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企業如何建構全方位智財管理制度？

聯合新聞網 / 北美智權報

【蔣士棋╱北美智權報 編輯部】

※如欲轉載本文，請與北美智權報聯絡

本刊在前文（簡介證交所與金管會對上市櫃公司之智財相關規範）曾經報導，從2020年開始，證交所將把智財管理納入上市櫃公司的治理架構當中。這固然只是龐大公司治理內容中的一項小變革，但對廣大的科技業來說，這是一次重新檢視過往智財權運作成效的絕佳契機，更應該藉此建立系統化的管理制度，讓智財權經營能夠更契合企業經營目標。

在2019年底，台灣證交所（TWSE）公布最新版的公司治理評鑑指標，首度把公司的智財權管理計劃納入其中。對此，政治大學科技管理與智慧財產研究所所長宋皇志認為，這將是公司治理制度導入智財的元年，將使上市櫃公司的董事會更認真面對企業經營上，在智財權方面的各種議題。

以當前正熱門的營業秘密為例，宋皇志舉例，司法實務上已經出現公司法人被當作營業秘密訴訟中侵權主體，最終也被檢察官起訴的案例。「企業主不能再覺得把自己的營業祕密保護好就沒事了；」他提醒，「未來企業必須主動建立制度，積極地防止侵害他人營業祕密。」

智財訴訟的核心，是企業對於市場利益的預期

德勤商務法律事務所律師熊誦梅指出，「財務」跟「法務」，是可以讓企業瞬間陷入生存危機的兩大風險來源，而法律訴訟的不確定性又往往比財務更高，「但是很可惜的，台灣企業普遍不重視訴訟風險，更不用說訴訟管理，」熊誦梅說。

比起一般的法律訴訟，熊誦梅認為，智財訴訟的性質其實相當不同。「一般的民事訴訟，都是在處理既存的事實紛爭，包括確定責任歸屬、損害情況等等；但智財訴訟著眼的是未來的市場利益，」她舉例，專利的排他權特性，可以阻斷競爭者的市場行為，所以專利侵權訴訟中的重點，除了天價的賠償金額外，對專利權人最大的意義，其實是確保自己的市場領導地位。

圖1：德勤商務法律事務所熊誦梅律師 （來源：勤業眾信）
圖1：德勤商務法律事務所熊誦梅律師 （來源：勤業眾信）

因此，她認為，企業進行任何訴訟或者法律活動，都應該與經營策略、市場布局相契合。「在專利訴訟當中，到底是勝訴重要還是企業利益重要？」熊誦梅提醒，訴訟本身就有極大的風險，如果錯估客觀情勢以及各方勢力的複雜利害關係，不但在法庭上要不回公平正義，企業也會蒙受更大損失。

這也是公司治理制度要導入智財權管理計畫的原因。「在早年的黃金時期，每家科技業都把專利申請量列入KPI，拼命地申請，後來才慢慢曉得要質量並重，」勤業眾信風險管理諮詢股份有限公司資深副總經理鄭淑芬指出，從最初的研發到最終的運用維護，企業應該使用生命週期的概念來管理智財權的取得、維護和運用，才能建立系統化的智財權管理制度。

圖2：勤業眾信風險管理諮詢股份有限公司資深副總經理鄭淑芬 （來源：勤業眾信）
圖2：勤業眾信風險管理諮詢股份有限公司資深副總經理鄭淑芬 （來源：勤業眾信）

公司治理架構納入智財權，要注意資訊揭露問題

以上市櫃公司的治理角度來看，智財權管理將無可避免牽涉到資訊是否充分揭露，尤其是對內的董事會以及對外的投資大眾。鄭淑芬認為，企業對於智財權的研發資源配置、管理方法……等，往往就是企業的核心營業秘密，所以必須慎選揭露的對象和資訊內容。

舉例來說，如果是面對企業董事會，可以定期報告智財管理制度的執行狀況、競爭對手的智財權分析以及環境當中的機會和潛在威脅；若是對外揭露，可以著重既有的成果與現況描述，例如核心技術與產品布局、專責部門的人員配置、年度管理目標……等。

以專利為利，既然要以系統化的方法來管理智財權，那些壽命愈來愈短、維護費用愈來愈高的專利權該何去何從，絕對會是董事會上的討論重點。這個時候，智財部門勢必得提出有效的活化方案，才能讓公司資源運用地更有效率。

勤業眾信聯合會計師事務所執行副總經理黃俊榮指出，從財務的角度來看，企業整頓專利組合的目的，不外乎是節省維護成本或者創造新收益。前者最直接的方法就是停止維護那些非核心、不具商業價值的專利，減輕每年龐大的專利年費壓力；至於尚有市場價值的專利，可以透過出售、授權的方式找到獲利機會。

勤業眾信提醒，智財權交易的樣態其實相當多元，現在願意出手買專利的買家，更不只傳統的NPE；例如歐美有許多科技新創公司，募資成功後需要快速累積專利資產規模，增加日後與大廠談判的籌碼。這個時候，國際佈局廣泛、技術內涵扎實的台灣企業專利，對這些新創企業就很有吸引力。


【詳細內容請見《北美智權報》264期；歡迎訂閱《北美智權報》電子報

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