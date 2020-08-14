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中衛被罵翻！祭出小包裝與盒裝彩色口罩 儘量滿足需求

《SEMICON Taiwan 2020》新冠肺炎疫情下的半導體產業新變局

聯合新聞網 / 北美智權報
圖一、旺宏電子董事長吳敏求日前出席「5G與後疫情時代 — 電信X半導體產業新契機」論壇。 （圖片來源：勤業眾信）
圖一、旺宏電子董事長吳敏求日前出席「5G與後疫情時代 — 電信X半導體產業新契機」論壇。 （圖片來源：勤業眾信）

【吳碧娥╱北美智權報 編輯部】

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勤業眾信聯合會計師事務所與台灣玉山科技協會日前舉辦「2020 玉山科技協會．勤業眾信趨勢論壇_5G與後疫情時代 — 電信X半導體產業新契機」，旺宏電子董事長吳敏求指出，快速的應變能力和強大的慎滲透力是台灣半導體產業代工的兩大趨勢，卻也凸顯出容易被取代的致命缺點。台灣除了要積極追趕上美國，還要面對大陸急起直追的壓力，唯有專注研發、增加價值，才能確保台灣半導體產業的競爭力。

半導體產業鏈是否該選邊站？

台灣半導體廠商以代工為主，台商是高科技的游牧民族，會選擇往生產最便宜的地方移動，在中美貿易戰中，台商就算移動再快也會遇到斷鏈的情況。吳敏求認為，要解決問題必須增加我們的價值，台灣半導體業若能有自己的價值，可以提供足夠的薪水給台灣員工，就能在台灣設廠不用到處跑，「要學習把價值做出來」。

半導體是世紀的工業之母，從最基礎到最先進都要靠半導體，大陸要成為世界強國一定要發展半導體，因此投資了很多半導體製造工廠和IC設計。現在的IC設計跟十幾年前比大不相同，在科技進步的幫助下，跨過了設計的門檻，公司只要想辦法在製造和設計上進行改善。美國在系統設計走最前面，台灣則是在中間，相比起來台灣最容易被其他國家趕上，唯有往更高價值處移動，才能擺脫其他對手的競爭。

儘管半導體的系統領導者是美國，但大陸有足夠的市場去孕育自己的產品，假以時日可以追得上，可以先從大陸內需開始，慢慢走向世界市場。美國開始意識到要用更嚴厲方法防止半導體技術的輸出，因此中美貿易戰最近產生質變。

吳敏求認為，在台灣所有的貿易裡，科技占最大宗，其中最主要的又是半導體生產和設計，生產是必要的，但輸贏是設計來決定，領先的產品是從美國來，但最好的生產則是在台灣，因此美國和台灣合作，才會產生真正的贏家。近期美國加諸了更多的壓力給大陸，造成很大的不確定因素，大陸一直想擺脫美國牽制的影響，投資很多錢蓋工廠，但把製程做出來還需要時間，否則只有工廠也是徒勞無功。但若大陸痛下決心把所有基礎建起來，將是台商長期的隱憂，美中貿易戰對台商來說是短多長空。

勤業眾信聯合會計師事務所高科技產業負責人陳明煇會計師表示，過去半導體產業擔任引領台灣經濟發展30幾年的火車頭，完整半導體產業供應鏈讓台灣許多廠商，於國際間建立強勁的競爭優勢。然而，近日國際間發生美中貿易戰和COVID-19兩件重大事件，造成半導體相關業者受影響，以及須思考避免生產供應鏈斷鏈危機。

儘管台灣和美國於經驗學習與產品設計相近，但科技製造以及地理位置緊密連結大陸亦是多年事實，如何平衡美中貿易戰後的微妙關係，是企業須積極思考的議題。大陸已成為全球主要半導體廠商的重要市場，大陸將半導體發展視為「重中之重」，藉由不斷補貼增加競爭力，逐步追趕上台灣、甚至日韓企業。而面供應鏈遷徙與對紅色供應鏈崛起，有意進軍大陸市場的企業，應綜合考量政策、技術、市場行銷、物流和全球策略等因素，以降低板塊挪動對生產製造造成的風險。

宅經濟與半導體業

針對COVID 19對半導體業的影響，吳敏求認為，長期來說疫情對半導體的影響是不存在的，頂多是有些遞延效果，宅經濟會越來越受歡迎，這是個無可避免的趨勢。其實宅經濟一直在發生中，只是馬上受到宅經濟照顧的產業，近期營收當然不錯。未來宅經濟也不會消失，會繼續發展下去，因此需要更先進的網路、傳輸系統、筆電和伺服器，隨著半導體製程不斷改善，每樣東西都越走越快，宅經濟發展更就會快速。吳敏求以自身在半導體界45年的經驗觀察，他發現系統每一年變化都很快，因為生產技術的發展，讓產品開發設計發生得更快。後疫情時代的宅經濟，只是讓需求慢下來之後又加快而已，因為基本需求是存在的，只是時間的問題，宅經濟會越來越受歡迎，是個無可避免的趨勢。

另一方面，生產線和供應鏈的轉移亦是產業既有的規劃。任何期望在國際市場中穩定發展和競爭的業者，即需穩定的生產和設計，因此供應鏈轉移有其必要性。台灣的半導體生產超過全世界，因此在供應鏈的移動潮中受到很大的影響。吳敏求解釋，半導體生產板塊移動跟疫情沒關係，在疫情發生之前，包括美國、日本都希望將生產移回國內。光會設計不夠，美國和大陸都是同時投資設計+生產，任何一個國家想要穩定競爭力，都要有一個平衡的產業，除了有設計也要有生產能力。而在本次疫情中，因具備充足的工廠和先進的技術，台灣半導體產業受到的衝擊較小。台商應思考在這基礎上能做什麼，不只是防疫做得好就好，長期的科技競爭力才是更重要的。

科技戰更要重視人才培育

有鑑於高科技產業創新研發及高科技人才養成不易，為了鼓勵大學院校學生投入半導體領域的研發和實作，旺宏在20年前成立財團法人旺宏教育基金會，藉由每年舉辦「金矽獎」扶植創新，累計超過三千支隊伍、上萬名大學院校師生投入這項競賽。最近兩個月，旺宏電子更捐贈4.2億元給成功大學興建「成功創新中心─旺宏館」，仿照麻省理工學院（MIT）模式，透過新型態的教學與研究模式推動智慧運算學院「School of Computing」，目標是把世界上最好的老師帶回來，讓學生走在世界尖端，不要訓練出一堆畢業之後只能做生產的工匠。

吳敏求強調，台灣半導體不能只能拚價錢，台積電為什麼能賺這麼多錢，是因為絕無僅有的技術，記憶體產業也是一樣，要提供相對應的價值。台商必須在研發上投下大量資本，如果做得到，就不必擔心別人來追你，才能繼續走在最前面。


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