“Alice” in wonderland：美國專利適格性檢驗標準如何克服？
【蔣士棋╱北美智權報 編輯部】
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美國專利適格性的議題，雖然是在2014年的Alice一案後才備受關注，但背後仍然有其發展脈絡。「90年代後期，我在美國法學院學專利法時，教授還曾經說過第101條專利適格性的訴訟案例並不多，重點都是新穎性、進步性這些，」飛翰外國法事務律師事務所（Finnegan）台北辦公室主持律師馬宗聖指出，之後隨著商業方法專利的數量變多，以及NPE的訴訟活動愈來愈蓬勃，才使業界開始討論專利適格性。
在台灣，專利適格性會與其他的要件一起綜合探討，但在美國，專利適格性卻是專利存否的基本門檻。「你必須要先跨越第101條的適格性檢測，才能進入後續審查；如果跨不過去，連審查的機會都沒有，」安侯法律事務所資深顧問律師陳家駿指出，第101條的規定其實很簡單，就是發明的基礎構成元素，包括抽象概念、自然產物、自然現象與定律本身等法定例外事項（judicial exception），不能夠被授予專利。「正因為它們是building blocks，如果也給予專利的話，其他人根本不能再發明了！」
而美國聯邦最高法院在Alice一案做成的意見，正是對適格性制定了標準的檢驗流程：第一步，先辨認標的是否為不可授予專利的building blocks；若答案為「是」，則進入第二步：檢驗標的是否有發明概念（inventive concept），也就是這些被視為抽象概念、自然產物、自然現象或定律的內容，是否有顯著（significantly more than）的技術特徵。如果標的無法克服第二步的檢驗，就會被認為不具備適格性，不得提出專利申請。
Alice案件立了專利適格性的兩階段檢驗標準
其中，最難被克服的關卡在於第一步。因為根據Alice案的判決內容，應被篩選掉的標的還包括「指向（directed to）」抽象概念、數學方法……等不予專利的請求項，已經實質上限縮了專利適格性的認定範圍。因此，「指向（directed to）」該如何解釋，就成為克服Alice案第一步測試的重點；對此，馬宗聖分析，根據聯邦巡迴上訴法院（CAFC）這幾年的判決來看，「指向（directed to）」被解釋成應整體觀察專利請求項的內容，是否能通過第一步檢驗；「但老實說，有些請求項就算能通過第一步檢驗，可能也僅僅是勉強通過而已。」
從數據上也能看出Alice案的影響力。根據美國專利商標局（USPTO）的統計，自從Alice一案作成後，被審查委員用專利適格性為理由發出第一次核駁通知（OA）的專利申請中，被Alice案點名的技術領域呈現明顯增加，從原本僅在20%陡升到30%左右（圖1）。換句話說，對於商業方法、電腦軟體、醫療手段等技術領域的美國專利申請案，在2014年後有將近3成都遇到了Alice兩階段檢驗的難題。
可能因為Alice測試的「殺傷力」太強，涵蓋範圍也過於廣泛，2019年時USPTO連續發布了兩次專利適格性的審查指引（PEG），企圖讓發明人、代理人以及審查委員都有清楚的遵循規範。其中，針對最難克服的「指向（directed to）」檢驗，PEG將其拆分成兩次判斷（prong）：1. 標的是否為前述的法定例外事項？2. 若判斷1的答案為「是」，則檢驗此一法定例外能否整合進入實際應用當中（關於USPTO 2019 PEG之操作細節，可參考：2019新版 35 U.S.C. 101專利適格性審查指南 新增「額外元素」及「整合至實際應用」判定標準）。
USPTO發布專利適格性審查指引後，大幅降低專利申請適格性核駁比率
果然，在USPTO發布官方版審查指引後，後續效應也十分明顯。馬宗聖指出，上述被Alice案點名的技術領域專利申請案，在近一年來被適格性為理由首次核駁的比率，又回到了Alice案之前20%左右（圖2），顯見經過五年的摸索後，各界已經慢慢摸索出應對之道。
馬宗聖建議，要克服專利適格性的檢驗門檻，必須在申請內容中多強調發明相較於先前技術的改良程度，而且要能針對具體的技術問題提出技術解決方案。「盡量不要用到『例行（routine）』、『常規（conventional）』這類可能讓審委認為沒有發明貢獻的字眼，」他又補充，「也可以善用面詢的管道直接跟審委互動，讓他們更能實際了解申請案的技術改善效果，增加被核准的機會。」
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