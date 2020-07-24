不受疫情影響！2020上半年大陸專利、商標申請雙增長

【吳碧娥╱北美智權報 編輯部】

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大陸國家知識產權局（CNIPA）7月初在北京舉辦2020年第三季度例行新聞發佈會，這也是CNIPA首次以線上形式舉辦發佈會，並在會中公開了今年上半年大陸專利、商標、地理標誌、集成電路等申請統計數據。整體而言，2020年上半年雖然受到新冠肺炎疫情影響，大陸主要知識產權申請表現仍符合預期，保持平穩發展，尤其是PCT國際專利申請和馬德里商標國際註冊申請量，均實現快速成長。

根據大陸國家知識產權局統計，2020上半年大陸發明專利申請68.3萬件、共授權發明專利21.7萬件。其中，大陸國內發明專利授權為17.6萬件。其中職務發明為16.9萬件，占96.0%。今年上半年大陸發明專利授權量排名前三大的企業分別為華為（2772件）、OPPO（1925件）、京東方（1432件） 。大陸（不含港澳台）的有效發明專利為199.6萬件，每萬人口發明專利擁有量達到14.3件；每萬人口發明專利擁有量前三大省份為北京（141.5件）、上海（56.1件）、江蘇（31.9件）。

今年上半年大陸共受理2.62萬件專利複審請求，2.57萬件結案；專利無效宣告請求0.26萬件，結案0.43萬件。大陸發明專利審查週期為20.3個月，高價值專利審查週期15.2個月，實用新型審查週期6.4個月，外觀設計審查週期3.2個月。

表一、大陸專利平均審查週期 （資料來源： CNIPA）

大陸企業穩固專利申請主體地位

根據大陸國家知識產權局統計，2020上半年大陸發明專利、實用新型專利、外觀設計專利三種類型專利申請達到219.5萬件，顯示出市場積極復工的成效。申請專利的大陸企業為22.9萬家，較去年同期增加3.2萬家、共提交40.4萬件發明專利申請，比去年成長12%，大陸發明專利申請中，企業占比為66.6%，較去年提升3.2％，顯示出大陸企業在專利申請中的主體地位得到鞏固。

大陸知識產權局新聞發言人胡文輝指出，新冠肺炎疫情持續在全球蔓延，從大陸上半年知識產權統計數據來看，大陸市場主體對內申請量持續恢復中，向外申請佈局則穩步快速成長。除了在國內申請外，大陸申請人向國家知識產權局提交《專利合作條約》（PCT）國際專利申請2.95萬件，比去年成長兩成（22.6%），PCT國際專利申請受理量排名前3位的省份依次為廣東（1.09萬件）、北京（0.38萬件）、江蘇（0.33萬件）。

圖二、大陸國家知識產權局新聞發言人胡文輝 （圖片來源：CNIPA）

除了專利和商標的國際申請註冊外，集成電路布圖設計登記量同樣快速成長，今年上半年，大陸集成電路布圖設計登記申請量達到5176件（成長率78.2%）、發證5262件（成長率111.6%）。

地理標誌專用標誌使用規模逐步擴大

截至2020年上半年，大陸商標申請量為428.4萬件、商標註冊量為262.9萬件；截至今年6月底，大陸有效註冊商標量達到2741.4萬件 。中國申請人的馬德里商標國際註冊申請為3875件，比去年成長三成（36.0%），有效的商標註冊為4.1萬件。知識產權局在今年前6個月核准使用地理標誌產品專用標誌企業共322家，比起去年同期核准的116家明顯增加，核准註冊地理標誌商標364件。

截至2020年6月底，國家知識產權局累計批准2385個地理標誌產品，核准8811家企業使用專用標誌，累計註冊地理標誌商標為5682件。胡文輝指出，大陸透過加強對地理特徵明顯、人文特色鮮明、質量特性突出的地理標誌實施保護，地理標誌數量穩步提升，地理標誌專用標誌使用市場主體數量持續增加、規模逐步擴大。此外， 上半年大陸各類商標評審案件申請共16.6萬件，結案19.2萬件；商標註冊平均審查週期穩定在4.5個月以內結案 。

大陸專利商標質押融資逆勢成長45％

在知識產權保護和運用方面。2020上半年，大陸各省專利侵權糾紛行政裁決案件總量為5320件，全國專利商標質押金額達人民幣（下同）853億元，比去年成長45%，質押項目共計4678項，成長52%。其中，專利質押金額651億元（成長率61%）、質押項目數507項（成長率54%）；商標質押總金額202億元（成長率8.8%），質押項目數507項（成長率34%）。

在新冠肺炎疫情影響下，大陸專利商標質押融資金額能實現逆勢成長，主要是因為國家知識產權局推動各種加速辦理登記的措施，及時協助企業紓困。同時，國家知識產權局也支持地方構建質押融資工作體系、打造融資標準化產品，以及智慧化服務知識產權質押融資平台、創新知識產權質押融資風險補償機制、推動銀行以知識產權為核心指標的企業創新能力評價體系，多方位推進知識產權質押融資工作。在這次疫情期間，國家知識產權局設立了專利商標質押登記綠色通道，壓縮質押登記時間，共為超過1700家防疫／抗疫相關企業提供加急服務措施，並支持企業快速融資。

今年6月，大陸國家知識產權局印發了《關於進一步加強知識產權維權援助工作的指導意見》，進一步確認維權援助工作範圍，強調推動維權援助的工作體系，以實現專利、商標、地理標誌、集成電路布圖設計等知識產權維權援助服務的「全國一張網」。該意見還強調，大陸要完善知識產權維權援助線上服務平台，利用平台加強維權援助業務工作整合；服務對象是中小微企業維權援助工作、加強展會、電子商務等商貿流通領域維權援助，完善海外維權援助服務工作，聯合高校、社會組織等探索社會共治的維權援助模式。





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