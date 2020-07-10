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WIPO 智財權事實與數據 2019：商標篇

聯合新聞網 / 北美智權報

【李淑蓮╱北美智權報 編輯部】

※如欲轉載本文，請與北美智權報聯絡

日前WIPO發布了《WIPO IP Facts and Figures 2019》報告，當中公布了2019年全球的智慧財產權統計數據，北美智權報將分別撰文簡介專利及商標領域的發展狀況。在商標申請的部分，同樣是中國CNIPA獨占鰲頭，占全球商標申請案比例超過5成，遠遠拋離排行美第2的美國USPTO。

在2018年，全球商標申請案類別數為14,321,800，當中排名前5大IPO即占了65%。值得注意的是，單中國的CNIPA即占了51.4%，超過全球半數的商標申請案類別數，遠遠超出排名第2的USPTO的4.5%。

圖1. 專利5大國IPO專利申請案占比 （EUIPO = European Union Intellectual Property Office；資料來源：WIPO Statistics Database, August 2019；WIPO IP Facts and Figures 2019）
圖1. 專利5大國IPO專利申請案占比 （EUIPO = European Union Intellectual Property Office；資料來源：WIPO Statistics Database, August 2019；WIPO IP Facts and Figures 2019）

從圖2可以得知，中國CNIPA的商標申請案類別數（class count）達740萬，不僅數量居冠，連成長率也是排名第一；是排名第2的美國UAPTO (640,181)的11.5倍。本來這兩國專利局的商標申請案類別數是在伯仲之間，但早在2000年初期，CNIPA的數量即開始急速成長，歷經十多年，終於超越USPTO 11倍多。接下來是日本JPO（512,156）、歐盟EUIPO（392,925）及伊朗伊斯蘭共和國（384,338）。在成長率方面，於前十大IPO中，中國（+ 28.3％）、印度（+ 20.9％）及韓國（+ 14.5％）分別為成長率前3高，反觀日本及俄羅斯及土耳其則是下降的局面（圖2）。

圖2. 前十大專利局商標申請案類別數 （EUIPO = European Union Intellectual Property Office；資料來源：WIPO Statistics Database, August 2019；WIPO IP Facts and Figures 2019）
圖2. 前十大專利局商標申請案類別數 （EUIPO = European Union Intellectual Property Office；資料來源：WIPO Statistics Database, August 2019；WIPO IP Facts and Figures 2019）

圖3是部分被界定為中低收入國家IPO所收到商標申請案類別數，其中菲律賓（57,179）和哥倫比亞（45,656）的商標申請類比數比其他中等收入國家來得高。值得注意的是排名第3的南非，其2018年的商標申請案類別數成長迅速，達46.8%。

圖3.　部分被界定為中低收入國家IPO所收到商標申請案類別數 （資料來源：WIPO Statistics Database, August 2019；WIPO IP Facts and Figures 2019）
圖3.　部分被界定為中低收入國家IPO所收到商標申請案類別數 （資料來源：WIPO Statistics Database, August 2019；WIPO IP Facts and Figures 2019）

藉由計算每單位GDP（1000萬美元）的商標申請案類別數，我們可以比較在擁有不同申請制度（單一類別 vs 多數別）的國家，以及不同經濟規模的國家的商標申請活動。在這種比較基準下，中國、韓國、以及土耳其分別是排名前3大的國家。另一方面，相對較小的國家如智利，南非和瑞士，其排名反而較商標申請案類別數較多的大國 (如美國、印度)來得高。

圖4. 依據每個國家GDP計算出來之居民商標申請量分類數 （資料來源：WIPO Statistics Database and World Bank, August 2019；WIPO IP Facts and Figures 2019）
圖4. 依據每個國家GDP計算出來之居民商標申請量分類數 （資料來源：WIPO Statistics Database and World Bank, August 2019；WIPO IP Facts and Figures 2019）

若使用尼斯分類 (Nice Classification)，商標申請可以歸類為10大產業。圖5顯示2018年前5大商標申請國之前三大產業分類。其中法國、德國、日本及美國均聚焦於「研發及科技」、「休閒及教育」產業，而中國則是對「農業」、「服裝和配件」產業比較有興趣。

圖5. 商標申請案前5大國之前三大產業類別 （* 灰色之數字為申請比例。資料來源：WIPO Statistics Database, August 2019；WIPO IP Facts and Figures 2019）
圖5. 商標申請案前5大國之前三大產業類別 （* 灰色之數字為申請比例。資料來源：WIPO Statistics Database, August 2019；WIPO IP Facts and Figures 2019）

WIPO的馬德里協定（the Madrid system for the international registration of marks）目前覆蓋100多個國家。如果申請人是馬德里協定國家的國民，可以通過馬德里協定使用單一商標申請在會員國註冊商標。來自非馬德里協定國家的申請人通常必須單獨在每個國家註冊其商標。同樣，來自馬德里協定國家的申請人必須單獨在那些非馬德里協定國家註冊，不能透過馬德里協定申請註冊。

在2018年，共有61,200件國際商標申請案透過馬德里協定申請，再次創下了申請數量的記錄，成長率為6.4％。圖6顯示，日本（+ 22.8％）、美國（+ 11.9％）及中國（+ 7.9％）的馬德里協定申請案的成長帶動了整體成長。而透過馬德里協定申請數量最多的前五大國分別為美國 （8,825）、德國（7,495）、中國、法國及瑞士。

圖6. 透過馬德里協定申請的前十大國家 （資料來源：WIPO Statistics Database, August 2019；WIPO IP Facts and Figures 2019）
圖6. 透過馬德里協定申請的前十大國家 （資料來源：WIPO Statistics Database, August 2019；WIPO IP Facts and Figures 2019）

圖7是前十大馬德里協定商標案申請人，其中德國廠高占了3席，包括戴姆勒汽車公司 (129)、漢高公司 (86)、以及巴厘島化學 (68)；不過排名第一的卻是瑞士諾華製藥公司，共有174件申請，其次是法國個人護理和化妝品品牌歐萊雅（169）公司​​。諾華在2018年提交的申請比2017年多78件，從排名第五名升至第一名。值得注意的是，中國雖然是商標大國，但在此處卻沒有廠商上榜。

圖7. 前十大馬德里協定商標案申請人 （資料來源：WIPO Statistics Database, August 2019；WIPO IP Facts and Figures 2019）
圖7. 前十大馬德里協定商標案申請人 （資料來源：WIPO Statistics Database, August 2019；WIPO IP Facts and Figures 2019）


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