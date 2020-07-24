解決人才荒 將是EPO最大挑戰

【蔣士棋╱北美智權報 編輯部】

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歐洲在世界專利版圖上的重要性，並沒有因為英國脫歐或者單一專利難產制度而下降，反而隨著內部市場統合以及司法判決而提升。但現在最大的問題是，就算歐洲專利局已經年年提升專利審查與舉發審理的效率，還是趕不上專利產業的需求。加速補足質量均佳的人才，是歐洲專利局的當務之急。

專利業界只要一談到歐洲，很難不聯想到命運多舛的歐盟單一專利（Unitary Patent）。確實，在英國明確聲明退出、還有德國立法進程緩慢的影響下，歐盟單一專利制度的實現愈來愈遙遙無期；但不可否認的是，歐洲仍然是全世界數一數二大的經濟體，經濟政策也穩定地朝向跨國統合的方向進行； 此外，歐洲專利法制的國際影響力也與日俱增，例如七月初德國聯邦最高法院公布了Sisvel與海爾（Haier）專利侵權訴訟的判決意見書，其中就對標準必要專利的FRAND原則提出了新見解與適用規定，很可能改變今後的專利授權談判實務。

這些因素都使得現行的歐洲專利，在近幾年備受申請人青睞，卻也造成了積案量高、舉發類案件暴增的副作用，更是歐洲專利局（EPO）亟欲解決的頭號問題。

根據EPO的統計，歐洲專利的申請和獲證量，在過去十年內都有明顯成長。以申請量來說，2015年之前，EPO每年受理的數量均不到16萬件，但之後每年都呈現4%~5%間上下的穩定成長率，到2019年時，專利申請量已經超過了18萬件（圖1）。

EPO專利獲證量，2015年起大幅增加

圖1：2010~2019年每年歐洲專利申請量與獲證量 （資料來源：http://www.epo.org）

然而，獲證量的變化比申請量更大。從統計中可以明顯看出，在2010年到2015年間，EPO每年核准的專利數量都不到70萬件，與申請量之間有將近100萬件的差距。直到2015年之後，EPO的審查能量才跳躍性地提升，從2016開始連續三年，專利核准量都呈現10%以上的成長。只不過，到了2019年，EPO的專利申請量/獲證量之間還是有50萬件的差距，反映出EPO的審查能量仍然有待加強。

歷經數年的大量申請、大量獲證之後，歐洲專利現在也出現如同中國一般的大量舉發案件。根據歐洲專利局上訴委員會（Boards of Appeal）的統計，不論是單方複審（ex-parte）或者多方複審（inter-partes）的專利舉發案件，在近五年都有顯著地成長。例如2019年，兩種舉發案件合計的數量就達到了3292件，比起2018年成長了8.6%（圖2）。

圖2：2015~2019年每年歐洲專利局上訴委員會新收案量 （資料來源：http://www.epo.org）

EPO上訴委員會在多方複審案件遭遇審理能量瓶頸

然而，EPO上訴委員會也有能量不足的問題，不但連續五年的結案數量都趕不上新收案量，而且效率的瓶頸還發生在程序較繁複、更可能牽涉到民事侵權判決的多方複審案件上。從統計數據可以發現，在2015年至2019年間，EPO上訴委員會在多方複審案件上的結案量，跟新收案量之間一直有著明顯的差距，直到2019年才出現改善（圖2）；也因此，造就了如今上訴委員會還有超過9000件的處理中積案，其中更有超過6成屬於多方複審類案件（圖3）；平均結案所需時間，更一直維持在60個月以上。

圖3：2015~2019年每年歐洲專利局上訴委員會多方複審案新收案量與結案量變化 （資料來源：http://www.epo.org）

圖4：2015~2019年每年歐洲專利局上訴委員會積壓案量 （資料來源：http://www.epo.org）

若要提升作業能量，最能立竿見影的方式就是增加人力，但EPO的年報中卻顯示，專利審查官的數量已經連續第二年減少，使得提升審查效率的目標更難達到。可想而知，解決「人才荒」將會是EPO未來的首要工作，否則案件的審查、審理效率將無法實質提高，EPO官方只能冒著犧牲專利品質的風險來處理積案，只會更加打擊專利權人的信任度。





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