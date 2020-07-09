鼓勵民眾擴張消費 才能迎戰肺炎疫情的經濟衝擊

【蔣士棋╱北美智權報 編輯部】

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隨著台灣的肺炎疫情逐漸緩和，政府也開始推出各種解封、振興的措施，企圖讓經濟重回正軌。但在報復性消費的好光景底下，主要國家經濟不振，必然在將來對台灣造成影響；內需產業在上半年承受的虧損，更不可能在短時間內獲得彌補。因此，除了振興券之外，政府如何鼓勵人民大膽地擴張消費，將是左右台灣今年經濟表現的關鍵。

或許是因為新冠肺炎疫情的影響，今年的前六個月顯得特別緩慢；而在進入七月之後，各國都進入對抗肺炎疫情的延長賽，開始在經濟面端出不一樣的政策。首先，因應逐漸解封，台灣從七月一日開始對民眾發放振興券，民眾可以選擇在實體通路或是設定信用卡、行動支付、電子票證的方式領取，就可以在今年底之前使用共3000元額度的振興券，讓內需經濟可以搭上「報復性消費」的商機。

太平洋另一端的美國就沒有那麼幸運。雖然政策大方向也是往解封前進，但就在六月底時，美國職棒小聯盟（MiLB）卻正式宣布，今年所有小聯盟賽事將全部取消，至於最頂級的大聯盟（MLB），就算最後不需取消，最好的情況也是每隊60場左右的迷你賽季。換句話說，有將近150支美國職業棒球隊的隊職員、小聯盟聯盟員工、各種美國二級以下城市的棒球周邊商業，都得再忍受至少半年的苦日子。

美國職棒小聯盟停賽，廣大棒球產業都將受害

「台灣是報復性消費，美國是報復性儲蓄！」中華經濟研究院副院長王健全形容，同受肺炎疫情的衝擊，台灣與美國的社會經濟卻呈現兩樣情：台灣是在數個月的降溫後，現在國內的餐飲、旅遊每到周末都呈現大量人潮；而美國卻因為確診人數還居高不下，人民就算領了紓困金也無從花用，反而使得儲蓄金額提高。

進一步分析，王健全認為，生產斷鏈以及內需降溫，是當前經濟兩大難題。「沒錯，各國供應鏈都在逐漸復工，但市場需求下滑，復工也會受到影響，例如來自歐美的關鍵零組件可能會延後生產、交貨，物流跟資金流都會受到影響，」他補充，眼下台灣的報復性消費，對經濟的挹注也很有限。「台灣現在是旺季更旺、淡季更淡：只有周末跟長假才會出現國旅的消費動能；而且別忘了：上半年航空、餐旅、零售業都已經發生鉅額虧損，現在這些消費的提振效果實在有限。」

更大的問題是，經濟上重度仰賴國際貿易的台灣，不可能不被美國當前的經濟情勢影響。「全球有75%的市場都下修經濟成長率，台灣怎麼可能置身事外？」王健全估計，美國、中國的GDP若各下滑1%，對台灣GDP的影響將分別為0.07%以及0.29%。「所以，如果這兩個大國今年的經濟成長率都往下修5%，對台灣的GDP就是1.8%的負面衝擊！」

除了貨幣政策，各國得端出更積極經濟振興方案

回顧上半年，應對新冠肺炎的諸多經濟政策中，唯一有顯著效果的就是各國央行的貨幣政策，尤其是美國聯準會的無限量QE（量化寬鬆）。只不過進入下半年後，各國政府勢必得推出更積極、更直接的應對作法。「金融面的QE，現在看起來並沒有完全挹注到實體面經濟上，」王健全舉例，雖然金融市場因為資金行情而一片欣欣向榮，但仍有不少中小企業面臨周轉困難，尚稱穩健的失業數字，也因為員工合意減薪不列入通報的規定而被低估，代表實際的失業情況可能更嚴重。

王健全表示，若出現最壞的情況，也就是直到2020年底全球肺炎疫情都無法有效控制，則台灣的經濟可能出現-2.55%的衰退；因此，在消費不振、貿易萎縮的打擊下，今年的經濟成長只能靠政府和公營事業的消費投資，尤其是紓困方案的力道。王健全建議，除了振興券，政府應該更積極地鼓勵人民擴張消費，例如推廣預付折扣券，讓餐飲零售業得到現金流挹注；還有鼓勵加1消費，周間的梯次消費，讓民間的資金動能灌入實體經濟中。「台灣有很驚人的超額儲蓄，而現在就是利用的最好時機，」王健全說。





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