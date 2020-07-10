WIPO 智財權事實與數據 2019：專利篇

【李淑蓮╱北美智權報 編輯部】

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日前WIPO發布了《WIPO IP Facts and Figures 2019》報告，當中公布了2019年全球的智慧財產權統計數據，北美智權報將分別撰文簡介專利及商標領域的發展狀況。在專利部分，專利5大局 (CNIPA、USPTO、JPO、KIPO、EPO)的專利申請量占了全球申請量85.3%；值的注意的是，中國CNIPA單一專利局的申請量即占全球申請量46.4%，與排名第2至第11的10個專利局之申請量總和相約，數量相當驚人。

在簡介各國專利申請的狀況之前，先說明一下全球的智財權保護情形。從圖1各區域智財權申請之比例分佈可發現，亞洲已成為全球智財權申請的樞紐，不管是發明專利、實用新型、工業設計或是商標，亞洲地區的申請占比均超過60%。

圖 1. 各區域智財權申請之比例分佈 （資料來源：WIPO Statistics Database, August 2019；WIPO IP Facts and Figures 2019）

就專利的部分，如前所述，光是專利5大局 (CNIPA、USPTO、JPO、KIPO、EPO)的專利申請量（發明專利）已達330萬件，占全球申請量85.3%；而且其中46.4%是在中國CNIPA提出的專利申請。（見圖2）

圖2. 專利5大國IPO於全球專利申請中所占之比例 （資料來源：WIPO Statistics Database, August 2019；WIPO IP Facts and Figures 2019）

值得注意的是，中國知識產權局於2018年共收到154萬件專利申請，佔全球總數的46.4％，其規模與排名第2至第11的10個專利局之申請量總和相約，數量相當驚人。緊隨中國CNIPA之後的專利局分別為美國USPTO（597,141件），日本JPO（313,567件），韓國KIPO（209,992件）及歐洲專利局EPO（174,397）。在前十大中，中國（+ 11.6％），印度（+ 7.5％）和EPO（+ 4.7％）2018年的申請量成長力度強勁。

在中低收入國家及地區部分，巴基斯坦、菲律賓及烏茲別克共和國2018年專利申請量成長力度強勁，成長比率分別為27.8%、26.7%及17.5%。（見圖3）此外，在中低收入國家及地區的3個IPO：非洲智慧財產權組織（African Intellectual Property Organization, OAPI），非洲地區智慧財產權組織（African Regional Intellectual Property Organization, ARIPO）和歐亞專利組織（Eurasian Patent Organization, EAPO）於2018同樣有強勁的成長力度。

圖3. 在中低收入國家及地區之專利申請量及成長率 （資料來源：WIPO Statistics Database, August 2019；WIPO IP Facts and Figures 2019）

如果從經濟發展及創新發明關聯性的面向來看，則韓國的創新者於每一個GPD單位（1,000億美元） 下所提交的專利數量最高。

WIPO指出，專利活動的差異反映了每個經濟體的規模及其發展的水平，透過衡量每個國家的專利申請數量與其國內生產毛額 (GDP) 的關係，即可以另一種方式來比較不同經濟規模國家的專利申請活動。

依據這種衡量方式，韓國民眾以每千億美元GDP為單位，共申請8,561件專利奪冠，中國以6,183件位居第二，接下來為日本5,101件、德國1,924件及瑞士1,831件 (圖4)。 近年來，由於中國居民申請力道加強，因此與韓國間的距離也漸漸縮小。

圖4. 依據每個國家GDP計算出來之居民專利申請量 （資料來源：WIPO Statistics Database and Word Bank, August 2019；WIPO IP Facts and Figures 2019）

此外，透過技術分類來分析專利，可以了解每個國家的優勢或是專業領域。像是來自中國和美國的申請人多集中在電腦科技；而日本及韓國則是側重在電機；德國聚焦運輸和交通領域。（見圖5）。

圖5. 不同國家側重的前3大技術領域 （資料來源：WIPO Statistics Database, August 2019；WIPO IP Facts and Figures 2019）





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