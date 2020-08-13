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PCT進美國國家階段找不到發明人簽宣誓書？

聯合新聞網 / 北美智權報

【黃蘭閔／北美智權 智權法規研究組】

※如欲轉載本文，請與北美智權報聯絡

PCT案進美國，不論是提美國國家階段申請案，或走Bypass途徑，皆需提交發明人宣誓書（Inventor's Oath or Declaration），但因PCT案最長可延到最早優先權日起30個月時進入美國，萬一發明人已離職失聯，找不到發明人簽宣誓書怎麼辦？

PCT案若要進入美國取得美國專利保護，大抵有兩種作法：一種是依35 U.S.C. 371條文提交的美國國家階段申請案，即PCT進入指選定國的傳統途徑；一種是另依35 U.S.C. 111條文提交一般美國正式案並主張PCT案為優先權基礎案，即所謂Bypass申請案。不管是哪一種操作方式，皆需提交發明人宣誓書（Inventor's Oath or Declaration），但因PCT案最長可延到最早優先權日起30個月時進入美國，實務上偶爾會有公司申請人發現發明人已離職失聯，這種情況下，找不到發明人簽宣誓書怎麼辦？

美國專利法規規定，申請人需提交發明人親簽的宣誓書，以表明發明人已閱讀知悉申請案內容、確認自己是所請發明的發明人，聲明申請案是他本人或他授權提交，且發明人知悉需依法呈報相關先前技術資訊，並理解若有不實陳述違反18 U.S.C. 1001規定，可能需繳罰鍰，或被課或併課5年以下徒刑。

但萬一發明人離職失聯或拒絕簽字，依現行辦法，公司申請人可授權其代表人簽署替代聲明（Substitute Statement），由公司方代為確認未簽字發明人是所請發明的發明人，說明公司申請人與發明人的關係（例：發明人離職前已簽聘僱合約，同意其職務發明歸公司所有，並有義務協助公司簽署相關申請轉讓文件），並提供所知的該發明人最後通訊地址及居所，同時聲明理解不實陳述可依18 U.S.C. 1001規定處分云云，以滿足此一要件。

若有複數公司申請人，又該怎麼做？例如一發明有A、B兩位發明人，發明人A將相關權利轉讓給公司X，發明人B有義務轉讓相關權利給公司Y，之後要就該發明提交美國正式案，則新案送件時應以公司X及公司Y名義送件。假設發明人B拒簽宣誓書，則公司X及公司Y既是本案共同申請人，兩家公司都需有代表簽署替代聲明。

在AIA修法前，遇有類似狀況，需依舊法37 CFR 1.47條文檢附證據繳費提交Petition，且需等Petition通過才有後續實審進度。而AIA修法為這類案件開了扇方便之門，公司申請人不用再繳額外規費、蒐集整理證據、提交Petition，然而，需注意的是，利用替代聲明滿足發明人宣誓書要件的作法，既然以發明人拒簽、失聯為前提，申請人即需寄發完整申請內容及待簽文件給發明人，並需有積極尋人或發明人拒絕配合的歷程記錄，這些證據毋須與替代聲明一併提交，不過仍需歸檔存卷，以備不時之需。

因聯繫發明人、取得發明人親簽宣誓書可能需一段作業時間，經過幾次修法，現在即使第一時間無法取得發明人所簽宣誓書，只需提交指定資訊並繳規定費用，即可延長發明人宣誓書提交期間。只是，若申請人選擇依35 U.S.C. 371條文提國家階段申請案進入美國，並決定付費後補發明人宣誓書，應於取得發明人宣誓書後盡速送件，務須於RCE案送件前補進發明人宣誓書。當然，與其事後亡羊補牢，公司申請人其實可考慮在PCT案送件階段超前布署，請發明人簽署美國國家階段適用的PCT案發明人宣誓書及相關轉讓書，並在國際階段規定期間提交給國際局，當有助減少類似問題。


【詳細內容請見《北美智權報》266期；歡迎訂閱《北美智權報》電子報

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