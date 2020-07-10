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WIPO 智財權事實與數據 2019：專利篇

聯合新聞網 / 北美智權報

【李淑蓮╱北美智權報 編輯部】

※如欲轉載本文，請與北美智權報聯絡

日前WIPO發布了《WIPO IP Facts and Figures 2019》報告，當中公布了2019年全球的智慧財產權統計數據，北美智權報將分別撰文簡介專利及商標領域的發展狀況。在專利部分，專利5大局 (CNIPA、USPTO、JPO、KIPO、EPO)的專利申請量占了全球申請量85.3%；值的注意的是，中國CNIPA單一專利局的申請量即占全球申請量46.4%，與排名第2至第11的10個專利局之申請量總和相約，數量相當驚人。

在簡介各國專利申請的狀況之前，先說明一下全球的智財權保護情形。從圖1各區域智財權申請之比例分佈可發現，亞洲已成為全球智財權申請的樞紐，不管是發明專利、實用新型、工業設計或是商標，亞洲地區的申請占比均超過60%。

圖 1. 各區域智財權申請之比例分佈 （資料來源：WIPO Statistics Database, August 2019；WIPO IP Facts and Figures 2019）
圖 1. 各區域智財權申請之比例分佈 （資料來源：WIPO Statistics Database, August 2019；WIPO IP Facts and Figures 2019）

就專利的部分，如前所述，光是專利5大局 (CNIPA、USPTO、JPO、KIPO、EPO)的專利申請量（發明專利）已達330萬件，占全球申請量85.3%；而且其中46.4%是在中國CNIPA提出的專利申請。（見圖2）

圖2. 專利5大國IPO於全球專利申請中所占之比例 （資料來源：WIPO Statistics Database, August 2019；WIPO IP Facts and Figures 2019）
圖2. 專利5大國IPO於全球專利申請中所占之比例 （資料來源：WIPO Statistics Database, August 2019；WIPO IP Facts and Figures 2019）

值得注意的是，中國知識產權局於2018年共收到154萬件專利申請，佔全球總數的46.4％，其規模與排名第2至第11的10個專利局之申請量總和相約，數量相當驚人。緊隨中國CNIPA之後的專利局分別為美國USPTO（597,141件），日本JPO（313,567件），韓國KIPO（209,992件）及歐洲專利局EPO（174,397）。在前十大中，中國（+ 11.6％），印度（+ 7.5％）和EPO（+ 4.7％）2018年的申請量成長力度強勁。

在中低收入國家及地區部分，巴基斯坦、菲律賓及烏茲別克共和國2018年專利申請量成長力度強勁，成長比率分別為27.8%、26.7%及17.5%。（見圖3）此外，在中低收入國家及地區的3個IPO：非洲智慧財產權組織（African Intellectual Property Organization, OAPI），非洲地區智慧財產權組織（African Regional Intellectual Property Organization, ARIPO）和歐亞專利組織（Eurasian Patent Organization, EAPO）於2018同樣有強勁的成長力度。

圖3. 在中低收入國家及地區之專利申請量及成長率 （資料來源：WIPO Statistics Database, August 2019；WIPO IP Facts and Figures 2019）
圖3. 在中低收入國家及地區之專利申請量及成長率 （資料來源：WIPO Statistics Database, August 2019；WIPO IP Facts and Figures 2019）

如果從經濟發展及創新發明關聯性的面向來看，則韓國的創新者於每一個GPD單位（1,000億美元） 下所提交的專利數量最高。

WIPO指出，專利活動的差異反映了每個經濟體的規模及其發展的水平，透過衡量每個國家的專利申請數量與其國內生產毛額 (GDP) 的關係，即可以另一種方式來比較不同經濟規模國家的專利申請活動。

依據這種衡量方式，韓國民眾以每千億美元GDP為單位，共申請8,561件專利奪冠，中國以6,183件位居第二，接下來為日本5,101件、德國1,924件及瑞士1,831件 (圖4)。 近年來，由於中國居民申請力道加強，因此與韓國間的距離也漸漸縮小。

圖4. 依據每個國家GDP計算出來之居民專利申請量 （資料來源：WIPO Statistics Database and Word Bank, August 2019；WIPO IP Facts and Figures 2019）
圖4. 依據每個國家GDP計算出來之居民專利申請量 （資料來源：WIPO Statistics Database and Word Bank, August 2019；WIPO IP Facts and Figures 2019）

此外，透過技術分類來分析專利，可以了解每個國家的優勢或是專業領域。像是來自中國和美國的申請人多集中在電腦科技；而日本及韓國則是側重在電機；德國聚焦運輸和交通領域。（見圖5）。

圖5. 不同國家側重的前3大技術領域 （資料來源：WIPO Statistics Database, August 2019；WIPO IP Facts and Figures 2019）
圖5. 不同國家側重的前3大技術領域 （資料來源：WIPO Statistics Database, August 2019；WIPO IP Facts and Figures 2019）


【詳細內容請見《北美智權報》264期；歡迎訂閱《北美智權報》電子報

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