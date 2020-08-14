從「拖神」與「好神拖」之行政及刑事裁判看商標混淆誤認

【許慈真／北美智權報 專欄作家】

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混淆誤認之虞乃是商標法保護核心，也是訴訟案件大宗，但在實務上，不僅個案判斷結果有時差異頗大，即使是面對相同涉訟商標，不同司法機關的看法也未必一致。本文以「拖神」與「好神拖」商標案件為例，彙整智慧財產法院107年行商訴字第21號行政判決並簡介相關刑事訴訟，供讀者參考。

拖神公司（或稱原告）於2014年以「拖神」字樣向智慧局註冊商標獲准（以下稱「系爭商標」），並指定使用於第21類商品（拖把；掃把；畚斗；垃圾桶；清潔用木漿海綿；清潔用海綿；提桶）。惟帝凱公司（或稱參加人）認為系爭商標違反商標法第30條第1項第10款，遂檢具其獲准之「好神拖」、「超神拖」等商標（以下合稱「據爭商標」）申請評定，智慧局嗣後於2017年撤銷系爭商標。原告雖陸續提起訴願及行政訴訟，最終仍遭最高行政法院駁回上訴。

此外，參加人亦以原告違反商標法第95條第3款為由提起告訴，經檢察署不起訴處分後，於2017年聲請交付審判，惟地方法院以裁定駁回。

智慧財產法院行政判決：商標註冊有效性

智慧財產法院認為，本案涉訟商標近似程度高，指定使用之商品同一或極為類似，其行銷管道及販賣場所相同，消費者同時接觸機會較大；再加上據爭商標具相當之識別性，且查無系爭商標須受較大保護以及確實出自善意申請的具體事證，總言之，相關消費者可能對該兩者商標產生混淆誤認之虞。相關判斷因素大致說明如下：

1. 商標近似程度

(1) 原告：商標比對之主要部分認定有誤

原告主張，據爭商標之主要部分「好神」係流行用語，構成標語且具特定字義；而後方之「拖」字用以描述商品種類，不得作為近似之主要判斷，必須綜合商標主要部分而為整體認定。惟智慧局僅擷取據爭商標之非主要部分「神拖」二字與系爭商標比對，實有違反商標整體觀察原則。實際上，無論從商標字數、設計、排列以及銷售呈現方式觀察，兩者商標整體予人之寓目印象並不相同，況且，原告商品售價較參加人低廉許多，不致使消費者產生混淆誤認之虞。

(2) 法院：兩者商標外觀、觀念及讀音高度相似

法院認為，系爭商標由具立體陰影設計之「拖」、「神」二字以左上右下橫書排列方式組成，按中文橫書的唱呼方式，可能為從左至右之「拖神」，或從右至左之「神拖」；據爭商標則由外框包覆設計之橫書文字「好神拖」構成，以及單純橫書文字「超神拖」構成。比對之下，兩者均有予人寓目印象深刻之「拖」及「神」二字，且唱呼橫書文字無論為「拖神」或「神拖」，皆蘊含「神奇拖把」的意思，儘管有「好」、「超」等文字差異，惟在外觀、觀念及讀音上高度相似以致消費者不易區辨，因而構成近似商標。

2. 商標識別性

(1) 原告：「好神」屬於流行用語，識別性不高

原告認為，據爭商標之「好神」二字乃是習見流行語及描述語，具有「神奇」、「厲害」等意，常見於各類產品商標註冊，消費者毋須運用想像力或推理，便可領會該詞與商品的關聯性，應屬於描述性標識（而非暗示性），故識別性較弱；後方加上之「拖」字，僅是表示所販售產品，完全不具識別性，判斷時應施以較少注意。整體而言，據爭商標的識別性較一般商標為弱且受保護範圍較小，他人商標及商品若僅有些許相似，不足以構成混淆誤認之虞。

(2) 法院：據爭商標屬於暗示性商標

法院則認為，據爭商標「好神拖」、「超神拖」乃是沿用既有詞彙，有暗示商品品質、功用之意，並非競爭同業必須或通常用以說明商品的標識，故屬暗示性商標且具相當之識別性。況且，以「神拖」或「拖神」作為字串組合並獲准商標註冊者，目前僅有本案涉訟商標而已，故足見據爭商標確實頗具識別性。

3. 對商標之熟悉程度

原告提出的系爭商標使用事證，多為獲獎記錄或報導、或為「拖地神」商標使用情形，相對地，據爭商標方面多為廣告行銷、新聞報導等消費者可能知悉的資訊，確實無法認定系爭商標經廣泛使用且較為消費者熟悉，故應給予註冊在先之據爭商標較大保護。





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