複數專利權人想各拿一份USPTO專利證書？

【黃蘭閔／北美智權 智權法規研究組】

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「我們有兩個人申請專利，可以拿兩份專利證書一人一份嗎？」

「不行，證書正本只有一份。」

「付錢也不行嗎？」

「不行，證書正本只有一份。」

部分美國案有複數共同申請人，將領證時，偶爾有申請人以為證書會按人頭數發，也就是每個申請人都能一人一份。不過實務上USPTO只發一份專利證書，即使申請人、專利權人願意付費，USPTO還是只發一份證書正本。

或許有人好奇，如果真的付費請USPTO再發一份證書會發生什麼事呢？事實上，的確曾有人以此為由，依37 CFR 1.182繳400美元提Petition，請求USPTO發出證書副本給第二位受讓人。

結果兩個半月後收到USPTO官方通知，否准其Petition。這封通知函直言，即使是依37 CFR 1.182繳400美元提Petition請求製發證書副本，USPTO只接受兩個申請事由：要不就是原證書毀了，要不就是原證書丟了。寫錯了申請事由？抱歉，沒有證書，而且400美元不會退費。

可是反過來說，只要寫明正確事由、符合37 CFR 1.182提Petition的各項要件，即使只是直白簡述相關事實，都有機會拿到USPTO核發的證書複本。

或許也有人好奇，如果證書不是毀了、丟了，是根本沒收到過，又該怎麼辦？有美國專利律師指出，若能附具證據，證明證書正本從未寄到案件登記的通訊地址，是有機會免費利用37 CFR 1.181 Petition取得證書一份。

但以上兩類Petition，無論是哪一種狀況，還是無法讓USPTO製發更多證書給所有共同專利權人。若真有需要，這時或許可以考慮付費向USPTO申購已授權專利的Certified Copy，也就是外罩硬紙封面的專利公告本紙本複本，這紙封面上蓋有金色的USPTO官方戳印，且有USPTO 官員親自簽名證明所附內容為真，一份目前索價25美元。

此外，也可考慮向USPTO申購展示用複本Presentation Patent，不同於Certified Copy是整份公告本複本，展示用複本是以一頁硬紙印出公告本首頁內容，但同樣有USPTO官員親自簽名證明所附內容為真，金色的USPTO官方戳印下還有緞帶，一份同樣索價25美元。因為只有一頁內容，可自行框裱公開展示。





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