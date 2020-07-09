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競爭者專利資訊研究之重要性—Suprema, Inc. v. International Trade Commission案判決之教訓

聯合新聞網 / 北美智權報
（圖片來源：Pixabay）
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【陳秉訓／國立政治大學科技管理與智慧財產研究所副教授】

※如欲轉載本文，請與北美智權報聯絡

Suprema, Inc. v. International Trade Commission案中，專利權人Cross Match Technologies公司（以下稱CMT公司）於國際貿易委員會（以下稱ITC）申訴Suprema公司及Mentalix公司等因侵害其美國專利第7,203,344號（第344號專利）、第7,277,562號（第562號專利）、與第5,900,993號（第993號專利）而違反美國關稅法337條款（19 U.S.C. § 1337）。

以第344號專利為例，其名稱為「生物特徵影像系統與方法」（Biometric Imaging System and Method），並涉及一種指紋影像的擷取與運算方法。ITC發現Suprema公司的掃描器與其軟體開發套組結合上Mentalix公司的軟體產品FedSubmit的功能，即侵害第344號專利。基本上，ITC認為Mentalix公司是直接侵權人，而Suprema公司是引誘侵權人。

ITC對引誘侵權的決定主要是基於Suprema公司惡意漠視直接侵權行為的發生。Suprema公司不服此處分並上訴至美國聯邦巡迴上訴法院（以下稱CAFC）。不過，CAFC認為ITC的決定有實質的證據可支持。本案判決反映競爭者專利資訊研究之重要性，以避免構成引誘侵權行為。本文以下進一步介紹本案判決的內容。

法律原則

「引誘侵權」的要件包括：（1）直接侵權、及（2）被告具有特定的意圖而來鼓勵他人的侵權行為。針對第二個要件，原告必須證明被告知道系爭專利、且知道其所引誘的行為是專利侵權行為。關於「知道」認定，美國聯邦最高法院於Global-Tech Appliances, Inc. v. SEB S.A.案判決提出「惡意漠視」基準，有二個要件：（1）被告必須主觀地相信事實的發生是高度可能的；（2）被告必須做出有意識的行為來避免得知該事實。

Global-Tech案中，最高法院認為被告Pentalpha公司成立「引誘侵權」的相關事實為：

  1. Pentalpha公司在開發其供應Sunbeam Products公司的產品時已做過市場調查，因而其知道SEB公司（專利權人）的油炸鍋是創新的產品，並知道該產品因品質優良而造成銷售量成長持續了一段期間。

  2. Pentalpha公司決定要仿製SEB公司在美國境外銷售的油炸鍋。

  3. Pentalpha公司所開發的侵權物是針對美國市場。

  4. Pentalpha公司的負責人自己本身是美國專利的發明人，也知道銷售至美國境外的產品通常不會標示美國專利號。

  5. 關於美國律師所寫的「使用權」（right-to-use）報告，Pentalpha公司的負責人有意地不告知該律師其產品其實是仿製SEB公司的產品。

特別對於第5項行為，最高法院認為其無法理解Pentalpha公司的目的，而唯一合理的解釋是一種為未來的專利侵權指控所預備的藉口。另Pentalpha公司對此也無合理的說詞，因而最高法院認為陪審團綜合證據而認定「引誘侵權」成立並非錯誤。

直接侵權

系爭請求項是第344號專利的第19項，其請求：「一種擷取與運算指紋影像之方法，該方法包括：

（a）掃瞄一或多個指紋；

（b）擷取代表一相對應指紋區域之數據；

（c）過濾該指紋影像；

（d）二元化該經過濾的指紋影像；

（e）根據該經二元化的指紋影像上的黑色像素密度，偵測一指紋區域；

（f）根據該經二元化的指紋影像內的近似橢圓形狀上的集中黑色像素之配置，偵測一指紋形狀；以及

（g）決定該經偵測的指紋區域和形狀是否屬於可接受的品質。

Suprema公司曾爭執第（e）及（f）步驟是否被系爭指紋掃描器執行，但CAFC除認同ITC對該二步驟的請求項解釋外，亦認為該些步驟被認定有執行是有實質證據可佐證。

與「惡意漠視」有關之事實

ITC所發現的相關事實如下：

  1. Suprema公司自承在研發侵權產品的過程中，對競爭者進行了大規模的市場調查。

  2. Suprema公司自承其研究並CMT公司的專利，包括第993號專利及第562號專利。

  3. 第562號專利有引用美國專利申請案第10/345,420號，而該申請案後續成為第344號專利。

  4. 經過繁複的研發後，Suprema公司最後成功製造系爭掃描器，而該掃描器所執行的程序乃落入第344號專利第19項的範圍。

  5. 因為第562號專利與第344號專利有重複的發明人和共同的申請人，ITC認為以文字檢索即可找出該二件專利。

  6. 在研發系爭掃描器的過程中，Suprema公司熟知競爭者的產品、及CMT公司在指紋掃描器市場的領先地位與相關的第562號專利。

  7. Suprema公司的市場分析方式其規模上相似於Global-Tech案的市場分析報告（即匯集大量的資訊）。

  8. 第344號專利其公告於2007年4月間，比第562號專利之公告時間（同年10月間）早6個月。因而，如果Suprema公司於其分析第562號專利之際能夠檢視其所引用的專利申請案是否已公告，則其毫無疑問地會發現第344號專利已經核准公告。

  9. Suprema公司未能取得律師意見書（opinion of counsel）；否則其毫無疑問地會發現第344號專利的存在、以及CMT公司是第344號專利與第562號專利之權利人，並且會分析其是否侵害CMT公司的專利。


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