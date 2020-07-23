後疫情時代的網通市場前景

【吳碧娥╱北美智權報 編輯部】

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COVID-19疫情讓全球多數產業受到嚴重衝擊，但仍帶動部分產業的需求。為了從疫情中順利存活下來，全球企業近期忙著數位轉型，因而帶動網路交換器（Switch）、無線區域網路（WLAN）、路由器（Router）和閘道器（Gateway）等產品需求；遠距辦公和在家學習促使網路需求流量大增，也為寬頻產品帶來新的機會。

3～5月台灣資通訊產品外銷訂單成長

遠距商機意外帶動今年3～5月台灣資通訊產品的外銷訂單，資通訊產品受惠於遠距商機持續發酵，帶動筆電、平板電腦、伺服器、網通產品及顯示卡等需求熱絡，加上5G、高效能運算等新興科技應用需求帶動上半年外銷訂單，根據經濟部統計，今年5月台灣資通訊產品外銷金額超過130億美元。未來5G、AI、雲端伺服器等新興應用商機持續發酵，加上宅經濟帶動相關設備需求增溫，可望挹注資訊通信及電子產品接單動能，但由於COVID-19疫情尚未結束，對全球生產及消費的衝擊不容小覷，加上貿易爭端疑慮再起，是抑制訂單成長動能的不利因素，後續發展需密切關注。

圖一、2019與2020年1～5月資通訊產品外銷訂單比較 （資料來源：經濟部統計處）

雖然遠距需求帶動2020年1～6月營運現況，但因工廠延後復工及供應鏈問題影響Q1生產，工研院產科國際所產業分析師陳佳滎統計台灣30家主要網通廠商營收發現，今年上半年整體平均營收下滑14.7%。陳佳滎進一步解釋，能在第一季表現較好的網通廠商，主因在於非陸產能擴大策略奏效、加上客戶追加訂單所致。至於2020第二季，由疫情影響所帶動的遠距辦公、遠距教學、遠距醫療諮詢、遠距購物等相關需求，都對於網路設備升級有正面助益，因此2020年台灣主要網通廠商在Q2營收已逐漸好轉，遞延訂單開始出貨，整體平均營收下滑減少到3.1%。

疫情對網通產業影響評估

過去台灣網通廠商約有八成生產據點在大陸，中美貿易戰後逐漸移回台灣或東南亞生產，現在約有七成在大陸生產。網通產品受到疫情影響， Q1大陸生產延後開工，復工初期也因工人到位不足、防疫物資短缺，加上物流受限導致產能不足，衝擊網通產業Q1出貨表現，今年上半年網通產業產值下滑6.1%；下半年將因訂單遞延效應，加上5G發展、遠距趨勢、物聯網應用持續推動市場商機，預估全年產值將下滑2.3%，約達4,754億元。

陳佳滎指出，從供給面觀察，台廠於大陸主要生據點為江蘇（蘇州、常熟、崑山）及廣東（深圳、東莞）等，從今年2月中復工以來復工僅有三成，至6月底網通產業的復工率已恢復100%。零組件方面，網通產業重要零組件包含通訊晶片、記憶體、PCB及被動元件等，隨著疫情逐漸控制，大部分零組件已回覆正常供應，但東南亞疫情擴散，被動元件、晶片等有隱憂，例如博通在東南亞工廠也受疫情影響，4月中通知客戶晶片交貨期限從原本9～12週延長到26週。

大陸網通市場表現方面，受到疫情影響最嚴重的是Q1，目前疫情已趨緩，並在5G加快佈建下，大陸加速釋出網通標案；6月歐美國家在經濟考量下陸續解封，加上疫情促進遠距商機持續發酵，帶動相關網通產品訂單。不過6月底美國部分州與歐洲部分國家因確診人數增加，又重啟限縮政策，全球疫情目前仍相當嚴峻，終端消費仍受疫情造成的失業與減薪影響，網通市場需求恐怕仍有高度不確定性。

因為在家工作需要用到視訊會議和協作、VPN，在家學習則需要線上學習平台，線上遊戲、視訊、社交媒體等娛樂也不可或缺，促使網路需求流量大增，為寬頻產品帶來機會。

企業數位轉型帶動交換器產品機會

根據國際數據資訊（IDC）統計，2019～2023年全球數位轉型支出將以年複合成長率17.1%的幅度成長。2023年支出達到2.3兆美元，並佔全球整體ICT支出半數以上（53%）。COVID-19對各產業均造成不同程度的影響，為了從疫情中存活下來，許多企業也開始加速進行數位轉型，包含生產面、營運面、服務面等面向。

由於全球企業近期忙著業務數位轉型，例如增加或提高電商比例、提高員工遠距辦公比例，除了帶動雲端中心佈建需求，也間接帶動網路交換器（Switch）相關需求。儘管疫情影響供應鏈出貨狀況，部分廠商透過重新分配供應鏈供貨狀況或投資新廠來降低衝擊，2020年雖有成長仍受影響而放緩，Switch市場年成長約2.9%，達到128.4億美元。

圖二、2019～2024全球資料中心中Switch市場規模 （資料來源：IDC，工研院提供）

WLAN全年產值可達145.4億美元

第一季生產面受到疫情影響，加上3月後疫情擴散至歐美地區，WLAN垂直應用領域像是零售、飯店、大型公共場所都選擇減少投資支出；另一方面，政府、教育應用等領域的投資支出不減反增，遠距趨勢激勵網路通訊設備升級需求，使得Wi-Fi6產品滲透率提高。整體而言，2020年全球市場規模可達約145.4億美元，年成長率約1.4%。

圖三、2019～2024全球WLAN市場規模 （資料來源：IDC，工研院提供）

2024年Router/Gateway市場規模近30億美元

雖COVID-19疫情影響企業網路基礎設備投資支出，但在行動和物聯網需求的推動下，輔以5G無線路由器將在2020年下半年將在美國等地區開始初步商業部署。整體而言，2020年路由器產業仍有25.2%的成長率，市場規模達約12.3億美元。5G產品的加入雖對2020年市場規模做出貢獻，但要到2021年才會對整個市場產生重大影響。全球路由器和閘道器的市場規模將從2019年的9.8億美元增加到2024年的近30億美元，年複合成長率為21.2％。

圖四、2019～2024全球Router/Gateway市場規模 （資料來源：IDC，工研院提供）

陳佳滎認為，疫情上半場引發上游缺料、生產缺工，造成下游無法出貨等生產面的影響，接著來到疫情下半場，又引發終端消費陡降等需求面的問題，短期內疫情看似緩但尚未止息，產業仍須積極規劃應變措施。而疫情帶動的非接觸式、宅經濟網通商機與新興科技應用，讓企業與個人連網需求大增使得寬頻相關的網通設備，如交換器、WLAN、路由器等產品出貨增加；物聯網、人工智慧、5、VR/AR中的各種新興科技應用也為產業帶來新發展機會。陳佳滎提醒，台灣廠商面臨地緣政治風險，加上美中科技分流，建議網通業者需 加速全球價值鏈移動，強化「韌性（Resilience）製造」的生態系，評估供應鏈風險，強化異地生產，重新檢討「即時供貨」（Just in time，簡稱JIT）的生產模式，將高附加價值和關鍵技術留在台灣，同時也要尋求多源頭的零組件供應，以分散市場風險，融入在地應用服務生態系。





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