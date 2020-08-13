快訊

將重回曾經韓流沸騰造勢地 韓國瑜：內心百感交集

廣達林百里：台廠若無「這能力」 只能面對紅色鏈搶單宿命

聽新聞
test
0:00 / 0:00

德國最新SEP訴訟判決 專利權人地位將大幅提高

聯合新聞網 / 北美智權報

【蔣士棋╱北美智權報 編輯部】

※如欲轉載本文，請與北美智權報聯絡

在五年前的ZTE v. Huawei一案之後，歐盟已經成為SEP（標準必要專利）訴訟的主戰場，法院判決對全球科技業在SEP授權談判影響力也愈來愈大。今年五月的Sisvel v. Haier一案，更直接揭露了德國司法界對SEP以及FRAND（公平、合理、無歧視）授權原則的態度，可能進一步改變產業界的專利談判與訴訟策略。 而不甘居於劣勢的Haier，也已經確定向德國聯邦憲法法院提起憲法訴訟，尋求最後的翻盤機會。

五年前的ZTE v Huawei中，案件的爭執點從「標準核心專利人聲請禁制令是否濫用其市場地位」出發，並論及SEP權利人與潛在侵權人之間，依照FRAND原則進行授權談判的程序（可參考前文：標準核心專利FRAND授權協商程序之建立－由2015年華為 v. 中興歐盟法院判決談起）。而在今年的Sisvel案當中，則是以專利侵權為核心，直接討論專利授權實務上，使用FRAND的可能問題。

此外，這也是德國聯邦最高法院（德文：Bundesgerichtshof, BGH），首次對SEP以及FRAND原則做出表態，對於往後德國境內所有類似案件的判決都有指導作用，也將是其他歐洲國家的重要參考，自然洞見觀瞻。

重點1：SEP權利人的舉證責任獲得減輕

專利授權的第一步，常常是從權利人寄發警告信（demand letter）給專利實施者，要求進行授權談判，否則將提起侵權訴訟開始。那麼，在SEP的情況，警告信的通知內容以及通知對象，應該要清楚、特定到何種程度呢？

首先，BGH認為，SEP權利人只需告知對方簡單的侵權事實即可，也就是對方的何種產品與服務，侵犯了自己所有的哪項SEP專利，證據上也不需提供完整的技術比對，業界常用的侵權比對表（Claim Chart）就已經足夠。其次，在通知對象上，BGH也認為，雖然必須通知到個別的專利實施者，但若是通知到實施者的母公司，就能滿足此一條件。

只要SEP專利權人發送的侵權通知滿足上述兩個條件，接下來專利實施者就必須做出回應。對此，BGH認為，釐清技術或者法律上侵權事實的責任就此歸於實施者；若實施者有意談判專利授權，必須清楚、明確地向專利權人做出回應並且積極參與，不能一直保持沉默，否則可能被視為無意參與談判。

重點2: FRAND原則不代表「一視同仁」

在Sisvel v. Haier一案中，被告Haier提出的理由之一就是Sisvel的授權條件存在歧視現象：Sisvel開給Haier的授權金條件，與開給其他被授權方（本案中為Hisense）的條件之間有將近80%的差距，不符合FRAND原則並構成了濫用市場地位。

然而，BGH卻認為，FRAND原則並不代表SEP權利人對所有專利實施者都必須一視同仁。在專利談判當中，雙方當事人本來就可能依據各種因素協調出不同金額、期限、標的範圍的授權方式，只要授權契約之間的差異能被合理解釋，就不能只憑授權金的差異即認定專利權人違反FRAND原則。總之，SEP權利人是否遵循FRAND原則，必須依據個案狀況個別認定。

重點3: 可以一籃子專利包裹授權

另一個在專利授權實務上常見的現象，就是權利人提出了包裹多項專利在內的組合，並要求實施者全盤接受。但站在被授權方的角度看，這種作法可能讓自己買進不需要的專利授權，更是SEP權利人濫用市場地位的明證。

對此，BGH指出，只要被授權方明確表示願意進行授權談判，往後包括SEP權利人在內，都必須遵守FRAND原則討論授權條件。因此，若權利人提出了包裹專利授權的方案，仍然必須遵循此一原則，使對方信服。換句話說，如同上述的授權金差異一般，只要SEP能夠提出足夠的證據說明，單憑包裹授權方案本身，不足以證明SEP權利人濫用市場地位。

就BGH在本案呈現的意見來看，SEP權利人的地位可說是大幅提高，例如在發出侵權通知時，不須提供鉅細靡遺的比對分析，諸如包裹授權、權利金計算等談判關鍵，也被法院確認有相當的自由度。這將大大增加德國的SEP權利人尋求授權的意願。但另一方面，這也代表了潛在侵權者的地位遭受打擊，BGH明確指出了實施者不能再「以拖待變」，更必須擔負確認侵權究竟成立與否的舉證責任。

因此，既然法院在授權談判的爭議上，明顯地傾向專利權人一方，潛在侵權者接下來會不會選擇先進入侵權訴訟，想辦法拉長戰線增加自己的籌碼，再跟專利權人邊打邊談呢？尤其， Haier已經將這場訴訟拉高到憲法層次，意即認為BGH的判決已經侵害了憲法所保障的人民財產權。接下來，德國聯邦憲法法院是否會受理此案，若是受理，又會做出怎樣的判決？這些都是Sisvel v. Haier一案後續可以觀察的重點。


【詳細內容請見《北美智權報》266期；歡迎訂閱《北美智權報》電子報

相關新聞

台灣社會民情並不適合亞洲金融中心

科技島和金融中心，各有其優點和缺點，很多台灣人抱怨高房價，但曾經身為亞洲金融中心的香港，比台灣更低的稅賦，房價可是比台灣還要高出一截，為了吸引大量國際資本前來投資，那樣的社會環境，未必會適合台灣人，走科技和製造業路線的台灣，改走金融中心路線，未必是更好的選擇。

德國最新SEP訴訟判決 專利權人地位將大幅提高

在五年前的ZTE v. Huawei一案之後，歐盟已經成為SEP（標準必要專利）訴訟的主戰場，法院判決對全球科技業在SEP授權談判影響力也愈來愈大。今年五月的Sisvel v. Haier一案，更直接揭露了德國司法界對SEP以及FRAND（公平、合理、無歧視）授權原則的態度，可能進一步改變產業界的專利談判與訴訟策略。 而不甘居於劣勢的Haier，也已經確定向德國聯邦憲法法院提起憲法訴訟，尋求最後的翻盤機會。

大陸區塊鏈專利白皮書揭曉，騰訊科技申請量奪冠！

大陸賽迪智庫網絡安全研究所、賽迪區塊鏈研究院、區塊鏈專利聯盟日前發佈《2019-2020大陸區塊鏈專利白皮書》，揭曉大陸區塊鏈專利申請前大三企業為騰訊科技、阿里巴巴及瑞策科技。目前大陸區塊鏈行業快速發展、應用場景不斷擴展，各國投資在區塊鏈技術的資金迅速增加，因此近幾年來，全球區塊鏈專利數量不斷上升，尤其是大陸的成長最快，已經超越美國成為全球區塊鏈專利數量最多的國家。

PCT進美國國家階段找不到發明人簽宣誓書？

PCT案進美國，不論是提美國國家階段申請案，或走Bypass途徑，皆需提交發明人宣誓書（Inventor's Oath or Declaration），但因PCT案最長可延到最早優先權日起30個月時進入美國，萬一發明人已離職失聯，找不到發明人簽宣誓書怎麼辦？

大陸專利法35年第4次修正，4大要點值得關注

時隔十二年，大陸《專利法》（下同）迎來第四次修正。

誰是售後汽車零組件的一般觀察者----從GM與LKQ售後零組件商業紛爭談起

美國專利法第287條(a)款規定：專利權人及在美國境內製造、提供、販賣或販賣邀約任何專利物品之人，或在美國進口任何專利物品的人，得於其產品上以專利（patent）或其縮寫（pat）的字樣及專利號來告知公眾。如果因物品的性質不能附上前述之字樣，得在產品之包裝或是類似之標籤附上含有該字樣，或是註記有專利號碼之網站，得以公告社會大眾。如果未為前述之標記，則專利權人不得採取任何侵權行動追討損害賠償，除非有證據證明侵權人已被告知侵權並且此後繼續侵權，侵權訴訟之提起即構成該通知。

呈現企業獲利成果的專利提案制度

當製造成本降低不能夠提供可觀的獲利基礎時，如何在本業內找出新的獲利模式，是當代台灣企業的共同議題。而「專利權」是獲利模式的解決方案，並且是兼顧攻擊和防衛的模式。由於早期受到美國半導體公司（例如：IBM、Lucent Technologies、TI等等）行使專利權的衝擊，使得多數公司的專利管理制度採取的是防衛觀點，亦即獲得專利權的目的在於做為對抗專利侵權訴訟，或是展現一種公司的研發能力。因此，專利權的申請或維護對公司而言是種成本、負擔，甚至是財務部門的眼中釘。本文除了想打破專利是成本的迷思外，更進一步提出正面思考，而闡述一種以獲利為導向的專利提案制度。

致初生的希望新芽 ─ 台灣商標協會

回顧我國商標法制的發展歷程，商標法係於民國19年4月26日制定、5月6日公布，而該法自民國20年1月1日正式施行迄今，已邁入第90個年頭。時至今日，商標制度在台灣已經獲得市場參與者相當程度的重視與實際運用。以2019年為例，智慧局總計收到86,794件（111,681類）商標註冊申請案，並有70,785件（93,500類）商標，成功於該年取得註冊。這樣的業務規模其實相當可觀，與德國、新加坡、澳洲等智慧財產權發展成熟的國家相較，在收案件數上，都是有過之而無不及。

不受疫情影響！2020上半年大陸專利、商標申請雙增長

大陸國家知識產權局（CNIPA）7月初在北京舉辦2020年第三季度例行新聞發佈會，這也是CNIPA首次以線上形式舉辦發佈會，並在會中公開了今年上半年大陸專利、商標、地理標誌、集成電路等申請統計數據。整體而言，2020年上半年雖然受到新冠肺炎疫情影響，大陸主要知識產權申請表現仍符合預期，保持平穩發展，尤其是PCT國際專利申請和馬德里商標國際註冊申請量，均實現快速成長。

美國最高法院判決出爐：Booking.com商標具有後天識別性可受保護

本刊261期文章（網域名稱Booking.com是否可以註冊商標？具指標性意義！ ）曾經介紹過，Booking.com這個知名的訂房網站欲申請美國商標，卻被美國專利商標局駁回申請。而後一路打訴訟，一審、上訴審均支持其可以註冊商標。2020年6月30日最高法院做出判決，認為根據消費者的認知，Booking.com並不是一個通用詞，確認可以註冊商標。

解決人才荒 將是EPO最大挑戰

歐洲在世界專利版圖上的重要性，並沒有因為英國脫歐或者單一專利難產制度而下降，反而隨著內部市場統合以及司法判決而提升。但現在最大的問題是，就算歐洲專利局已經年年提升專利審查與舉發審理的效率，還是趕不上專利產業的需求。加速補足質量均佳的人才，是歐洲專利局的當務之急。

台灣房價合理嗎？

台灣房地產，相對於大部分的受薪階級，確實很貴，但貴不等於不合理，就跟所有日常商品一樣，有不同等級的價格，匹配不同等級的商品，房地產也跟商品一樣，甚至是高度資本化的金融商品，因為他跟金融市場掛勾非常深，本身是價格波動相對穩定的抵押品，同時又可以產生很大的資本槓桿，屬性完全就是金融市場的一項商品，汽車、珠寶、貴金屬、精品，價格穩定性都比房地產更差，房地產毫無疑問就是金融商品的一種，事實就是如此，要釐清台灣房地產的價格合理性，首先就是要認清房地產的屬性，因為地球上所有的商品都離不開經濟學原理。

熱門新聞

致初生的希望新芽 ─ 台灣商標協會

德國最新SEP訴訟判決 專利權人地位將大幅提高

大陸專利法35年第4次修正，4大要點值得關注

大陸區塊鏈專利白皮書揭曉，騰訊科技申請量奪冠！

誰是售後汽車零組件的一般觀察者----從GM與LKQ售後零組件商業紛爭談起

呈現企業獲利成果的專利提案制度

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。