「0接觸」經濟 正催生醫療科技新贏家

【蔣士棋╱北美智權報 編輯部】

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今年五月，正當美國的疫情全面爆發、企業開始縮減資本投資時，美國一家遠距醫療廠商AmWell反而接獲了高達1.94億美元的創投投資，而且參與其中的投資人也不乏日本武田、德國安聯集團等要角。AmWell能獲得創投青睞的原因很簡單：新冠肺炎疫情。

「過去兩個月裡，我們的業務成長速度比前兩年還快，」在新聞稿裡，AmWell的CEO表示，監管法規的鬆綁以及保險制度的完善，美國社會對於遠距醫療的需求會愈來愈大。而獲得這筆融資之後，也讓AmWell離IPO（股票初次公開發行）又更近了一步。

圖1：AmWell在疫情蔓延當中抓住發展機會，成功達到創投資金。 （資料來源：http://www.amwell.com）

回到台灣，雖然表面上社會受到疫情影響的衝擊有限，但許多產業在這段時間內早已發生了不小的變化。舉例來說，國內知名的連鎖燒肉品牌「乾杯」旗下專攻高檔市場的老乾杯，在五月中時就推出了午、晚餐的便當外送和外帶服務，而且食材完全比照店內的規格，一份的和牛牛五花便當價位更將近900元。

台灣餐飲業正在適應疫情造成的消費改變

這個舉動除了考驗台灣消費者對高價便當的接受度，也是考驗傳統主打店內體驗、專人服務的老乾杯，能否在疫情影響下迅速應變。畢竟當疫情影響時間已經愈拉愈長，就算嚴重程度已經減輕，但人們的消費和生活型態，都已經因為這次疫情發生改變。

更尷尬的是，未來發生全球性傳染病的頻率，可能愈來愈高。工研院產業科技國際策略發展所生活與生醫組組長張慈映分析，2003年的SARS到2012年的MERS之間相隔了約9年，但MERS與新冠肺炎（Covid 19）之間只隔了8年。「傳染病的出現時間已經縮短，」她表示，大規模傳染病的突然爆發，在未來很可能變成常態，「我們必須預先準備好防疫措施，來因應下一次未知病毒的來襲。」

這也催生了時下正熱絡的「0接觸」經濟。在疫情爆發之前，消費者使用外帶、外送服務的目的往往只是方便；但在疫情當中，因為要盡可能減少人際之間的傳染機會，反而成為消費型態的主流，造就一波新熱潮。張慈映也引用美國消費者研究公司Firstinsight在七月發布的調查報告，指出愈來愈多的美國消費者已經轉為「門市自取（BOPIS）」的消費模式，「整體看來，美國消費者減少了30%的實體店鋪消費，卻增加了21%的網路購物。」

現在，甚至連傳統的醫療院所，也必須跟上「0接觸」的趨勢。原本在疫情的衝擊下，人們就會自發性減少非必要醫療行為和到院頻率，但對於確實有醫療需求，尤其是必須定期追蹤回診的慢性疾病族群來說，就陷入了防疫與看醫生的兩難；也因此，過去半年內，美國的遠距醫療產業呈現了驚人的成長。

因應「0接觸」經濟，新贏家可能正慢慢浮現

舉例來說，在產業一片縮減支出的聲浪中，美國遠距醫療龍頭Teladoc在八月初時，逆勢出手併購了Livingo Health。前者是連結企業、員工、醫生的線上虛擬平台，讓企業員工可以免去冗長的預約排隊，直接在線上獲得專業醫師的診療；後者則是數位化的健康管理平台，透過資料分析技術來追蹤、預測客戶的健康狀況。換句話說，雖然兩家公司的強項分別是第一線診療和後端分析，卻有著不需與病患面對面的提供服務的共通點，未來的發展充滿想像空間。

報復性消費是一時的，產業變革才是永遠的。疫情固然對各行各業都造成衝擊，但能夠最先適應新常態、並從中找到新機會的，才有可能是新時代中的贏家。





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