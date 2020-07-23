快訊

太平山輸了！國家森林遊樂區免費入園一次 最熱門是它

聽新聞
test
0:00 / 0:00

商標與設計保護之衝突：從費列羅的糖果盒談起

聯合新聞網 / 北美智權報
（圖片來源：pixabay）
（圖片來源：pixabay）

【許慈真／北美智權報　專欄作家】

※如欲轉載本文，請與北美智權報聯絡

商業上使用之標誌或包裝不但可註冊成為商標，亦可申請設計保護，故商標及設計制度往往能為企業經營帶來雙重保障。然而，不可避免地，兩者制度也極容易發生扞格，特別是相似的標誌或包裝各為不同權利人所有時。本文透過歐盟普通法院判決（T‑695/15）以及歐洲法院判決（C‑693/17 P），闡述歐盟法院（Court of Justice of the European Union）如何處理商標及設計保護的衝突問題。

BMB sp. z o.o.（以下稱「BMB」）於2007年向EUIPO註冊系爭設計獲准（第826680-0001號），並指定使用於糖果盒與容器（羅卡諾國際分類09.03），SpA Ferrero（以下稱「Ferrero」）遂於2011年援引三項先前權利，聲請宣告系爭設計無效，其中包括Ferrero於1974年註冊且於法國境內有效的據爭商標（第405177號），指定使用之商品包括「糖果」（尼斯分類30）。

無效部門認定兩者標誌相似且商品相同，相關公眾有發生混淆誤認之虞，故撤銷系爭設計。上訴委員會（以下稱「BOA」）維持原裁定並指出，據爭商標的顯著特徵未達一般水準（below average），僅是呈現出標準容器形態而已，但鑑於兩者標誌及指定使用之商品相似度極高，縱使在讀音與概念上有所不同，亦不因此改變此結果。BMB不服，陸續向普通法院及歐洲法院提出上訴，惟最終均以敗訴收場。

BMB系爭設計
BMB系爭設計

Ferrero據爭商標
Ferrero據爭商標

在本案，BMB的主張大致分為「依據法律錯誤」與「事實認定錯誤」兩部分：

依據法律錯誤

普通法院判決

BMB認為，BOA以歐盟商標規則第8(1)(b)條為由認定混淆誤認之虞，而非法國智慧財產權法第L713-3條，乃是依據法律錯誤，違反共同體設計規則第62條。

普通法院對此回應：BOA確實已適用前述第L713-3條規定，並依據設計規則第25(1)(e)條，先前註冊權利人得禁止他人於類似商品或服務使用相似標誌。再者，前述第L713-3條規定係轉化自歐盟商標指令，依據歐盟法院判例法即足以認定有無混淆誤認之虞。

因此，普通法院認為EUIPO裁定中僅提及歐盟商標規則，未將前述第L713-3條規定列為法律依據，係屬於形式上錯誤，對於裁定結果不生影響。

歐洲法院判決

BMB向歐洲法院提出兩點主張：

  1. 若要撤銷註冊權利，其法律依據必須毫無不確定之處，故普通法院判決所稱之「形式上錯誤」，實際上是重大錯誤。
  2. 歐盟法院判例法上未曾有依據設計規則第25(1)(e)條認定權利無效之類似案件，普通法院應斟酌法國巴黎地區法院曾就據爭商標做出的判決。在該判決，法院認定特徵與系爭設計雷同的標誌（外形非直角而是圓弧邊緣，文字標籤「Pick Up」占容器的三分之二）並未侵害據爭商標；此情況與本案相仿，但本案比對時卻未斟酌最明顯的差異，亦即文字標籤「MIK MAKI」。因此，普通法院認為判斷混淆誤認之虞時並無必要參酌內國法，實為錯誤。

歐洲法院對此亦提出兩點回應：

  1. BMB在此僅是重申前審主張而已，並未敘明為何因「形式上錯誤」此一誤認而致判決無效的理由，如此無疑是要求法院重審相關論點，依據判例法，法院對此並無管轄權，故予以駁回。
  2. 首先，BMB並未駁斥普通法院認為歐盟法院判例法足以作為判斷法律依據，亦未敘明設計規則第25(1)(e)條欠缺判決先例之情形，以及為何因欠缺此類先例而致普通法院判決有誤的理由。再者，BMB亦未闡明普通法院為何不應斟酌，其他由Ferrero提交且與判決結果相悖的法國判決先例。

最後，歐洲法院表示，鑑於訴訟當事人與標的均不相同，法國地區法院所為之侵權判決對EUIPO的無效程序並無拘束力。


【詳細內容請見《北美智權報》265期；歡迎訂閱《北美智權報》電子報

相關新聞

2020上半年已經結束 大陸5G手機到底誰領風騷？

伴隨日曆翻進7月，2020年上半年已經畫上句號，對於新品5G手機的發佈來說，也就暫告一段落，靜待下半年市場競爭重新開啟。作為5G手機的起始年份，大陸廠商針對手機各方面也做出了很多調整，比如「線上」發佈成為2020年5G新品手機發佈會的常用方式。

台灣社會民情並不適合亞洲金融中心

科技島和金融中心，各有其優點和缺點，很多台灣人抱怨高房價，但曾經身為亞洲金融中心的香港，比台灣更低的稅賦，房價可是比台灣還要高出一截，為了吸引大量國際資本前來投資，那樣的社會環境，未必會適合台灣人，走科技和製造業路線的台灣，改走金融中心路線，未必是更好的選擇。

WIPO 智財權事實與數據 2019：外觀設計篇

外觀設計在智財保護的領域已日趨重要，且數據顯示損害賠償的金額也越來越高。據日前WIPO發布的《WIPO IP Facts and Figures 2019》報告之數據顯示，在外觀設計保護申請的部分，中國CNIPA獨占鰲頭，占全球外觀設計保護申請案比例超過5成，遠遠拋離排行第2的歐盟專利局EUIPO。

從廣明案看美國陪審上訴審理 ─ 兼談陪審團與法官責任分工之啟發

雖然廣明案已經雙方和解而落幕，但此案遭遇陪審團裁決天價賠償，並經上訴救濟而無力變更判賠結果，仍將成為國內廠商在美訴訟之經典警世教案。想要比較深入了解此案，從中汲取教訓、避免重蹈覆轍，除應直接查閱庭審筆錄，體會其庭審（trial）過程外 ，也應對此案的上訴審理加以研究分析。特別是本案於原審為陪審審理，並無所謂的「判決理由」，國內多有錯誤觀念認為陪審判決無法上訴 ，或難免有疑問：在原審沒有判決理由之情形下，究竟要如何上訴？上訴審法院又要如何審理？

後疫情時代的網通市場前景

COVID-19疫情讓全球多數產業受到嚴重衝擊，但仍帶動部分產業的需求。為了從疫情中順利存活下來，全球企業近期忙著數位轉型，因而帶動網路交換器（Switch）、無線區域網路（WLAN）、路由器（Router）和閘道器（Gateway）等產品需求；遠距辦公和在家學習促使網路需求流量大增，也為寬頻產品帶來新的機會。

朱帥俊：應對營業秘密遭竊風險 要從建立管理制度開始

由於商業活動早已高度全球化，跨境的經濟間諜以及竊取營業秘密行為也愈來防不勝防。臺灣高等檢察署智慧財產檢察分署朱帥俊檢察官舉例，過往若是竊取到實體的營業祕密，行為人還得想辦法「面交」，但現在幾乎都是電腦檔案，「資料一上雲端就傳送到其他國家了，根本不用碰到面，」他補充，就連要挖腳員工，也能透過人力銀行網站，以企業徵才的名義接觸。這些變化，使得企業防堵營業密外流的難度愈來愈高。

商標與設計保護之衝突：從費列羅的糖果盒談起

商業上使用之標誌或包裝不但可註冊成為商標，亦可申請設計保護，故商標及設計制度往往能為企業經營帶來雙重保障。然而，不可避免地，兩者制度也極容易發生扞格，特別是相似的標誌或包裝各為不同權利人所有時。本文透過歐盟普通法院判決（T‑695/15）以及歐洲法院判決（C‑693/17 P），闡述歐盟法院（Court of Justice of the European Union）如何處理商標及設計保護的衝突問題。

專利侵權訴訟之先使用抗辯與其證據特性

專利權有行使的限制，台灣專利法是規定在第59條至第61條等各類型專利權效力所不及的行為。其中之一為被告可主張其於專利申請前已在國內實施、或已完成實施所必須之準備者，而免於專利侵權責任。此類抗辯又稱「先使用權」。

舉證能力與專利範圍解釋同樣重要

本文藉由美國的IN RE OMEPRAZOLE PATENT LITIGATION案與台灣的智慧財產法院106年民專上字第4號民事判決兩個案例分享，說明專利訴訟中的法律問題 (專利範圍解釋) 與事實問題 (舉證能力) 對於訴訟的成敗都是舉足輕重的。在進行專利範圍解釋時，將產品請求項限制到特定製程是不適當的。美國案例中的被告Apotex公司確實做了減少元件的迴避設計，但化學會有所反應，我們來看看原告Astra公司如何神乎其技的進行舉證，最終拆解被告的「迴避設計」。

為何一案兩請中的新型專利被判無效 對應的發明專利還能被核准？

我國在專利申請實務上有所謂的「一案兩請」制度，同一申請人可就相同創作同時申請發明專利及新型專利。因為新型專利只採形式審查，正常情況下會先獲得核准，但一樣的創作僅能授予一項專利，在對應的發明專利即將被核准前，申請人必須選擇保留其中一者。然而在對應的發明專利審定前，新型專利已當然消滅(如未繳年費)或被撤銷者，由於新型專利的排他權已失其效力，專利行政機關自然不應再核准對應的發明專利，否則便從公眾手中剝奪自由使用技術的權利。

秘密銷售構成先前技術於各國之現況 (下)

繼北美智權報263期《秘密銷售構成先前技術於各國之現況 (上) 》一文，本刊期繼續介紹中國CNIPA及歐盟EPO就「秘密銷售構成先前技術」的相關規定。

著名商標保護：樂購王與樂高之商標爭議

以雷同於著名商標之標誌申請註冊的情形屢見不鮮，儘管商家希望藉此吸引消費者目光，卻也經常捲入商標近似的爭議。本文透過「LegoKing／樂購王」一案，說明著名商標保護範圍廣泛，想避免與著名商標構成近似，並非易事。

熱門新聞

2020上半年已經結束 大陸5G手機到底誰領風騷？

舉證能力與專利範圍解釋同樣重要

為何一案兩請中的新型專利被判無效 對應的發明專利還能被核准？

後疫情時代的網通市場前景

從廣明案看美國陪審上訴審理 ─ 兼談陪審團與法官責任分工之啟發

秘密銷售構成先前技術於各國之現況 (下)

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。