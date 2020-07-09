新品發佈進入休整期 2020年中大陸智慧手機市場的三大盤點

【李俊慧／中國政法大學知識產權研究中心特約研究員】

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大陸智慧手機6月銷售火熱，新品發佈寡淡？即使有618這一上半年唯一大促銷機會，但相比於2、3、4月的激烈又精彩的新品手機發佈，6月大陸的新品手機發佈卻表現出寡淡之感。

在234月期間，各大手機廠商亮出的各種處理器、相機和螢幕，可以說讓人看的眼花撩亂。而在5月過後，這些東西基本已經被廠商秀的差不多了，多數廠商也開始繼續憋「大招」等著下個發佈高峰期。手機上半年的機型發佈到現在也基本告一段落。

據不完全統計，2020年6月，共有中興、OPPO、VIVO和華為等在內的四家主要智慧手機廠商召開了新品手機發佈會。而這些新上市或新發佈的手機新品，更像是這些廠商的查缺補漏，對於每個價位系列產品進行補全。

那麼，除了各大智慧手機廠商查缺補漏式發佈之外，6月新上市的這些手機新品，還有哪些值得關注的地方？

盤點一：6月新品發佈進入廠商休整期，發佈活躍性下降

無論是往年還是今年，6月都是大陸廠商發佈積極性較差的一個月。

從手機發佈數量上來看，在2019年6月僅華為一家廠商發佈三款手機。其它廠商全部「放假」。而在2020年6月共有華為、中興、vivo和OPPO在內共計4家廠商發佈7款手機，發佈數量較去年有很大提升。

不過數量上的提升並不能說明廠商將6月作為發佈重點。

從發佈時間上來看，廠商手機發佈基本集中在了6月初，OPPO與vivo以及中興三家廠商發佈時間定在了6月5日之前。基本趕上了大陸放假前的「末班車」。而華為的暢享20Pro時間則定在了下旬，暢享系列一直以來都是華為的入門系列產品，所以在發佈時間上華為也並不那麼「著急」。

在產品定位上來看，6月初的OPPO與VIVO發佈的手機定位中高端市場，不過這兩個系列也一直是被一些人吐槽為「高價低配」的產品。而中興和華為發佈的則是5G手機中的入門產品。這兩款產品也算是兩家廠商為了補全剩餘系列而發佈的，產品參數中規中矩，價格則逼近4G中端手機的價格。

由於5G價格的提升，基本上所有廠商為了使用戶有一個接受的過程，都將高價格的旗艦機進行了更加細緻的劃分，採用「小杯」、「中杯」、「大杯」和「超大杯」的方式。

「中杯小杯」基本就是高端旗艦機在保留處理器等一些核心配置下對相機以及螢幕進行閹割後的產品，雖然價格與上一年的4G旗艦手機差距較小，但是在相機螢幕等方面卻有很大的縮水。

因此，看上去「中杯」手機好像很有性價比，但是在實際入手後便會發現很多新的功能都無法嘗鮮。所以在入手旗艦機時一定要分清「大中小杯」之間的差距，不能為了價格而盲目選擇低價手機，也許你想要體驗的功能只在「大杯」上才擁有。

盤點二：打孔螢幕仍是5G螢幕設計主流，高刷新率普及更廣

2020年6月發佈的7款手機中，採用打孔螢幕的手機共6款，占到了85.7%。而在前6個月共計發佈的52款手機中，採用打孔螢幕的手機共計36款，占了69.2%。

可以說，現在在5G手機中想找到一款不是打孔螢幕的手機都很困難。

而除去打孔螢幕外，曲面螢幕同樣是當前非常流行的設計，在4G手機時代，也只有在華為的高端旗艦以及三星手機上才能體驗到曲面螢幕設計，而在5G時代，已然成為了爛大街的設計。

在前6個月發佈的52款手機中，採用曲面的手機共計17款，占了32.6%。而這些曲面螢幕也基本全部來自於高端旗艦，曲面成為當前高端旗艦的起步設計，沒有採用曲面的旗艦反而會顯得廉價許多。作為上半年主流的曲面打孔設計，相信在後續手機發佈會中仍然會被大規模採用。

近年來，高刷新率也被廠商不斷普及，從開始只有旗艦機才能享受到的配置，到現在成為多數中端機標配，高刷新率也逐漸在5G手機中不斷普及。

在6月發佈的7款手機中，採用高刷新率的手機共6款，占了85.7%。而在前6個月發佈的智慧手機中，採用高刷新率的手機共29款，占了55.7%。可以說當前高刷新率的普及率幾乎接近了打孔螢幕設計。

後置相機方面，6月發佈的手機中，三鏡頭四鏡頭仍然佔據主要地位，7款手機中採用三鏡頭的手機共三款，採用四鏡頭的手機共4款。在前6個月發佈的52款手機中，採用三鏡頭的手機共20款，占38.4%，採用四鏡頭的手機共28款，占53.8%。兩者共占92%。

雖然很多三鏡頭四鏡頭手機中多少都會有一些類似人像景深或是微距這樣的湊數鏡頭，但這並不妨礙手機廠商高舉三鏡頭大旗。所以在入手手機時更要注重相機的功能而不僅僅是數量。

盤點三：高通中端處理器統治力下滑，5G手機開始輕薄式設計

2020年6月發佈的入門或是中端的兩款手機，無一例外地都選擇了聯發科的處理器。

而在前6月人民幣2500元價位以下的共計14款手機中，採用聯發科處理器的手機共計7款，採用麒麟處理器的手機共計5款，而採用驍龍處理器的手機僅兩款。

可以看到，在聯發科的努力下，獲得了更多廠商的認可，比如，小米、IQOO、中興和華為。

同樣在性能上，聯發科中端處理器也超越了驍龍765G處理器。成為當前中端機新品的首選。可以說當前中端處理器市場，高通有著不小的競爭壓力。

電池容量方面，6月發佈的手機電池容量基本都定在了4000mAh，最高也僅4350mAh。

在6月的7款手機中，採用4000mAh電池的手機共計4款。4000mAh對於5G手機來說並不算是非常耐用的容量。但是對於手機重量來說卻非常有用。

在2019年末到2020年前3個月的5G新品手機中，普遍出現重量超過200g的現象。

雖然說在重量與續航上，許多用戶願意犧牲重量來選擇續航，但是實際中，重量對於用戶使用手機體驗的影響也非常重要。如果手機過重，無論是放在口袋裡又或者是拿在手中都會有明顯的一種感覺，感覺自己像是拿了一塊磚頭在操作。

當前廠商基本都可以在電池容量保持在4000mAh的前提下，可將重量控制在200g甚至190g以內。重量與5.8英寸、3100mAh的iPhone11Pro相當，可以說是非常值得稱讚的。

螢幕材料方面，在6月發佈的7款手機中，5款採用OLED螢幕，2款採用LCD螢幕。

雖然之前多數5G手機採用LCD螢幕，但是當時是為了降低成本進而壓低5G手機的價格。如今LCD則是非常少見的螢幕，預計在未來幾個月內，中端手機也會逐漸用OLED螢幕取代LCD螢幕。





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