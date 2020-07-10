著名商標保護：樂購王與樂高之商標爭議

【許慈真／北美智權報 專欄作家】

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以雷同於著名商標之標誌申請註冊的情形屢見不鮮，儘管商家希望藉此吸引消費者目光，卻也經常捲入商標近似的爭議。本文透過「LegoKing／樂購王」一案，說明著名商標保護範圍廣泛，想避免與著名商標構成近似，並非易事。

原告在2016年以「LegoKing樂購王」、「LegoKing」指定使用於第35類服務並獲准註冊（以下均稱「系爭商標」），嗣後樂高公司提起異議，智慧局審查後認定系爭商標與先前註冊之「LEGO」諸商標（以下稱「據爭商標」）構成近似，故以違反商標法第30條第1項第11款前段為由，做成撤銷處分。

原告提起訴願遭到駁回，復向智慧財產法院上訴，惟法院最終仍分別以「107年行商訴字第95號行政判決」（以下稱「95號判決」）與「107年行商訴字第84號行政判決」（以下稱「84號判決」），駁回原告主張。

系爭商標

據爭商標例示

商標法第30條第1項第10及11款之異同分析

針對原告聲稱系爭商標與據爭商標指定使用的商品與服務不同，因此不可能產生混淆誤認，95號判決進一步分析相關法條構成要件，本文彙整如下：

第30條第1項第10款與第11款之差異

兩者最大差別在於，後者不以「相同或類似商品或服務」為要件。針對第11款前段之著名商標而言，他人商標若指定使用於相同或類似的商品或服務，自然較容易發生混淆誤認，但即使不類似，仍可能因著名商標的多角化經營、雙方商品或服務具高度關聯性等因素，進而使相關公眾產生混淆誤認之虞。

第30條第1項第11款前段與後段之差異

前段保護對象為「相關消費者」，即指商標指定使用之商品或服務的消費者而言。如商標僅在特定商品或服務的消費者間具有著名性，自然不宜在其他商品或服務取得排他使用之權利，避免造成不正競爭。

後段保護對象為「著名商標」，旨在避免著名商標的識別性或信譽於一般消費者主觀認知中遭受減損，其著名性在解釋上應超越相關消費者而達一般消費者普遍知悉之程度，與前段規定不同。因此，商標法施行細則第31條的『著名』定義應為目的性之限縮解釋，不適用於後段規定。

商標法第30條第1項第11款前段之要件及認定

1. 據爭商標為著名商標

（1）95號判決

根據最高行政法院106年度判字第609號判決提供的多項因素，法院認定據爭商標不僅為積木、玩具、遊樂園等市場的消費者所熟知，其著名性已達到一般消費者普遍知悉之程度，故屬於著名商標。其中有幾點特別說明如下：

據爭商標具高度識別性 ：「LEGO」係樂高公司獨創的外文詞彙，並非描述或直接涉及指定使用之商品或服務，具有高度識別性，他人只要稍加攀附，便可能引發混淆誤認。

：「LEGO」係樂高公司獨創的外文詞彙，並非描述或直接涉及指定使用之商品或服務，具有高度識別性，他人只要稍加攀附，便可能引發混淆誤認。 消費者對商標之熟悉程度 ：根據據爭商標申請、註冊、使用與宣傳的期間、範圍及地域，足認我國消費者對之相當熟悉，再加上原告無法證明消費者更加熟悉系爭商標，故據爭商標應享有較大保護。

：根據據爭商標申請、註冊、使用與宣傳的期間、範圍及地域，足認我國消費者對之相當熟悉，再加上原告無法證明消費者更加熟悉系爭商標，故據爭商標應享有較大保護。 據爭商標所有權人多角化經營之情形 ：據爭商標已廣泛註冊及使用於眾多商品或服務，包括組合玩具、廣告印刷物、販賣機、電影片、提供線上電腦遊戲、為娛樂目的舉辦競賽、提供遊樂園服務等，足認樂高公司有以據爭商標進行多角化經營之情形與趨勢。

（2）84號判決

法院簡要表示，樂高公司已在我國為據爭商標投注極大廣告資源，且擁有相當規模的銷售額，故確實屬於著名商標。





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