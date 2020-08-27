從美國Lanard案談商品外觀的多重保護

【許慈真／北美智權報 專欄作家】

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在智慧財產權領域，商品外觀理論上可同時受到多種保護，但實際適用結果仍因各國法律規定而有所不同。本篇以2020年5月Lanard Toys Ltd.的上訴案為例，介紹美國法院如何看待設計專利、著作權、商業外觀、不正競爭法等保護機制的運用。

本案上訴人Lanard生產及銷售具有鉛筆外觀的玩具粉筆夾產品「Lanard Chalk Pencil」，不僅獲准設計專利D671167（後稱「D167專利」），同時取得著作權註冊Reg. VA 1-794-458（後稱「458著作權」）。

Lanard自2011年及2012年起，分別向Dolgencorp及Toys “R” Us（後稱「TRU」）銷售該粉筆夾，且所有產品均註明受著作權與專利保護。2012年，另一家廠商Ja-Ru在參考Lanard產品後，同樣設計出外觀類似鉛筆的玩具粉筆夾，而Dolgencorp與TRU則約在2013年下半年，停止向Lanard進貨並改為銷售Ja-Ru產品。

由此緣故，Lanard於2014年控告Dolgencorp、TRU及Ja-Ru侵權，經地方法院以簡易判決認定不構成侵權後，續向聯邦巡迴上訴法院（CAFC）提起上訴。

Lanard的主張包括四大訴因，亦即(1)設計專利侵權；(2)著作權侵權；(3)商業外觀侵權；(4)違反聯邦及州的不正競爭相關規範。巡迴法院逐一分析後，最終認定前審判決並無違誤，故駁回上訴。

是否侵害設計專利

判斷設計專利是否受到侵害時，必須透過下列兩階段評估，這也是本案的爭執重點：

1. 解釋專利保護範圍

根據圖式並衡酌各項特徵

Lanard質疑前審法院以功能性及欠缺新穎性為由排除部分設計特徵，導致保護範圍解釋有誤。巡迴法院表示，根據判決先例，設計專利的保護範圍通常如圖式所示，而當設計包含功能性及裝飾性特徵，區辨兩者確實有助於解釋：前審法院不但整體性地考量圓錐形部件、長型筆桿、金屬環、橡皮擦、圓錐形末端環狀開口、書寫工具之用途、設計之一般厚度等特點的功能性，也詳盡檢視各個功能性特徵的裝飾性，包括橡皮擦的圓柱形狀、金屬環的溝槽外觀、圓錐部件的光滑表面與細長錐形，以及這些特徵之間的具體比例大小。

找出與先前技藝相關的特徵

另一項有助於解釋保護範圍的原則是，找出與系爭侵權設計及先前技藝相關的特徵。前審法院參酌審查官所參考以及被上訴人所提交的眾多先前技藝（皆是涉及鉛筆形狀與設計）後，指出D167專利與先前技藝的差異點僅在於，各個特徵的精準比例、金屬環的裝飾方式及尺寸、圓錐形末端的特殊尺寸及形狀等處。也因此，前審法院明確拒絕Lanard主張在解釋保護範圍時考量「設計的粉筆夾功能」，表示不宜從此點觀察與先前技藝的差異。

綜合上述，巡迴法院認為前審顯然已充分檢視各項特徵並正確解讀D167專利的保護範圍，同時指明其裝飾性特徵及新穎特徵。

2. 比對受保護專利與系爭侵權設計

根據設計整體判斷侵權與否

判斷是否侵害設計專利時，必須透過普通觀察者測試：亦即，判斷主體施以購買者通常之注意，如因兩者設計的相似程度，導致判斷主體錯誤購買非其本意的產品時，兩者設計便屬於實質上相同。

前審法院將D167專利與Ja-Ru產品並排觀察後，發現兩者共享類似的設計概念，皆是類似於2號鉛筆的粉筆夾，不過，由於設計相似處屬於功能性或在先前技藝中普遍可見，普通觀察者自然會注意到D167專利與先前技藝不同之處，進而察覺D167專利與Ja-Ru產品兩者的差異顯而易見，因此並不構成侵權。

儘管如此，Lanard質疑前審法院並未針對整體設計進行比對，而是逐一比對個別特徵（element-by-element comparison）。巡迴法院提出兩點回應：

雖然應從設計整體判斷侵權與否，但也不該忽視設計通常結合裝飾性及功能性特徵的事實，換言之，法院評估整體外觀時必須排除/忽略功能性特徵，並不表示會從設計整體比對轉變為個別特徵比對。 前審法院不僅衡酌D167專利與Ja-Ru產品在裝飾性特徵上之差異對於整體外觀的影響，同時關注普通觀察者如何看待整體設計（亦即是否遭欺瞞而認為兩者設計相同）。至於Landard指稱兩者設計的差異無關緊要，前審法院最終認定該論點乃是未適當評估裝飾性特徵對整體設計的影響，故不予採認。

綜合上述，巡迴法院認為從普通觀察者的角度，應不致以為D167專利與Ja-Ru產品實質上相同，因此前審判斷並無違誤。

不宜採用新穎特徵測試

針對Lanard質疑前審法院在侵權分析時採用新穎特徵測試（“point of novelty” test）此點，巡迴法院表示，Egyptian Goddess案確實已拒絕以該測試作為侵權判斷的獨立基準，然而，並未質疑根據先前技藝來檢視兩者設計的重要性，尤其是受保護專利與先前技藝頗為相似時，其與系爭侵權設計之間的微小差異對於普通觀察者而言即屬重要。

再者，巡迴法院不否認前審為解釋保護範圍時，的確透過先前技藝找出D167專利的新穎特徵，但在判斷侵權與否時，已將這些特徵視為吸引普通觀察者注意的重點，進而推論普通觀察者會如何看待整體設計；因此，Lanard的質疑並無道理。

此外，巡迴法院特別指出，Lanard刻意在侵權分析時強調Lanard產品與Ja-Ru產品兩者的相似性，但根據判決先例，與系爭侵權設計比對的是受保護專利之設計，而非其商業實施例（commercial embodiment）；況且，Lanard產品實際上具有D167專利所無的特徵，部分屬於純功能性，部分則曾出現在先前技藝，皆是不受專利保護的特徵，自然無法作為兩者設計比對的有效根據。





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