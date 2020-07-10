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政府的法令實務見解彙編是否有著作權？ 2020年美國最高法院Georgia v. Public.Resource.Org案

聯合新聞網 / 北美智權報

【楊智傑／雲林科技大學 科技法律研究所 教授】

美國著作權法第105條規定，聯邦政府官員在職務範圍內所完成之著作，不受著作權法保護。但就州政府職員之著作，著作權法沒有明文規定。而司法實務上有一個「政府法令不受保護原則」。2020年美國最高法院Georgia v. Public.Resource.Org案，涉及州議會委託民間法學出版業者整理的法典註釋，是否受著作權法保護的爭議。

喬治亞州法典註釋

美國喬治亞州有一個官方的法典註釋彙編（Official Code of Georgia Annotated (簡稱OCGA)）。該彙編除了包含現行有效州法的所有條文外，在每一條條文下方，整理了沒有拘束力的註釋。註釋的內容包括，司法判決曾經對某一條文做過的見解摘要，以及州司法部長（或稱檢察總長）對某條文的相關意見，並列出與該條文有關的法律論文清單，及其他相關資料。

負責編輯此一官方法典註釋彙編的，是州議會下成立的法典修訂委員會（Code Revision Commission），成員大多為州議員，經費也由議會預算支應，其職員則由立法諮詢辦公室（Office of Legislative Counsel）支援人力。

現行的法典註釋彙編，是由法典修訂委員會出資，委託LexisNexis集團的Matthew Bender公司負責。在該委託契約中約定，Lexis會在法典修訂委員會的監督下，草擬各條文註釋，明訂註釋必須包含哪些具體項目。契約最後就著作權的歸屬，明訂該法典註釋彙編著作權歸屬於喬治亞洲，並由法典修訂委員會行使權利。

公開資源組織上網公布全部彙編內容

本案被告是「公開資源組織」（Public.Resource.Org，簡稱PRO），是一個促進公開近用政府記錄和法律資訊的非營利組織。該組織將喬治亞州法典彙編全部張貼到網路上，並散布複製本給若干組織和喬治亞州官員。

因而，法典修訂委員會向該PRO組織寄發警告信函，在寄發多次警告信函而未獲回應後，法典修訂委員會正式向PRO組織提起訴訟，主張其侵害了喬治亞州法典註釋彙編的著作權。

PRO組織則提出反訴，希望法院做出確認判決，確認整個喬治亞州法典註釋彙編，都屬於公共所有（public domain）。

一審時，地區法院判決法典修訂委員會勝訴，認為該註釋可獲著作權保護，因為其並不屬於法律的一部分。上訴後，第十一巡迴法院推翻原審判決，認為在「政府法令原則」（government edicts doctrine）下，該註釋不受著作權保護。

政府法令不受著作權保護原則

案件打到美國最高法院，最高法院於2020年4月底以5比4票，判決該法典註釋彙編的註釋，不受著作權法保護。

首先，最高法院指出，美國的「政府法令不受保護原則」（government edicts doctrine），或簡稱「政府法令原則」，乃從19世紀的三個案件發展而來。

1834年的Wheaton v. Peters案中，涉及最高法院將自己的判決交給特定出版社出版，但最高法院認為，沒有任何一家判決出版社可以主張該判決的著作權。

1888年的Banks v. Manchester 案中，最高法院指出，法院就履行其擔任法官職務所完成之著作，不能主張著作權，包括法官所寫的判決意見、案件陳述以及判決摘要（syllabus）、段落重點（head note）等。

同樣在1888年的Callaghan v. Myers案，最高法院再次重申，法院判決的官方出版社，對該判決意見並不擁有著作權。但是，跟前二案不同，最高法院認為，該出版社就判決加上出版社自己寫的解釋性資訊，則可主張著作權，因為撰寫這些解釋性資訊的作者，並非擁有宣布法令的權力。

政府法令原則背後的理由在於，任何人都不能擁有法律。但是美國著作權法並沒有明文規定法令不受著作權法保護。所以過去在解釋上，是從美國著作權法中對「作者」（author）的定義去解釋。根據Banks v. Manchester 案，法官就其作為造法者（lawmakers）「履行職責」完成的著作，不能算是該著作的「作者」。因為立法者和法官，都有造法的權力，因而他們都不能算是「作者」。因此，該原則不只適用於法官，也是用於立法者就履行其立法者職責所完成之著作，包括在過程中所創造出來的解釋性或程序性的文字內容。

法典修訂委員因履行其職責而完成之彙編

將上述「政府法令原則」 適用於本案中，喬治亞州的法典註釋，就不受著作權法保護。

第一個理由，該註釋的作者，確實符合立法者的身份。根據美國著作權法第201條(b)：「雇主，或為他人完成之著作，該雇主或該他人被視為本法之著作人；除當事人於雙方簽署之書面文件另有約定者外，該雇主或該他人擁有著作權中之全部權利。」。本案屬於委託完成之著作，故「作者」原則上為委託人，亦即法典修訂委員會，亦即喬治亞州議會負責撰寫彙編的機構。

第二點，該法典修訂委員會，確實是在履行其立法職責時完成該法典彙編。

著作權法明文提到註釋屬於衍生著作？

喬治亞州主張，若將州法典註釋排除於著作權法保護，會直接違反著作權法的條文。因為著作權法第101條在衍生著作定義中，就列出了所謂的「註釋」（annotations）。

美國著作權法第101條就衍生著作定義的第二段提到：「一著作包含編輯版本、註釋、闡述或其他修正版本，整體來看，呈現作者之原著作風貌，也屬於『衍生著作』。」

但最高法院認為，上述條文只有提到「註釋....呈現作者（authorship）之原著作風貌」。但喬治亞州之法典註釋，並不符合此描述，因為其乃是由立法機關所準備，而立法機關不能被認為是履行其職責所完成著作的「作者」。

著作權法只有排除聯邦政府官員之著作？

其次，美國著作權法第105條，特別排除美國聯邦政府之著作的保護。第105條(a)規定：「本篇所賦予之著作權保護，不及於聯邦政府所完成之任何著作，但並不排除聯邦政府可從他人的轉讓、遺贈或其他方式取得並擁有著作權。」喬治亞州主張，既然第105條只規定聯邦政府之著作不受保護，沒有寫州政府，反面推論，州政府之著作應可受著作權法保護。

但最高法院解釋，第105條所排除的聯邦官員著作，是適用於所有的聯邦官員，不論其職責之性質和範圍。而政府法令原則僅限於立法者和法官就其職責完成之著作。因而，第105條並沒有排除政府法令原則於州層級的適用。

只限於有法律拘束力的部分才不受保護？

喬治亞州主張，政府法令原則，應該只限於擁有法律效力的特定著作。 但最高法院認為，這個理解違反前述Banks案的見解。該案中，當時最高法院認為，所有法院判決見解都沒有著作權，不論屬於協同意見和不同意見；但協同意見和不同意見均沒有法律拘束力。

同樣地，Banks案當時也提到，不保護的範圍包括法官所撰寫的案件摘要、段落重點等。這些部分也都沒有法律拘束力。這些沒有拘束力的文字仍不受著作權法保護，最重要的標準還是因為撰寫者是在履行其司法職責的法官。同理，立法機關在立法過程中，所提出各次草案與修法理由，最後也都沒有法律拘束力，但仍然被認為不受著作權法保護。

最後，喬治亞州想強調，這些註釋沒有法律拘束力，也沒有官方效力，是想刻意貶低法典註釋對訴訟者和公民在實務上的重要性。最高法院舉例，若能看到法條下的註釋，可能就會知道，該法條在實務上，可能已經被法院宣告部分違憲，或採取限縮解釋等。這些資訊對於訴訟者和人民都很重要。若允許各州將不具法律拘束力的司法和立法文件主張著作權，則該州可能會採取收費方式，讓付費者才能看到這些資訊。

比較臺灣

臺灣並無美國著作權法第105條，將所有聯邦政府職員在職務上所完成之著作，均排除著作權保護。只有在著作權法第9條規定：「下列各款不得為著作權之標的︰一、憲法、法律、命令或公文。二、中央或地方機關就前款著作作成之翻譯物或編輯物。」將中央或地方機關就法令、公文及其編輯物，認為不受著作權法保護。相比之下，比美國的政府法令原則所排除的範圍，著作權法第9條第1款、第2款可能排除的範圍更廣，因為並沒有限於立法部門和司法部門，還包含行政部門之法規命令、公文及其編輯物。


【詳細內容請見《北美智權報》264期；歡迎訂閱《北美智權報》電子報

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