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誰是售後汽車零組件的一般觀察者----從GM與LKQ售後零組件商業紛爭談起

聯合新聞網 / 北美智權報

【葉雪美╱北美智權報　專欄作家】

※如欲轉載本文，請與北美智權報聯絡

美國專利法第287條(a)款規定：專利權人及在美國境內製造、提供、販賣或販賣邀約任何專利物品之人，或在美國進口任何專利物品的人，得於其產品上以專利（patent）或其縮寫（pat）的字樣及專利號來告知公眾。如果因物品的性質不能附上前述之字樣，得在產品之包裝或是類似之標籤附上含有該字樣，或是註記有專利號碼之網站，得以公告社會大眾。如果未為前述之標記，則專利權人不得採取任何侵權行動追討損害賠償，除非有證據證明侵權人已被告知侵權並且此後繼續侵權，侵權訴訟之提起即構成該通知。

※本文摘錄自[誰是售後汽車零組件的一般觀察者----從GM與LKQ售後零組件商業紛爭談起]

GM公司的汽車零組件專利和標記

2011年起，美國通用汽車公司（General Motors, GM）大量申請汽車零組件外觀的設計專利（如圖1），想以設計專利取得該公司在售後汽車零組件市場的優勢，至今已取得7百多件有關零組件的設計專利。

圖1：GM有設計專利的碰撞零組件設計
圖1：GM有設計專利的碰撞零組件設計

圖2 GM 的Acadia 汽車及Chevrolet Silverado卡車
圖2 GM 的Acadia 汽車及Chevrolet Silverado卡車

GM在該公司GENUINE PARTS的網頁上公布有設計專利保護的零組件產品，2020年4月，GM公布了62頁的零件編號列表，其中第五欄列出與零件標號相關的設計專利公告號，第六欄打「x」的部分表示GM有排他權（如圖2），亦即並未授權。這意味著列表中取得設計專利的零組件如未經許可的製造、使用和/或銷售，可能會侵害GM的設計專利權。這個聲明很重要，因為這些碰撞零件也使用在較新的雪佛蘭（Chevrolet）、別克（Buick）、GMC或凱迪拉克（Cadillac）汽車上，如果汽車修理廠使用非OEM的零件就可能侵害了GM的設計專利。

LKQ與GM的商業糾紛及設計專利相關訴訟

LKQ公司是一間汽車和其他車輛維修的專用零件和替代配件的供應商，在北美也回收碰撞零件、翻新及再製造。LKQ和CCC（Certified Collateral Corporation）合作提供有關維修零組件的相關訊息與較佳的檢索能力，在CCC平台上銷售汽車零組件，2019年，GM的法律顧問Angela Caligiuri直接發函給第三方CCC，指控列在CCC汽車零組件平台上多項LKQ銷售的零組件產品侵害GM擁有的某些設計專利，要求CCC將這些零組件從清單中刪除並停止出售。2020年3月，CCC發函給LKQ要求售後零件經銷商將與GM設計專利相關的幾項LKQ零組件從產品列表中刪除。

LKQ主張該公司已從GM獲得設計專利的許可協議（Design Patent License Agreement, DPLA），其中包括零組件的設計專利，並依據DPLA一直支付此類零件的專利使用費。然而，GM則聲明LKQ銷售可用於2017年至今的GMC Acadia的替換引擎蓋板，用於2017-2019年GMC Acadia的替代格柵、用於2017年至今的Chevrolet Trax引擎蓋板（如圖3）等都未經許可販售的零組件。LKQ表示，它所出售的Trax引擎蓋與OEM引擎蓋相差太大，不能視為設計侵權。2020年5月，LKQ向美國地方法院對GM提起訴訟，確認售後汽車零組件設計專利的有效性及確認不構成侵權。

圖3 GM未授權的零組件設計專利
圖3 GM未授權的零組件設計專利

LKQ向PTAB提出設計專利之IPR及PGR請求

LKQ認為，GM替換零件其他的專利應該全部被撤銷，包括：2017-2019年Cadillac XT5的下格柵，2018-2020年Buick Regal引擎蓋板和2019年至今的Chevrolet Camaro的前格柵，因為這些都不是適格之設計標的，LKQ也在尋求能撤銷GM的汽車零組件設計專利的方法。2019年10月，LKQ向美國專利審判和上訴委員會（PTAB）提出關於GM汽車零組件設計專利的當事人間審查請求（Inter Partes Review, IPR），提供證據證明這些設計專利違反美國專利法第102條及第103條之規定，其中包括：前保險桿的IPR2020-00062（US D811,964）、前葉子板的IPR2020-00063（US D828,255）及IPR2020-00064（US D823,741）、引擎蓋板的IPR2020-00065（US D813,120）。另外對GM設計專利的授權後審查請求（Post-Grant Review, PGR），有後保險桿的PGR2020-00002（D847,043）及00003（D847,703），卡車尾門的PGR2020-00004（D840,306）以及前面板保險桿的PGR2020-00005（D841,532）等案件。

在IPR2020-00062及00065案件中，LKQ提出證據來證明GM的設計專利違反美國專利法第102條及第103條之規定，其中有關第102條規定之可預見性（Anticipation）的一般觀察者檢測，LKQ與GM兩造對於的「一般觀察者」身分和資格認定有不同的意見，以下詳細介紹兩造對於一般觀察者的定義及PTAB的見解。


【詳細內容請見《北美智權報》266期；歡迎訂閱《北美智權報》電子報

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