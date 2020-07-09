快訊

8天洗錢50億 奕智博線上賭場代理執行長聲押獲准

總統可以召見大法官講事情嗎？關於司法獨立的實例演練

全球工業機器人發展趨勢

聯合新聞網 / 北美智權報
（圖片來源：Pixabay）
（圖片來源：Pixabay）

【吳碧娥╱北美智權報 編輯部】

※如欲轉載本文，請與北美智權報聯絡

全球工業型機器人市場需求仍熱，國際機器人聯合會（IFR）預估，2021年工業型機器人累積安裝量可達378萬台，雖然受到中美貿易衝突、汽車出貨量銳減等影響，2019年工業型機器人未見成長，但在中美貿易談判逐漸明朗之下，加上新能源車的生產，預估工業型機器人銷售量將逐漸回升，目前全球近四成銷售都在大陸，未來五年內大陸仍將穩坐全球第一大市場。

由於世界各地的缺工問題不斷，機器人漸取代低階勞動力，讓人類得以從事更高價值的活動，工廠製造也從「自動化」邁向「智慧化」， IFR預估2021年工業型機器人累積安裝量可達378萬台。不過近期因中美貿易衝突，導致全球工業型機器人市場出現近年來首次需求趨緩。資策會產業情報研究所（MIC）資深產業分析師李亦晴指出，相較於2010年，2018年的工業型機器人銷售成長近3.5倍，但中美貿易的不確定性使得工廠資本投入暫緩，連帶影響自動化生產設備投資，因此2019年是近年來幾乎零成長的一年。

圖一、全球工業型機器人銷售 （資料來源：IFR，MIC整理，2020年5月）
圖一、全球工業型機器人銷售 （資料來源：IFR，MIC整理，2020年5月）

圖二、工業型機器人累積安裝量預測 （資料來源：IFR，MIC整理，2020年5月）
圖二、工業型機器人累積安裝量預測 （資料來源：IFR，MIC整理，2020年5月）

汽車製造五強引領工業型機器人需求

李亦晴指出，全球有80%工業型機器人銷往五個國家，在政策支持與製造轉型下，中國大陸市場從2013年開始超越日本，至今仍蟬聯全球銷售量最高國家，2018年約佔全球銷售四成；其次是日本、美國、韓國、德國，台灣銷售則為3％；其他國家銷售佔比為12％，包含西班牙、印度、新加坡、加拿大、泰國等22國（詳見圖三）。2016～2018年工業機器人主要應用市場為汽車、電子電器、金屬與機械、塑化、食品等領域，主要應用市場仍在於汽車產業，惟機器人應用已有擴散至其他領域的趨勢。

圖三、2018年全球主要國家銷售佔比 （資料來源：IFR，MIC整理，2020年5月）
圖三、2018年全球主要國家銷售佔比 （資料來源：IFR，MIC整理，2020年5月）

全球工業型機器人市場由瑞士ABB、日本FANUC和YASKAWA、德國KUKA四大家族佔據超過五成，除四大家族之外，川崎、精工愛普生、史陶比、那智不二越、柯瑪、Adept、Denso、Universal Robots等大廠共佔據超過25%，且高度集中在歷史悠久的日商。

圖四、全球工業機器人業者營收排名 （資料來源：各公司營收，MIC整理，2020年5月）
圖四、全球工業機器人業者營收排名 （資料來源：各公司營收，MIC整理，2020年5月）

李亦晴指出，四大家族以機器人為副業起家，ABB、YASKAWA為電力設備、FANUC是數控業務，KUKA則是焊接設備，由於整體市場低迷，四大家族都以機器人撐起營收。控制器是機器人的核心零組件，關乎核心控制技術，四大家族都自製控制器。由於大陸市場乃兵家必爭之地，全球機器人大廠紛紛登陸，KUKA同意大陸美的集團以94.55%持股比例併購，YASKAWA也與美的合資工業及服務型機器人公司，中外合作正在持續發生；ABB、FANUC EPSON、Kawasaki、OTC、Nachi、等皆已在中國大陸設廠卡位或擴廠，以供應當地市場。

全球工業型機器人產業發展趨勢

資策會觀察全球工業型機器人產業發展，提出下列五點趨勢。

趨勢一：輕型平價風潮降低採用門檻

工業機器人四大家族為百年老店，佔有全球逾50%市佔，其機器人主打高品質、高效能，卻也是高價格；新進公司或是機器人製造的二線廠商，為了與領導廠商進行市場區隔，主要開發輕型平價款機器人，企圖降低企業用戶使用彈性及採用門檻，成為蓬勃機器人產業的關鍵因素之一。

趨勢二：套件加持，提昇人機協作能力

2015下半年協作型機器人崛起，各大廠紛紛推出輕量機型，協作型機器人與人同場協作的特性，提升了機器人生產的彈性生產。然而，企業用戶仍有傳統型機器人，因此廠商推出新套件，讓既有機器人變身具有協作型機器人特性，增加生產靈活度。

趨勢三：簡易操控降低導入難度

機器人可以透過NB、手持裝置、穿戴裝置或是遊戲搖桿等控制，也有廠商推出AR、眼球控制、聲控等方式，業者看準不論是服務型或是工業型機器人，終將走入消費市場，簡易的操控方式有助於導入服務業場景或是廣大的消費市場，只不過新型控制仍有待技術成熟，方能正式上線。

趨勢四：模組化架構提升使用彈性

工業型機器人開始推模組化架構，像是可簡易置換故障零組件、降低維修成本提高設備可用性；改變臂長或增加自由度，或是採關節模組設計，多種機型可共用零件，都是大幅提升自家機器人靈活度的作法。例如，德國Rethink Robotics協作機器人為模組化設計，允許簡易更換故障零組件，從而降低維修成本；義大利Comau首次推出SCARA機器人，提供三種工作半徑，臂長分別為450、600 和750mm及三種安裝方式（Floor、Ceilling、Wall），為產線作業提供更強靈活性；德國igus的平價輕型機器人提供買主客製化製造，臂長可精細到mm的組合，再後續置換也增加生產彈性

趨勢五：「工業」與「服務」界線越發模糊

工業型機器人應用步出工廠場景，朝向服務業場景執行任務。由於服務業是講求「溫度」和「靈活度」的產業，機器人主要在於整合場域特性及服務流程，釋放從業人員的能量，以更多微笑面對客人，進而提升整體服務品質。

圖五、工業機器人邁向服務業 （資料來源：MIC，2020年5月）
圖五、工業機器人邁向服務業 （資料來源：MIC，2020年5月）

五年內大陸仍為全球第一大市場

全球工業型機器人市場需求仍熱，預期五年內大陸仍為全球第一大市場，即使中美貿易、汽車出貨量銳減等因素，造成2018年首次銷售量下滑，但在中美貿易談判逐漸明朗之下，加諸新能源車的生產，預估工業型機器人銷售量將逐漸回升。

李亦晴認為，機器人市場大者恆大，既然四大家族牢不可破，新進業者可以主打輕型平價或是協作型機種，藉由「繞道而行」，與四大家族或一線機器人業者區隔目標市場，若能以平價產品降低中小企業採用門檻，提升整體自動化需求，也間接帶動垂直市場擴散。另一方面，由於機器人產品特性趨向少量多樣，產線彈性生產變得十分重要，輕型、操作簡易、安全防護成為機器人設計方向，工業機器人應用將會滲透至無自動化專業人員的場景，預期未來工業機器人終將走入消費市場。由於台灣工業機器人產業鏈逐漸完整，累積下游整合應用開發仍是機器人發展重要關鍵，若能集結夥伴強化整合機器人生態系，將有助於厚實台灣整體機器人產業。


【詳細內容請見《北美智權報》264期；歡迎訂閱《北美智權報》電子報

相關新聞

台灣社會民情並不適合亞洲金融中心

科技島和金融中心，各有其優點和缺點，很多台灣人抱怨高房價，但曾經身為亞洲金融中心的香港，比台灣更低的稅賦，房價可是比台灣還要高出一截，為了吸引大量國際資本前來投資，那樣的社會環境，未必會適合台灣人，走科技和製造業路線的台灣，改走金融中心路線，未必是更好的選擇。

全球工業機器人發展趨勢

全球工業型機器人市場需求仍熱，國際機器人聯合會（IFR）預估，2021年工業型機器人累積安裝量可達378萬台，雖然受到中美貿易衝突、汽車出貨量銳減等影響，2019年工業型機器人未見成長，但在中美貿易談判逐漸明朗之下，加上新能源車的生產，預估工業型機器人銷售量將逐漸回升，目前全球近四成銷售都在大陸，未來五年內大陸仍將穩坐全球第一大市場。

競爭者專利資訊研究之重要性—Suprema, Inc. v. International Trade Commission案判決之教訓

在Suprema, Inc. v. International Trade Commission案中，專利權人Cross Match Technologies公司（以下稱CMT公司）於國際貿易委員會（以下稱ITC）申訴Suprema公司及Mentalix公司等因侵害其美國專利第7,203,344號（第344號專利）、第7,277,562號（第562號專利）、與第5,900,993號（第993號專利）而違反美國關稅法337條款（19 U.S.C. § 1337）。

企業如何建構全方位智財管理制度？

本刊在前文（簡介證交所與金管會對上市櫃公司之智財相關規範）曾經報導，從2020年開始，證交所將把智財管理納入上市櫃公司的治理架構當中。這固然只是龐大公司治理內容中的一項小變革，但對廣大的科技業來說，這是一次重新檢視過往智財權運作成效的絕佳契機，更應該藉此建立系統化的管理制度，讓智財權經營能夠更契合企業經營目標。

盼了90年 台灣商標協會成立在即！

2019年下半年，國際商標協會（INTA）首次來台拜訪，也因為這樣一個契機，發現原來從1930年商標法公告到現在，台灣居然沒有一個正式的商標團體做為對應單位，這個讓商標業界一等90年的台灣商標協會，總算因此催生…...

新品發佈進入休整期 2020年中大陸智慧手機市場的三大盤點

大陸智慧手機6月銷售火熱，新品發佈寡淡？即使有618這一上半年唯一大促銷機會，但相比於2、3、4月的激烈又精彩的新品手機發佈，6月大陸的新品手機發佈卻表現出寡淡之感。

歐洲聯盟法院對於商標「為行銷目的」之解釋—2020年C—772/18號判決

台灣商標法第六十八條就商標權侵害明文規定「為行銷目的」，也因此商標侵權使用之成立須滿足此要件，否則便不構成商標侵權，而歐盟2008/95號商標指令也有相同規定。歐盟法院於2020年4月30日的C—772/18號先決判決，闡明了認定「為行銷目的」的幾項要點，其從寬認定的立場，亦符合近期歐盟加強打擊商標侵權的趨勢，而該判決也能拘束所有歐盟會員國法院，有助於各成員國法院正確適用歐盟法規以及統一見解。

專利權期間延長 — 醫藥品國外臨床試驗期間之訖日如何計算？

新冠肺炎肆虐全球，世界各大藥廠均積極研發藥物來治療肺炎患者，也都積極即早佈局專利申請，使得專利權通常都在取得當地主管機關上市許可之前即已核准，故在取得專利權後至取得上市許可證這段期間內，無法實施專利權；而我國專利法針對醫藥品有延長期間之優惠，因此無法實施專利權期間之「起日」、「訖日」攸關延長期間之計算就顯得極為重要，本文將以國外醫藥品延長期間之智慧財產法院108年行專訴字第15號行政判決為例說明之。

人工智慧在著作權法上之主體適格性探討 — 以美國法為中心

過去四分之一世紀以來，雖然學界對AI人工智慧踴躍討論；但始終在值得與不值得討論間搖擺不定，也間接使得法學界對AI著作權議題的興趣日漸減弱。就立法者而言，雖然這個問題已經迫在眉睫，然而卻從未被認真看待過。在當前數位化時代下，舊有制度隨時會被裂解，而其原因多聚焦在文化創意產業以外的重製（Reproduction）或散佈（Distribution）等與傳統著作權議題有關的問題上。此等議題固然重要，但並不是說可以或應該忽略基於對人工智慧作者之創造力假設所提出的挑戰。

零售業的行動支付創新

各國零售業受到新冠疫情衝擊，現金交易意願低落之餘，民眾對於行動支付接受度更高，這樣的契機促使零售業者必須加速數位轉型，行動支付業者更是順勢拓展市場。而在台灣，大大小小的行動支付業者多達70家，在激烈的競爭生態下，更難培養消費者的使用忠誠度，行動支付業者必須發展創新商業模式，才有可能在眾多對手中突圍。

「運用」方能取得專利適格─2020年Illumina v. Ariosa Diagnostics案

2015年CAFC在Ariosa案判決「游離胎兒DNA」的發現和偵測方法發明僅是一種對自然法則的複述，不具專利適格。2020年，CAFC對該自然現象的後續技術發展產生不同的專利適格認定，其判斷重點聚焦在系爭請求項是否具專利適格的重點在於該請求項是請求「一種自然現象」，還是「運用該自然現象的方法」，本文以Illumina v. Ariosa Diagnostics案解說CAFC在判斷上的差異。

羅東川呼籲：中國應制定知識產權案件審理專法

在中國，「舉證難、時間長」是法院審理知識產權案件時的普遍現象，而隨著法院收案量年年增加，這個問題恐怕只會更加嚴重。為了讓審判體系能夠更專業、更有效率地審理知識產權案件，最高人民法院知識產權法庭庭長羅東川認為，解決之道就是制定知識產權案件的訴訟專法，才能給予知識產權更完整的保護。

熱門新聞

盼了90年 台灣商標協會成立在即！

2020年度 數據行銷10大案例

台灣POWER 在地品牌經營門道

「小選擇 大改變」吃得方便、美味又健康

可口可樂城市瓶 看見台灣最美的風景

專利權期間延長 — 醫藥品國外臨床試驗期間之訖日如何計算？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。