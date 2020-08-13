致初生的希望新芽 ─ 台灣商標協會

【洪淑敏╱經濟部智慧財產局局長】

※如欲轉載本文，請與北美智權報聯絡

回顧我國商標法制的發展歷程，商標法係於民國19年4月26日制定、5月6日公布，而該法自民國20年1月1日正式施行迄今，已邁入第90個年頭。時至今日，商標制度在台灣已經獲得市場參與者相當程度的重視與實際運用。以2019年為例，智慧局總計收到86,794件（111,681類）商標註冊申請案，並有70,785件（93,500類）商標，成功於該年取得註冊。這樣的業務規模其實相當可觀，與德國、新加坡、澳洲等智慧財產權發展成熟的國家相較，在收案件數上，都是有過之而無不及。

相對於專利權和著作權，商標權對許多市場參與者來說，或許是進入門檻較低，權利歸屬及其保護範圍又相對具體明確的選項。而在法律實務界，目前也已經培養、累積有諸多經驗豐富的商標代理人，不論是商標註冊申請案、爭議案，抑或是侵權案件，希望運用商標制度的市場參與者，均可望能透過商標代理人所提供之專業服務，有效維繫自身權益。此外，在商標領域亦不乏學有專精、研究深入的學者，持續透過撰寫學術文章、參與修法相關會議、講授課程等途徑，積極提供政府機關改善商標法制的寶貴建言。

申言之，台灣之商標領域的發展現況，可謂是生氣蓬勃、人才濟濟，而這些能量若能進一步加以統合，對於台灣商標法制的發展與進步，以及國際能見度的拓展，應能夠帶來具體而可觀的助益。

實際上，在智慧財產權領域，由專業代理人、實務從業者，以及有關學者專家所成立的非官方組織，不管是在國內或國際間，都發揮著舉足輕重的影響力、提供了豐沛的動能。像是持續透過各種問卷與研究設計，了解、歸納國際間不同司法管轄領域實務運作方式與觀點的國際智慧財產權保護協會（Association Internationale pour la Protection de la Propriété Intellectuelle，AIPPI），在商標領域相當活躍的國際商標協會（International Trademark Association，INTA），以及由台灣、日本及韓國之專利代理人共同發起創立之亞洲專利代理人協會（Asian Patent Attorneys Association，APAA），都是極具代表性的例子。而2019年由APAA台灣總會所舉辦之APAA台北年會，更是一次私部門巨大能量的完美展現，讓來自世界各國、數以千計的國內外與會者，深刻地感受到台灣的城市魅力、文化風情，以及在智慧財產權領域累積的深厚底蘊。

實際上，台灣有太多值得我們驕傲的人、事、物，只要持續耕耘、努力不懈，當機會到來時，我們絕對能夠讓更多人看到來自台灣堅強的實力。然而，機會是留給準備好的人。過去在商標領域，一直沒有類似於APAA的民間組織，能夠有效統合私部門的力量，進而無法與INTA等發展成熟的國際組織形成長期穩定的互動關係，可能也因而錯過了許多在國際舞台分享經驗、發表成果，甚至是與這些國際組織建立更為密切之合作關係的機會，誠然是相當可惜。

因此，當智慧局知道私部門有意推動成立「台灣商標協會（Taiwan Trademark Association，TTA）」時，我們感到歡欣鼓舞並樂觀其成，非常期待在商標領域也有能夠凝聚私部門力量的團體，和智慧局彼此合作，透過公私協力的方式，戮力同心，積極拓展台灣的國際能見度和參與機會。而得知台灣商標協會在籌備階段便已獲得熱烈響應，審議通過162位創始會員，更是讓人對協會的未來寄予厚望。

當然，智慧局作為智慧財產權的專責機關，在持續為商標法制與實務帶來進步的道路上，我們不曾懈怠，也絕對是當仁不讓。一直以來，我們不僅致力於提升各類案件的審查效能與正確性、改善有關法制，也積極尋求國際參與的機會，持續掌握有關議題的最新發展趨勢，與國際接軌。除了在智慧局網站時常更新的「國際動態」，在內部也透過新知月訊與讀書會，深入研究、探討有關國際議題。近年更成功申請獲得APEC計畫經費補助，舉辦國際研討會，有效拓展國際能見度，並繼續爭取類似的機會，希望以實際行動，讓更多人看見台灣在智慧財產權領域的發展成果。

然而，智慧局的量能終究有窮，未來台灣商標協會成立，在諸多領域均可望能與智慧局彼此協力、相得益彰。進一步來說，站在智慧局的角度，我們期許台灣商標協會能夠成為國際與國內、公部門與私部門、商標領域與其他有關領域間值得信賴的橋梁，讓各方的資源與資訊能夠順暢交流、分享，進而達到相輔相成、互蒙其利、彼此借鑑的正向循環，帶動商標法制與實務的發展與進步。

舉例言之，在與國際接軌的部分，台灣商標協會目前已建立了與INTA對接的明確目標，該目標如果能夠順利達成，可望能讓更多我國優秀的學術與實務參與者，登上INTA商標年會、亞太商標研習會等國際舞台，綻放知識的光芒。此外，台灣商標協會未來若能與INTA建立進一步之合作關係，共同辦理國際活動，更能吸引來自全球各地的商標領域參與者前來共襄盛舉，在國際間打響台灣這個品牌，建立起良好的信譽。

除了國際接軌的目標，針對國內往後的商標法制改革，以智慧局刻正研議的商標代理人管理機制相關修法為例，在建構有關法規的過程，我們深切希望能具體而充分地了解不同商標代理人的想法。而在目前研擬的修法版本中，規劃未來經登錄取得商標代理人資格者，每年均應完成一定時數以上的專業訓練，以維繫其執行商標業務之品質。而台灣商標協會相對於智慧局，或許能夠蒐集到更多來自商標代理人的聲音，進而可以接洽智慧局、有關議題之研究學者等，提供貼近實務期待與需求的課程，確實發揮專業訓練的功能，實現有關法規之立法目的，讓委任商標代理人者，獲得更為充分的保障。

相對於AIPPI、INTA，以及APAA，台灣商標協會雖仍處於萌芽的階段，但已乘載著滿滿的希望。不過，台灣商標協會的成立，才是挑戰真正開始的時刻。就如同商標的註冊僅係取得權利之要件，一個商標權究竟具有多高的價值與影響力，仍然繫諸商標權人對於商標實際使用所投入的心力。爰此，在這個振奮人心的時刻，我們希望對台灣商標協會致上最深摯的祝福與期許，期待在協會正式成立後，來自各界的優秀會員能夠集思廣益、群策群力，有效吸收前人的經驗與優點，繼往開來，站在巨人的肩膀快速茁壯，讓世界看見台灣。





【詳細內容請見《北美智權報》266期；歡迎訂閱《北美智權報》電子報】