，顯示美國股市有過熱的疑慮了。」

不過，證券業者的看法並非如此。「資金對股市的影響是短中期，但景氣卻是中長期，」福邦證券集團董事長黃顯華指出，台灣股市等了30年，才又超過1989年的高點，有很多產業面的因素。「這兩年中美貿易戰，很多海外台商都要移轉供應鏈，很多就乾脆回台灣了，」他補充，政府又在此時推出鼓勵台商回流的優惠方案，台灣也成為外資的焦點，這一切都有助於產業的長期發展。

「而且在疫情中，股市反而成為另類『宅經濟』，」黃顯華觀察，正因為疫情打亂了外出的機會，許多人待在家裡反而開始學習股市投資，讓股市交易更加熱絡。根據證交所統計，到今年7月底為止，台灣證券市場有交易的證券戶數已經達到410萬戶，是近年來的新高（圖2）；俗稱「散戶」的本國自然人交易佔比，在今年三月以後也已經超過60％（圖3）。黃顯華也預測，等到台股正式開放盤中零股交易，屆時願意參與股市的小額投資人只會更多。

圖2：104年至今台灣證券市場有交易戶數變化（單位：千） （資料來源：http://www.twse.com.tw（109年統計至7月底））

圖3：104年至今台灣證券市場本國自然人交易值占比變化（單位：%） （資料來源：http://www.twse.com.tw）

資金行情副作用：債務危機與通膨威脅

但這波由資金狂潮推升的股市榮景，其實構築在龐大的國家債務上。周雨田指出，根據國際貨幣基金（IMF）預測，2020年全球財政赤字對GDP的比例將達到史無前例的2.7倍，比金融海嘯時期更高。「各國政府為了紓困，支出都大幅成長，可是稅收又因為經濟不振大幅滑落，債務壓力將空前巨大，」他補充，到2021年，若疫情沒有明顯緩解，新興市場國家可能就會出現主權債務危機。

黃顯華也提醒，這波資金行情，可能因為出現通貨膨脹而提前告終。「現在那麼多錢在市場上流動，如果因為大家的報復性消費還有供應鏈重組造成產品成本上升，使得物價連續幾個月出現上漲，中央銀行為了壓抑通貨膨脹的負面效應，很可能會改採緊縮政策，收回之前放出的資金，」他分析，一旦央行的態度轉變，這波股市的資金行情也就結束了。

「但我不得不說，台灣產業現在是很好的機會，」黃顯華認為，台灣股市花了30年才又創下新高，等於也是悶了30年；但與當年不同的是，現在資本市場的主流是國際競爭力極強的科技業，又正處於5G、物聯網的轉型關鍵期，「要好好把握這個時機，用資本市場提供的資源到國外進行投資、併購，才能持續壯大自己的實力！」





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