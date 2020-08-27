LAND ROVER欲將經典車款Defender外型註冊立體商標卻失敗：2020年英國高等法院jaguar land rover Ltd v. Ineos案

【楊智傑／雲林科技大學 科技法律研究所 教授】

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英國著名的Land Rover車廠，長期以來製造生產一系列外型粗獷方正的越野多功能車，但在2016年宣布停產Defender車系。化學製造廠Ineos公司想跟Land Rover買下相關權利但被拒絕，因而決定自己打造新品牌。但Land Rover卻在2016年、2017年將Defender車型在英國申請立體商標。Ineos公司不服，提出異議，認為該車型不具有識別性。2020年8月，英國高等法院判決Land Rover敗訴。

Land Rover的經典Defender越野車

Land Rover的越野車Series1，誕生於二戰後1947年，型態方正、功能實用，成為Land Rover的經典車款，後來衍生許多衍生變化車款，於1958年後略微調整，推出Series2。到了1983年，又延續該車系定位，將後車廂頂棚修改為固定車蓋，推出Defender 90和110。90和110是以軸距的英吋來命名，Defender110為5門，Defender90為3門。

圖一、Land Rover Series 1車系 （來源：維基百科）

Defender車系的發展，從一開始的Land Rover Series 1、Series 2，到後來的Defender 90和Defender110，這四款車型大致有一樣的特色，都是方方正正的造型、高底盤。後二款的Defender，包括有後車門上掛備胎，或沒有備胎的版本。

將經典車型申請立體商標

Land Rover車廠在2016年宣布停產Defender車系。化學製造廠Ineos公司創辦人Jim Ratcliffe爵士想繼續生產Defender車系，想跟Land Rover買下相關權利但被拒絕，因而決定自己打造新品牌。但Land Rover卻在2016年、2017年將Defender車型在英國申請立體商標。

Land Rover 車廠申請的是立體商標，對每一款車型都提交了電腦立體圖。其共申請了六個立體商標，分別是註冊號3186701（車型Series 1）、商標註冊號3248751（車型Series 2）、商標註冊號3164283（車型DEFENDER 90無備胎）、商標註冊號3158947（車型DEFENDER 90 有備胎）、商標註冊號3164282（車型DEFENDER 110無備胎）、商標註冊號3158948(車型DEFENDER 110有備胎）。

圖三、英國商標註冊號3186701（車型Series 1） （來源：英國智財局商標資料庫）

圖4、英國商標註冊號3248751（車型Series 2） （來源：英國智財局商標資料庫）

圖五、英國商標註冊號3164283（車型DEFENDER 90） （ 來源：英國智財局商標資料庫）

圖六、英國商標註冊號3158947（車型DEFENDER 90 有備胎） （來源：英國智財局商標資料庫）

圖七、英國商標註冊號3164282（車型DEFENDER 110） （來源：英國智財局商標資料庫）

圖八、英國商標註冊號3158948(車型DEFENDER 110有備胎） （來源：英國智財局商標資料庫）

Land Rover公司欲將這些申請註冊在商標分類第9、12、14、28和第37類。其中，包括第12類的車子、第28類的玩具和模型車、第9類的車子的電子物品或配件，第37類的維修、客製化服務，以及第14類的珠寶、手錶、徽章。

這六個商標的申請日，其中2個商標申請於2016年4月11日（有備胎的DEFENDER 90和110）、2個商標申請於16年5月12日（沒掛備胎的DEFENDER 90和110），1個申請於16年9月20日（Series 1），一個申請於17年8月7日（Series 1）。





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