WIPO 智財權事實與數據 2019：外觀設計篇

【李淑蓮╱北美智權報 編輯部】

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外觀設計在智財保護的領域已日趨重要，且數據顯示損害賠償的金額也越來越高。據日前WIPO發布的《WIPO IP Facts and Figures 2019》報告之數據顯示，在外觀設計保護申請的部分，中國CNIPA獨占鰲頭，占全球外觀設計保護申請案比例超過5成，遠遠拋離排行第2的歐盟專利局EUIPO。

圖1為前5大IPO申請外觀設計保護的占比，在全球1,312,600件外觀設計保護申請類別中，中國以54%位居第一，與排名第二位占8.2%的EUIPO相差近7倍。接下來是分別排名三、四、五的韓國 (5.2%)、美國 (3.6%)及德國 (3.4%)。

圖1. 前5大IPO申請外觀設計保護的占比 （資料來源：EUIPO = European Union Intellectual Property Office。資料來源：WIPO Statistics Database, August 2019；WIPO IP Facts and Figures 2019）

圖2是前十大專利局的各別外觀設計保護申請類別數，中國在全球1,312,600件外觀設計保護申請類別中，占了708,799件，亦即54%；與2018年度相比，增加了12.7%。不過，中國雖然占最大宗，但成長率卻是排名第九的英國專利局UKIPO提升了42.4%奪冠，其次為排名第七的意大利增加了16.6%。另外值得注意的是西班牙、土耳其、日本、及德國出現負成長，西班牙衰退最嚴重，達16.6%。

圖2. 前十大專利局外觀設計保護申請類別數 （* EUIPO = European Union Intellectual Property Office。資料來源：WIPO Statistics Database, August 2019；WIPO IP Facts and Figures 2019）

在眾多被界定為中等收入國家中，伊朗（伊斯蘭共和國）智慧局於2018年收到了將近15,000件外觀設計保護申請。其他申請較多的中等收入國家包括印度（12,632）、俄羅斯 （8,943）、烏克蘭（8,166）、巴西（6,111）、摩洛哥（5,552）、泰國 (5,469)、墨西哥 (3,949)、印尼 (3,799)及越南 (3,366)。當中，俄羅斯以21%年成長率居冠。

圖3. 部分被界定中等收入國家之IPO所收到的外觀設計保護申請類別數 （資料來源：WIPO Statistics Database, August 2019；WIPO IP Facts and Figures 2019）

WIPO的報告指出，如果計算每一個GDP產出單位（10億美元）的外觀設計申請分類數，可以比較不同申請制度 (單一設計 vs. 多種設計)和經濟體大小不同的國家的外觀設計申請活動。在這種比較標準下，韓國表現強勁，為2018年每一GDP單位外觀設計申請最多的國家；接下來是中國、意大利、土耳其、德國 （見圖4）。

圖4. 依據每個國家GDP計算出來之居民外觀設計申請分類數 （資料來源：WIPO Statistics Database and World Bank, August 2019；WIPO IP Facts and Figures 2019）

利用羅卡諾協定之國際工業設計分類的12個產業領域32類別，我們可以分析不同國家的實力或其專注的專業領域。圖5是外觀設計申請案特定地區之前三大產業類別，顯示家具及家居用品產業、紡織品及配件產業在所有選定的五個地區中，均屬外觀設計排名前三位類別。其中紡織品及配件產業於印度、意大利及韓國均排名第一；而德國則是最著重家具及家居用品產業（見圖5）。

圖5. 外觀設計申請案特定地區之前三大產業類別 （* 灰色之數字為申請比例。資料來源：WIPO Statistics Database, August 2019；WIPO IP Facts and Figures 2019）

接下來看的是透過海牙協定申請的申請案。透過海牙協定申請的申請人 ，可以透過向海牙協定的其中一個會員國提交單一申請來向多個海牙協定會員國申請產品外觀設計保護，簡化了跨國公司的流程。藉由海牙協定單一申請程序，申請人可以保護屬於同一產業類別的產品多達100種外觀設計專利。

2018年，海牙體系共收到5,443件國際申請，與2017年相比增長了3.6％。然而，這些申請案僅包含19,387個設計，比2017年下降了1.8％，並終結了11年的不間斷增長。

德國的申請人仍然是海牙協定的最大宗申請國，在全部申請案中占了3,942件設計。在德國之後是瑞士、（2,441）、韓國（1,535）、法國（1,436）及美國（1,359）。這五地區所申請的設計數量合起來佔總數的55％左右。另外，在前十大申請國中，荷蘭（+ 66.9％）是於2018年增長最快的。其次是日本（+ 47.7％）、土耳其（+ 33.2％）和意大利（+ 19％）。相較之下，美國（–21.4％），瑞士（–17％）、韓國（–12.6％）及德國（–7.7％）均為下降局面（見圖6）。

圖6. 透過海牙國際協定申請的前十大國家／地區 （資料來源：WIPO Statistics Database, August 2019；WIPO IP Facts and Figures 2019）

圖7是前十大透過海牙協定申請的申請人，韓國、荷蘭各占2位，德國則有3位申請人上榜。以申請數量來算，韓國三星電子連續第二年奪冠，擁有863項已公開註冊的外觀設計專利，接下來是同為韓國廠商的LG，以715件設計居次。接下來是美國的寶潔（561）、荷蘭的Fonkel Meubelmarketing（408）、以及希臘的I. Paleohorinos Fotistika（379）。

在前十大申請人中，荷蘭飛利浦電子的增長最大；其2018的 設計專利申請數比2017年增加了78個，從而讓它從2017年排名28急遽升級，晉身10大。（圖7）

排名前10位的申請人代表了多種不同產業，包括汽車、裝飾照明、電子產品、家具、家用／消費性軟體和電腦服務，以及手錶和珠寶等等。

圖7. 前十大海牙國際協定外觀設計保護申請人 （資料來源：WIPO Statistics Database, August 2019；WIPO IP Facts and Figures 2019）





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