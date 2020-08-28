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美國經濟現況：最壞情況已過 但可能出現新難題

聯合新聞網 / 北美智權報

【蔡佑駿╱北美智權報 專欄作家】

※如欲轉載本文，請與北美智權報聯絡

美國遭逢本世紀最大規模的疫情災難，從中國擴散出來的中國武漢肺炎，重創美國經濟與就業市場，死亡超過16萬人，但川普政府總算是有望在2020年下半年把疫情控制住，而且讓就業與經濟逐漸復甦。在美國面對中國的國際外交戰之際，景氣持續復甦對美國國力是最好的支撐，可以幫助美國在外交談判時有更多的籌碼，對美國來說，總算度過2020年最糟的時刻了。

2020年11月初，美國就要進行總統大選，美國總統川普（Donald Trump）本來年初有很棒的施政成績，有機會一路維持到選前，結果2020年上半年的美國，經歷了中國武漢肺炎和George Floyd之死所引發「黑人的命也是命」（Black Lives Matter, BLM）黑人運動暴亂，經濟和就業市場可以說是近年來最嚴重的重創，但是美國社會的應變能力，其實也相當不錯。

圖1：2019年8月至今美國每月失業人口（單位：千人）
圖1：2019年8月至今美國每月失業人口（單位：千人）

圖2：2020年3月至今美國續領失業救濟金人數（單位：千人）
圖2：2020年3月至今美國續領失業救濟金人數（單位：千人）

當中國武漢肺炎疫情在3月底擴大襲擊美國，美國政府宣布全面擴大商業和校園封鎖以後，美國的就業市場完全崩潰，失業人口在短期內暴增1700多萬人，這2008年金融海嘯還慘烈，續領失業救濟金人數一度暴增2300萬人以上，完全象徵美國景氣嚴重惡化，美國政府不得不推出許多經濟紓困方案，聯準會也快速降息和實施大規模的量化寬鬆政策，維持金融市場的流動性，否則美國經濟真的會大翻船。

圖3：2020年3月至今美國武漢肺炎疫情新增案例變化
圖3：2020年3月至今美國武漢肺炎疫情新增案例變化

災情直到暑假前還二度大爆發，7月底以後才終於越來越緩和，美國的失業人口終於也降溫到1600多萬人。如果疫情接下來能持續降溫，加上疫苗誕生，那麼失業人口就可望慢慢的降到2019年的水準了。

圖4：2019年7月至今美國NMI、PBI指數變化
圖4：2019年7月至今美國NMI、PBI指數變化

受疫情衝擊的美國經濟正緩步復甦中

美國的經濟也從谷底正在快速回升。從ISM製造業（PMI）和非製造業指數（NMI）的變化來看，數值已經快速回升到疫情大爆發以前的水準，如果民間企業對於景氣前景已經逐漸樂觀，那麼民間企業很高機率就會持續維持就業雇員的需求，民間就業穩定復甦，消費力自然就會逐漸回穩了。

圖5：2008年至今美國成屋簽約待過戶銷售指數
圖5：2008年至今美國成屋簽約待過戶銷售指數

圖6：2019年7月至今美國每月汽車銷售量
圖6：2019年7月至今美國每月汽車銷售量

圖7：2019年6月至今美國汽車相關零售銷售狀況
圖7：2019年6月至今美國汽車相關零售銷售狀況


【詳細內容請見《北美智權報》267期；歡迎訂閱《北美智權報》電子報

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