說明書中「本發明」 (present invention) 一詞的使用是否限縮請求項範圍？

專利業界有種流傳十多年的說法:在美國申請案中,要避免使用發明 (invention) 或本發明 (present invention) 的寫法,因為這種寫法會使得法院在解釋請求項限縮保護範圍。似乎,只要避免使用這兩個字眼就可以挽狂瀾於既倒、扶大廈於將傾;只要避免使用這兩個字眼,說明書欠缺支持、揭露不完全甚麼的,那都不再是問題了...

迷思的起源

CAFC雖然不需要對這個狀況負責,但此一迷思的信徒往往引用CAFC於Verizon Service. Corp. v. Vonage Holdings Corp.一案中見解的一部分「當專利由此描述了『本發明』的 (複數個) 特徵如同一整體時,該描述限制了本發明的範圍」("When a patent thus describes the features of the ‘present invention’ as a whole, this description limits the scope of the invention.")。如果單就這句話的「標點符號」,「本發明」看起來似乎就是罪魁禍首了。但,如果你是一位思維清晰、善於辯證的專利撰稿人,必然會懷疑「本發明」或「發明」有何許原罪,能令CAFC的法官給予其如此的差別待遇?

追本溯源

於此,為了釐清此一對CAFC見解的迷思,筆者特摘錄判決原文,並將判決中的引註資料以咖啡色字體呈現,俾利閱讀,來分析CAFC判決原文的意涵。

在Since a new trial is necessary ... in the new trial. 這段,CAFC陳述會進行claim construction,而且會包含兩造有所爭議的其他請求項。

接下來就開始進入重點,Vonage challenges … 到CAFC表達We agree. 這個段落主要在敘述Vonage上訴的理由,地院claim construction有誤,即在部分請求項對於「localized wireless gateway system」(本地化無線閘道系統) 的解釋應以「compress/ decompress and packetize voice signals」(壓縮/解壓縮和形成封包語音信號) 進行限縮,而地院未作如是解釋,而CAFC認為Vonage的主張是有理由的。

自The “Disclosure of the Invention”起,至via the network.”止,說明了'880專利的「Disclosure of the Invention」(發明揭露內容) 段落始於對「present invention」(本發明) 的閘道系統的描述,在描述「本發明」的過程中,說明書描述了閘道對語音通信信號進行壓縮和解壓縮,並通過網絡以分組形式發送和接收壓縮信號。

然後就是經典名句,「當專利由此描述了『本發明』的 (複數個) 特徵如同一整體時,該描述限制了本發明的範圍」。緊接著CAFC引用SciMed Life Sys., Inc. v. Advanced Cardiovascular Sys., Inc.一案的見解「同軸配置作為『本發明』一部分的特徵,即為不應該將請求項理解為包含相反的結構有力的證據」(“The characterization of the coaxial configuration as part of the ‘present invention’ is strong evidence that the claims should not be read to encompass the opposite structure.”),隱含了「對一特徵具重要性的限縮條件,在claim construction時必須依循該限縮條件」之意,並最終做出以下結論,「localized wireless gateway system」(本地化無線閘道系統) 應以執行「compression and packetization」(壓縮和形成封包) 之閘道為限縮條件。





