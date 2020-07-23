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2020上半年已經結束 大陸5G手機到底誰領風騷？

聯合新聞網 / 北美智權報

【李俊慧／中國政法大學知識產權研究中心特約研究員】

伴隨日曆翻進7月，2020年上半年已經畫上句號，對於新品5G手機的發佈來說，也就暫告一段落，靜待下半年市場競爭重新開啟。作為5G手機的起始年份，大陸廠商針對手機各方面也做出了很多調整，比如「線上」發佈成為2020年5G新品手機發佈會的常用方式。

伴隨日曆翻進7月，2020年上半年已經畫上句號，對於新品5G手機的發佈來說，也就暫告一段落，靜待下半年市場競爭重新開啟。

作為5G手機的起始年份，大陸廠商針對手機各方面也做出了很多調整，比如「線上」發佈成為2020年5G新品手機發佈會的常用方式。

據不完全統計，在2020年上半年包括iPhone、三星、華為、榮耀、小米、紅米、vivo、OPPO、realme、魅族、努比亞、中興和一加等在內13家主要智慧手機廠商，都在大陸對外發佈了5G新品手機。

那麼，對於剛剛結束的上半年，包括華為等在內的主要智慧手機廠商，已經對外發佈的新品手機，除去絕大多數是5G新品外，還有哪些值得關注的地方？

盤點一：上半年手機發佈峰值集中在3、4月，手機發佈整體數量與2019年基本持平

據不完全統計，2019年上半年，包括紅米、華為、聯想、魅族、努比亞、榮耀、三星、小米、一加、中興、OPPO、vivo和realme在內的13個主要智慧手機廠商共計發佈53款手機，發佈的手機全部為5G手機，發佈的峰值集中在了4月與5月，分別發佈了13款和20款新品。

其中，5月成為2019年上半年新品手機發佈數量最多的月份，當時，包括vivo、OPPO、一加、三星、紅米、聯想、魅族、榮耀、中興和realme等在內的十家廠商都進行了手機發佈。

可以說，5月也成為2019年手機廠商新品發佈最為熱鬧的一個月。

2020年上半年，包括iPhone、三星、華為、榮耀、小米、紅米、vivo、OPPO、realme、魅族、努比亞、中興和一加等在內的13家廠商共計發佈52款智慧手機，同比去年，發佈數量相當。

而在發佈的52款智慧手機中，僅有5款手機為4G手機且定位全部為入門的千元機，剩下手機全部為5G手機，占比超90%。

廠商在旗艦機上沒有推出更多4G版手機，一方面說明了廠商對於手機轉型5G的堅定決心，另一方面由於5G手機價格較高，如果推出4G手機會使很多用戶放棄購買5G手機，勢必會影響到之後自家5G手機的普及。

與2019年同期相比，2020年上半年廠商「放大招」的時間大致提前了一個月。

盤點二：2020年上半年打孔螢幕以及三鏡頭四鏡頭成為潮流，高刷新率新品手機占比過半

2020年上半年發佈的手機，廠商都非常默契的沒有採用4G手機中經常使用的水滴螢幕，轉而使用新的打孔方案。

據不完全統計，在上半年發佈的52款手機中，採用打孔螢幕設計的手機共36款，占69.1%。同時曲面螢幕也在旗艦機中開始流行，52款手機中採用曲面螢幕的手機共17款，占32%曲面螢幕作為高端旗艦的「專屬」，其所占的比例方面也十分可觀。

同時，在相機方面，2020年上半年採用三鏡頭的手機共計20款，採用後置四鏡頭的手機共計28款。三鏡頭四鏡頭手機占到了92%，也就是每10款手機裡9款都採用的是三鏡頭或是四鏡頭。

而採用三鏡頭四鏡頭大多數也是方便背面相機的設計，採用當前流行的矩陣模組。而在相機的具體功能上，廠商會優先採用主攝+廣角的組合，剩下一個或兩個根據價位的不同廠商會考慮是否加入長焦或是用一個微距，景深或是人像的湊數鏡頭來湊齊三鏡頭四鏡頭。

2020年上半年，「高刷新率」也是廠商經常提到的「賣點」。

最初廠商只推出了90Hz的螢幕幕刷新率，隨著高刷新率逐漸普及，像120Hz以及最高144Hz的螢幕幕刷新率也開始搭載在新的手機上。

在2020年上半年採用高刷新率的手機共29款，占到了55.7%基本是每兩款手機就能見到一款高刷新率的手機。高刷新率也並不是旗艦機的專利，在當前很多人民幣（下同）2000元檔位或是3000元檔位都可以買到高刷新率的手機。


【詳細內容請見《北美智權報》265期；歡迎訂閱《北美智權報》電子報

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