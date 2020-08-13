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大陸專利法35年第4次修正，4大要點值得關注

聯合新聞網 / 北美智權報

【李俊慧／中國政法大學知識產權研究中心特約研究員】

※如欲轉載本文，請與北美智權報聯絡

時隔十二年，大陸《專利法》（下同）迎來第四次修正。

2020年6月28日，專利法修正案草案提請十三屆全國人大常委會第二十次會議審議。　這是全國人大常委會第二次審議該草案，也是《專利法》自1985年4月1日起施行以來的第四次修正。《專利法》第三次修正於2008年12月27日審議通過，簡單說，距離上一次《專利法》修正，期間已有十二年時間。

值得一提的是，過去的十二年間，不僅是大陸知識產權創新保護跨越發展的一個時期，同時，也是大陸知識產權行政和司法保護水平大幅提升的關鍵時期。2008年6月5日，大陸國務院發佈《國家知識產權戰略綱要》，標誌著大陸知識產權保護迎來全新的發展階段。

過去的十二年，一邊是各類主體的知識產權申請和授權數量井噴式成長，另一邊是知識產權司法判賠金額持續「水漲船高」。可以說，知識產權的創造、申請、保護和應用在大陸從「小眾」走向「大眾」，從「冷門」變成「香餑餑」。正是在這樣的背景下，《專利法》迎來它頒佈以來的第四次修正。

那麼，大陸正在徵求公眾意見的《專利法修正案（草案二次審議稿）》，有哪些亮點或要點值得關注？

要點一：確立禁止權利濫用原則

由於大陸知識產權保護力度不斷加強，司法判賠力度不斷提升，以專利、商標、著作權等代表的知識產權訴訟也呈現大幅上升趨勢。

公開數據顯示，2019年，大陸各級人民法院共新收一審、二審、申請再審等各類知識產權案件481793件，審結475853件，比2018年分別上升44.16%和48.87%，而2018年比2017年分別上升41.19%和41.64%。

在這些大幅激增的知識產權案件中，一些新情況、新問題也越來越被各方關注。

在專利訴訟中，越來越多的NPE機構（Non-Practicing Entity，即 「非專利實施實體」或「非生產專利實體」）進入大陸，成為專利訴訟的原告，比如，無線未來科技公司、3G專利許可股份有限公司等。

2016年11月，無線未來科技公司（Wireless Future Technologies Inc）將索尼移動訴至南京市中級人民法院，請求法院判令索尼移動賠償人民幣（下同）800萬元並停止銷售構成侵權的兩款Xperia Z5手機。

再比如，專利訴訟也成為一些廠商牽制或延緩競爭對手IPO（首次公開募股）的重要手段。

2018年5月10日，在小米籌劃香港IPO關鍵節點，酷派發佈公告稱，因涉嫌專利侵權，酷派起訴了小米。

類似的糾紛或遭遇，在科創板排隊上市企業中屢見不鮮。

事實上，不論是NPE機構發起的訴訟，還是相關企業「掐點」提起的糾紛，其行為有無違背「誠實信用原則」，是否存在濫用專利權的情形是值得探究的。

有鑑於此，大陸《專利法修正案（草案二次審議稿）》第二十條提出，「申請專利和行使專利權應當遵循誠實信用原則。不得濫用專利權損害公共利益或者他人合法權益。濫用專利權，排除或限制競爭，構成壟斷行為的，依照《反壟斷法》處理。」

簡單說，一旦此條款在最終通過的修正案中獲得保留，將意味著大陸建立起了禁止「專利權濫用」的原則。

這對於在加強知識產權保護的同時規範專利權許可授權領域的市場秩序，促進專利許可授權模式良性健康發展至關重要。

要點二：明確專利開放許可制度

2015年，在CES展上豐田曾對外宣佈，其所擁有的5600多項燃料電池以及相關專利，都可以在免收授權費用下自由使用。

類似的松下也曾採取過相關策略。

在2015年的一次嵌入式LINUX會議上，松下表示，為推進物聯網行業發展，將開放自己約50件物聯網相關專利，內容涉及用於家庭監視系統的軟件和用於太陽能以及零售業的雲設備技術等。

事實上，為了發揮技術創新優勢，構築行業競爭壁壘，減少簡單重複投入，越來越多的廠商傾向實施「專利開放許可」，向行業或產業鏈相關方共享或開放許可其技術積累。

2018年，大陸智慧手機閃充技術的代表公司OPPO首次對手機行業開放其VOOC閃充技術專利。

據不完全統計，截至目前，OPPO已經累計面向數十家公司開放了其VOOC閃充技術專利。

這對於提升大陸智慧手機行業閃充技術能力將發揮積極的作用。

總體來看，越來越多的公司傾向於專利開放許可模式，但是，也必須看到，作為專利權人的相關廠商，還是希望投入大量精力去洽談相關合作。

對此，《專利法修正案（草案二次審議稿）》第五十條提出，「專利權人以書面方式向國務院專利行政部門聲明願意許可任何單位或者個人實施其專利，並明確許可使用費支付方式、標準的，由國務院專利行政部門予以公告，實行開放許可。就實用新型、外觀設計專利提出開放許可聲明的，應當提供專利權評價報告。」

簡單說，一旦該規則被確立，對於類似華為、高通等專利積累比較多的中外知名技術廠商，既可以選擇通過自行協商的方式，與潛在的合作對象進行自願協商達成許可，也可以通過「開放許可」的模式，申請通過專利行政部門面向潛在的不特定廠商實現許可合作。


【詳細內容請見《北美智權報》266期；歡迎訂閱《北美智權報》電子報

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