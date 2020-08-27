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大陸理財平台相繼出包，明星廣告代言責任怎麼算？

聯合新聞網 / 北美智權報

【李俊慧／中國政法大學知識產權研究中心特約研究員】

※如欲轉載本文，請與北美智權報聯絡

沒收錢，就無責？

近期，大陸一些知名互聯網金融理財平台相繼出現問題，還有少數平台因涉嫌構成犯罪而被公安機關立案。

其中，個別平台此前因有明星代言，相關的明星也受到「牽連」，被迫發佈致歉聲明，所涉大陸明星包括：汪涵、劉國梁、杜海濤、楊迪和林依輪等等。

那麼，就互聯網金融理財平台出現的類似「兌付異常」甚至涉嫌犯罪，代言的明星到底應該承擔哪些責任？又或者說，在何種情形下，他們應該可以免責？

理財平台難以為繼，代言或廣告明星相繼「躺槍」

2020年7月2日，大陸明星汪涵發佈致歉聲明稱，2016年至2018年，曾為「愛錢進」APP代言，之後得知「愛錢進」產品出現兌付遲緩現象，「就多次聯繫平台，敦促他們儘快妥善地為大家解決問題。在做這些事情時，我未及時向大家通報，為此，向大家深深致歉。」2020年7月5日，另一位藝人劉國梁在接受媒體採訪時表示，與「愛錢進」平台的代言始於2018年5月，於2019年底結束。在雙方合作前，對方曾經出示過其開展合法經營活動的相關證明材料。在得知網友和平台用戶反映的問題後，自己感到「十分焦急也很痛心」，已經第一時間敦促平台儘快且妥善解決這些問題。

2020年7月11日，杜海濤發佈聲明稱，「網利寶」曾在2018年通過廣告代理商與我們進行拍攝中插廣告的短期合作，未直接簽過代言合同。我們與廣告代理商的合作早已結束，也未再發佈過「網利寶」的信息。

2020年7月24日，楊迪發佈聲明稱，我於2016年拍攝了電影絕世高手，2017年7月電影宣傳期間，為了電影宣傳幫助宣傳方錄製了一大堆宣傳視頻，其中就包含了「有利網」和「懶投資」。我並非這兩個App的代言人，錄製視頻也沒收取任何費用。

2020年7月26日，林依輪發佈聲明稱，2016年6月，應節目製作方邀請，我以嘉賓身份參與了深圳衛視的創投節目《一塊投吧》的錄製，並沒有參與節目內容以外的任何工作。節目中也未曾對「真融寶」發表過任何評論。我本人與「真融寶」從未有過任何商業合作，也沒有為其做過代言。

從上述可以看到，在短短一個月時間內，包括汪涵、劉國梁、杜海濤、林依輪和楊迪等在內的五位明星，針對「愛錢進」、「網利寶」、「有利網」和「真融寶」等五家理財產品或APP，就它們可能存在或已出現的異常或問題，通過發聲明的方式予以致歉或「撇清」。

值得關注的是，從這些明星發佈的聲明中，可以看到，有些明星與問題理財APP之間確實有「代言」合作；有的明星承認有合作但無「代言」，還有的表示只是參與了節目錄製。

那麼，明星對相關產品或服務，代言或廣告合作的形式不同，所需承擔的責任有無差異？

明星代言責任判定，核心是有無作「推薦、證明」

對2020年7月涉及理財平台的明星聲明進行簡單梳理，可以發現主要分為三類：

(1)簽訂有代言協議的廣告代言合作。汪涵、劉國梁都承認與「愛錢進」在特定年份有簽訂廣告代言合作，是相關平台的廣告代言明星。

(2)未簽訂代言協議的廣告代言合作。杜海濤聲稱與被代言對象屬「插廣告」合作，雙方之間並沒有簽訂代言協議。

楊迪聲稱在電影宣傳期間，配合電影製作方拍攝了一些具有代言性質的視頻，並未與相關平台直接簽訂代言協議，也沒有向相關平台收取相關費用。大意是純屬「義務幫忙」性質。

(3)不具備廣告代言性質的肖像使用。林依輪聲稱僅是參與了特定節目錄製，未參與制作相關平台的廣告宣傳片或圖片。

但一些資料顯示，由於「真融寶」與相關節目有廣告冠名，相關節目的宣傳圖片中，存在林依輪個人肖像與「真融寶」品牌或logo同框的情形。

那麼，對於上述三種不同類型的明星代言或「被代言」現象，相關明星是否需要承擔廣告代言責任？

按照大陸《廣告法》（下同）第二條規定，廣告代言人是指廣告主以外的，在廣告中以自己的名義或者形象對商品、服務作推薦、證明的自然人、法人或者其他組織。

簡單說，廣告法意義上的「廣告代言人」，特指以自己名義或形象，對商品、服務作「推薦、證明」的主體（不包含廣告主）。

其中，「推薦」就是向不特定對象進行推銷介紹產品或服務，而「證明」則對特定產品或服務的性能、品質等予以證明、保證。

從代言形式來看，既可以是形象代言，也可以是言語證明等。

從主體類型來看，既可以是明星等自然人，也可以是一些機構或單位。

而區分是否構成「廣告代言」的核心或關鍵，就是要看相關主體有無對特定商品或服務，作「推薦、證明」。

至於所作「推薦、證明」，是收取了相關費用，還是沒有收取相關費用，有無直接簽訂廣告代言協議，並不是判定明星行為是否構成「廣告代言」的關鍵所在。

因此，汪涵、劉國梁作為「愛錢進」的廣告代言人，理應承擔相應的代言責任。

而對於杜海濤、楊迪等明星而言，雖然他們與特定平台或公司可能沒有直接簽署代言廣告協議，但是，他們客觀上拍攝、錄製對特定產品作「推薦、證明」的視頻，並允許相關平台公開播放，其客觀上也是實施了「廣告代言」行為，理應承擔相應的代言責任。

而對於類似林依輪等僅是參加節目錄製的明星來說，其在節目內容中未對相關平台的產品或服務作「推薦、證明」，也沒有允許或授權相關平台使用其肖像，那麼，其不應該承擔廣告代言責任。

明星代言責任邊界，賠償額以所收代言費為限？

以汪涵、劉國梁為例，他們都是與「愛錢進」APP直接簽署廣告代言協議的明星，如今這個APP出現兌付異常甚至涉嫌犯罪被立案。其中，汪涵的代言合作期為「2016年至2018年」，劉國梁的代言合作期為「2018年至2019年」，而「愛錢進」涉嫌犯罪被立案發生在2020年。

一般而言，在代言合作期間，也就是雙方代言合作協議生效期間，包括相應的代言廣告投放期間，明星理應承擔《廣告法》規定的相應代言責任。

但是，代言合作期滿後，明星是否就可以免責？

這裡面涉及兩個問題，一個是《廣告法》意義上的代言責任的期限，一個是刑法意義上的追贓、挽損問題。

目前，涉嫌犯罪的理財平台員工銷售提成等，一般被認為屬應予退還的「贓款、贓物」。

如果汪涵、劉國梁的廣告代言合作期，都處於「愛錢進」的違法犯罪的起止時間範圍內，那麼，各類廣告投放主體收取的費用，性質上可能屬違法所得，可否認定為應予退還的「贓款」，這其中的爭議恐怕不少。

但是，拋開法律規定來看，明星更應「潔身自好」、「珍惜羽毛」，對自身的名譽、信譽、形象或公眾影響力倍加愛惜，對於自身因廣告代言可能給公眾造成的風險或不便，要及時澄清或提示風險。

據不完全統計，除去汪涵、劉國梁、杜海濤、楊迪等已經發聲明的明星外，包括類似王寶強、張涵予等眾多明星，都曾給一些網貸或理財平台作為明星代言，這些平台是否可靠，會否也陷入類似「愛錢進」等困局，也需要這些明星自身加以關注。而對於監管部門而言，對於問題頻出的金融理財產品或平台，基於公眾利益保護，是否借鑒保健品領域「禁止廣告人代言」的做法，也將特定金融理財產品納入「禁止代言」範疇，也是值得進一步研究的。


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