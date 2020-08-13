大陸區塊鏈專利白皮書揭曉，騰訊科技申請量奪冠！

【吳碧娥╱北美智權報 編輯部】

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大陸賽迪智庫網絡安全研究所、賽迪區塊鏈研究院、區塊鏈專利聯盟日前發佈《2019-2020大陸區塊鏈專利白皮書》，揭曉大陸區塊鏈專利申請前大三企業為騰訊科技、阿里巴巴及瑞策科技。目前大陸區塊鏈行業快速發展、應用場景不斷擴展，各國投資在區塊鏈技術的資金迅速增加，因此近幾年來，全球區塊鏈專利數量不斷上升，尤其是大陸的成長最快，已經超越美國成為全球區塊鏈專利數量最多的國家。

專利申請量能夠反應公司的技術儲備情況、公司的技術研發方向情況以及公司的研發實力。大陸區塊鏈主要的申請主體是公司，截至2019年12月31日，大陸區塊鏈專利申請領先前三企業分別為騰訊科技（990件）、阿里巴巴（828件）及瑞策科技（324件）（詳見圖一）。

圖一、大陸區塊鏈專利申請領先企業及數量 （資料來源：賽迪區塊鏈研究院）

進一步觀察大陸區塊鏈專利發明人排名，發明人統計能夠反映了個人的技術實力和研發實力，同時也側面反應出發明人所屬公司或科研機構的研發實力。從區塊鏈領域開始申請專利佈局開始截至2019年12月31日，大陸區塊鏈技術發明人總體排名前三分別為：來自北京瑞策科技的吉建勳（279件）和楊慧（270件），以及來自深圳市元征科技的劉新（256件）。

圖二、大陸區塊鏈專利申請數量排名前十的發明人 （資料來源：賽迪區塊鏈研究院）

大陸區塊鏈專利申請前三強

截至2019年底，騰訊以990件區塊鏈專利申請案居冠，主要申請人為「騰訊科技（深圳）有限公司」和「騰訊雲計算（北京）有限責任公司」。其中，2017年申請區塊鏈專利數量為27件；2018年區塊鏈專利申請量為141件，是2017年的5倍；2019年區塊鏈申請量約為2018年的6倍，達到819件。

圖三、騰訊歷年區塊鏈專利申請數量 （資料來源：賽迪區塊鏈研究院）

2013年，騰訊公司申請公開了第一件專利，其內容涉及身份鑑別相關技術。2013至2015年，騰訊公司專利申請數量較少，2016年遞交兩件申請案，2017年申請量才開始爆發。從專利申請趨勢觀察，騰訊從2015年開始加大了區塊鏈相關技術的研發投入，近兩年仍持續擴大投入中。騰訊公司區塊鏈專利方向與其主業有著不可分割的聯繫，2015年騰訊開始區塊鏈技術自主研發後，不斷在金融、稅務、公益、遊戲、法務、供應鏈、教育和醫療等領域進行深耕。騰訊雲區塊鏈技術遍及供應鏈金融、可信存證、電子票據、數據要素、身份管理、供應鏈管理、數據資產等各大領域，均有對應產品及應用解決方案。

阿里巴巴則從2014年開始佈局區塊鏈專利。2017年至2019年數據顯示，阿里巴巴區塊鏈專利的佈局力度在逐年加大，目前共計提出828件區塊鏈專利申請。阿里巴巴在金融和電商領域具有先天的優勢，阿里巴巴的區塊鏈發明專利方向，都詮釋了公司業務與技術的主導方向，並為阿里巴巴的區塊鏈相關產業進行保護。

圖四、阿里巴巴各年區塊鏈專利申請數量 （資料來源：賽迪區塊鏈研究院）

專利佈局量排名第三的北京瑞策科技，是一家以區塊鏈技術為核心的互聯網科技公司，共申請區塊鏈發明專利324件。瑞策科技從2019年開始佈局區塊鏈專利申請，光是一年就提出324件申請案。

圖五、瑞策科技各年區塊鏈專利申請數量 （資料來源：賽迪區塊鏈研究院）





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