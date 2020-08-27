2020 TAIROS：疫情帶動自動化轉型商機

【吳碧娥╱北美智權報 編輯部】

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一連展出四天的台灣機器人與智慧自動化展（TAIROS）以及台北工業自動化工業大展（Automation Taipei）於8/22落幕，今年受到疫情影響，這是全球首發、規模最大的智動化展會，兩展共吸引753家廠商參展、2,800個攤位規模，大會活動超過43場。雖然疫情影響各大廠商參展意願，但台灣指標性業者上銀、東培、新代、台達電、東元、大銀、盟立、和椿、建暐、潤蓬、達明機器人、所羅門、研華、東佑達、均豪、廣運、直得科技、台灣氣立、全球傳動、勤堃、町洋、韶陽、志聖、天成機械、日意機械等仍參加展出；國際品牌則有FANUC、KUKA、Mitsubishi Electric、Panasonic、Epson、倍福自動化、雄克、igus、北爾電子、Ewellix、ABB、WAGO、Hexagon、菲尼克斯、ifm、Stäubli等企業共襄盛舉，今年展會總參觀人數高達143,349人，為疫情所造成的低迷景氣帶來曙光。

圖一、副總統賴清德與經濟部長王美花與主辦單位一同進行開幕合影。 （圖片來源：展昭國際提供）

疫情帶動防疫產品與物流自動化商機

今年展出項目包括 智慧製造 、 智慧服務與商業應用 、 服務型機器人 、 AI人工智慧 、 關鍵零組件 等五大領域。受疫情影響，防疫機器人與相關產品需求增長，新光保全、博鈞、創科智盈、紘明、禾企、禾煜、東元電機、鉑林等皆推出各式防疫產品，包括可同步測溫的多人多臉簽到系統；能減少櫃台工作量、節省人力成本，並搭載臉辨、測溫功能的智動櫃檯；整合空氣濾淨、防疫抗菌、熱顯偵測及智慧型走的殺菌機器人；用於負壓隔離病房的服務型機器人等產品。

在廠房應用上，因疫情影響帶動電子商務需求增長，國際大型物流服務體系採用智慧解決方案已成趨勢，預估全球物流自動化市場將有20～30%年增率，2023年可望達到806億美元，均豪、盟立、廣運等系統整合業者也都針對新物流趨勢，推出智慧倉儲物流整合服務，提供高頻效的倉儲空間、高效率出入庫管理與未來擴增性的智能化倉儲物流系統解決方案。今年還有許多視覺方面的應用，包括所羅門發表自主研發的AccuPick，可解決過往傳統視覺無法處理的產線困難，並發表智慧物流分撿與包裝解決方案、智慧焊道辨識方案與智能打磨系統。

此外，在整體環境與市場需求的推動下，今年有許多關鍵零組件產品，零組件亦趨向更智慧化，像是應用於機台內、外部加裝位置、力量、加速度、振動、噪音、溫濕度等各類型感測器，結合資通訊、巨量資料、AIOT等技術，使機台具備重要的運作能力，達到即使擷取資料、記錄與傳輸等目的；並使機台具備運作狀態與效能監控及最佳化、健康狀態分析與故障預測，達到智慧機械之功能。

上銀集團總裁卓永財：智慧製造必須軟、硬兼施

上銀集團總裁卓永財出席CEO論壇分享「挑戰下的領導智慧」，卓永財指出，近幾年來，大陸購併全球企業無所不在，汽車、機器人、機器零組件無所不包，歐洲很多機械零件商通路都被大陸買走，技術、設備品牌通路全面性的轉型升級。現在新冠肺炎來了，一場疫情改變人類思維，不能用以前眼光看現在，必須完全改觀，從口罩、呼吸器到原料藥都是中國大陸生產，給歐美國家帶來非常大的危機意識，川普希望一半以上的醫療器材要在美國製造；日本撥了22億美元預算，希望日本企業從大陸遷回日本或東南亞其他國家製造。各國都在尋求大陸之外的第二生產基地，台灣是有機會的，關鍵是台灣有辦法掌握嗎？

台灣花了40天將口罩日產能從188萬片提高到2000萬片，讓台灣人人有口罩戴，如果不是工具機協會的協助，這項任務不可能達成；但儘管有工具機產業，若台灣沒有口罩產業還是做不起來。正因為台灣自己有產業鏈存在，不要忘掉我們手中的牌：台灣除了有ICT產業，精密機械實力堅強、五金工具工業很發達、製造業的產業聚落很完整，產學合作收費不高、人力素質優秀，這些都是台灣廠商可以發揮之處，廠商之間必須去除競爭心結才能攜手合作。

卓永財強調，以前的代工時代已經過了，新南向一定會比過去的西進複雜，語言法規都不同，不像西進至少還有語言相同，但不投資研發不會有明天，豐田曾說過改革不是輸贏而已，而是攸關生死存亡。疫情發生後，智慧製造更需要軟體、硬體兼施，廠商要以新思維對應新局面，發揮台灣整體優勢，而且要「做最好的規劃、做最壞的準備」，不是為了製造而製造，而是為了滿足需求；製造服務是創新的源頭，因為顧客有需要才有製造的動機跟價值；智慧製造、智慧自動化、智慧服務是工業4.0的基礎，將傳統工業導入智慧製造，公司再大再小都能做到。

TAIROA成立「台灣智動化系統整合聯盟」，整合SI 助攻國際市場

而隨著智慧製造需求系統規模不斷擴大，從數位化到智慧化技術與應用激增，為因應國際化及供應鏈不斷調整，使得企業管理更趨複雜化，系統整合業者（SI）所扮演的角色越來越重，已無法由單獨一家SI完成企業龐大的智慧製造系統升級，因此SI業者的能量也需要被整合，組隊助產業轉型、一同搶攻國內外大型與高端智動化系統整合市場。因此，台灣智動化與機器人協會（TAIROA）在今年大展期間宣布正式成立「台灣智動化系統整合聯盟」（SI聯盟），以聯盟為平台，整合各產業SI服務能量，透過產業服務規範與人才培育，提升SI技術與服務能力，協助產業行銷推廣，拓展國內外智動化市場。

TAIROA剛於7/21舉辦第四屆會員代表大會，由大銀微公司總經理絲國一出任新任理事長，絲國一表示，智慧自動化關鍵零組件與機械、機器人、系統整合是產業走向智慧製造與智慧服務的重要利器，智慧自動化產業投入廠商越多、發展越快越強，產業服務能量則累積越多越廣，才能有效服務國內各產業和提升其製造與服務競爭力。SI業者位於智慧製造產業鏈中間，扮演重要角色，希望台灣未來有更多關鍵零組件、機械設備業者投入SI產業，以提高台灣各產業智動化速度。





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