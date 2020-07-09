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盼了90年 台灣商標協會成立在即！

聯合新聞網 / 北美智權報
圖一、台灣商標協會籌備會主任委員賴文平 （攝影：唐銘偉╱北美智權 傳媒設計組）
圖一、台灣商標協會籌備會主任委員賴文平 （攝影：唐銘偉╱北美智權 傳媒設計組）

【吳碧娥╱北美智權報 編輯部】

※如欲轉載本文，請與北美智權報聯絡

2019年下半年，國際商標協會（INTA）首次來台拜訪，也因為這樣一個契機，發現原來從1930年商標法公告到現在，台灣居然沒有一個正式的商標團體做為對應單位，這個讓商標業界一等90年的台灣商標協會，總算因此催生…...

2019年07月中旬，國際商標協會（INTA）亞太地區首席代表Seth Hays表達希望來台灣參訪的意願，這是INTA第一次來台的正式參訪，INTA是一個不以營利為目的的全球性商標組織，由17個商人和製造商於1878年創立，致力於在世界各地推廣商標工作，並提供具有全球意義的教育計劃和法律資源。INTA成員來自187個國家、大約32,000名商標專業人士，其中包括大公司以及中小型企業，律師事務所和非營利組織的品牌所有者，也有政府機構成員及教授和學生成員。在去年10月，INTA亞太總部來台順利拜會了智慧財產局、台大法學院、工業總會，因為這個契機，讓台灣業界開始思考商標界是否該組織民間團體？若台灣沒有一個適當商標團體可與國際舞台對接，也無法延續未來的國際交流。因此由工總秘書長蔡練生簽署首位發起文件，成功號召37位發起人，以分享經驗、健全商標制度、促進企業品牌發展、優化商標代理執業環境、推動參與國際交流的理念，籌組了「台灣商標協會」（Taiwan Trademark Assoication，簡稱TTA）。

8/13舉辦成立大會，創始會員達161人

2020年3月，內政部核准籌組「社團法人台灣商標協會」，5月22日召開發起人會議暨第一次籌備會，產官學界均出席表達支持（請見圖二），當天並推選出王惠玲、何愛文、呂靜怡、李素華、林富傑、邵瓊慧、范國華、張中光、許鍾光、蔡瑞森、賴文平、賴文智、譚璧德等13位籌備會籌備委員，由賴文平為籌備會主任委員，台灣商標協會正式展開籌備及徵求會員入會的工作。

圖二、2020/5/22台灣商標協會舉辦發起人會議暨第一次籌備會 （圖片來源：台灣商標協會籌備會）
圖二、2020/5/22台灣商標協會舉辦發起人會議暨第一次籌備會 （圖片來源：台灣商標協會籌備會）

台灣商標協會籌備會主任委員賴文平指出，TTA一開始的會員招募對象，先鎖定從事商標代理業務者，還沒對外向企業招募，目前回應已經超乎想像。通常民間團體籌備期間能有30～40名會員已屬不錯，沒想到反應出奇熱烈，6月23日剛舉辦第二次籌備會確認創始會員，台灣商標協會將在8月13日舉辦成立大會，選出第一屆理事長和理監事，原本預估只要能容納40人的場地就夠了，結果吸引了遍布全台的161位創始會員，需要找到能夠容納超過百人的場地。因為台灣商標法公告至今90年了，90年來居然沒有正式的商標團體，籌備過程中深刻感受到大家對成立商標協會的期待。

成立台灣商標協會的三大需求

賴文平點出，台灣成立商標協會的第一個需求是與INTA做對接。日本商標協會（JTA）成立超過30年，成員約1000人左右；大陸的中華商標協會成立也有26年，一開始是大陸國家工商行政管理總局的直屬單位，2018年3月與國家工商行政管理總局脫鉤，現在業務指導單位為大陸國家知識產權局，是商標領域在大陸全國性的專業社團組織。以國際交流的角度來看，要提升台灣民間與官方在國際組織中的能見度，成立TTA有其必要。

圖三、日本商標協會組織結構圖 （圖片來源：JTA官網）
圖三、日本商標協會組織結構圖 （圖片來源：JTA官網）

第二個需求是台灣要有正式的商標團體對接大陸。賴文平回憶，2006年兩岸發生很多商標搶註爭議，當時要溝通非常困難，蔡練生時任台灣智慧財產局局長，前往大陸討論阿里山茶葉商標搶註事件，當年出訪是用中華民國全國工業總會名義，蔡練生回台後，認為兩岸還是需要一個商標的溝通平台，賴文平是第一個在大陸以《商標法》為博士論文的台灣人，蔡練生希望賴文平能籌劃兩岸商標平台。由於中華商標協會當時仍是官方組織身份，台灣民間團體不能直接和大陸官方組織簽約，最後由當時全國商業總會（商總）理事長張平沼在香港以「商務協調會」身分與大陸簽約，以此和大陸接軌。另一方面，商總也成立智慧財產委員會，由賴文平擔任主委，同時擔任香港商務協調會副會長。

2006年，兩岸舉辦了第一次的兩岸商標論壇，當年台灣官方出席代表，正是現今智慧局局長洪淑敏；因為大陸有商標評審委員會，等同於台灣的訴願委員會，因此還有經濟部訴願委員會主任委員游瑞德一同代表與會。從2006年起，兩岸輪流舉辦商標論壇解決了許多商標爭議，隔年在台舉辦的兩岸商標論壇，順利解決了「阿里山」、「日月潭」、「梨山」、「霧社之春」、「池上米」、「西螺」、「燕巢」及「古坑咖啡」等商標在大陸遭搶註的案件。

而在2013年張平沼卸任商總理事長後，因為2006年和中華商標協會簽約的主體是商務協調會，兩岸商標論壇便回歸原本的商務協調會，2014年之後商總就不再舉辦兩岸商標論壇，往後的兩岸商標論壇變成純粹的民間活動，兩岸的官員不再直接見面。

賴文平指出，兩岸商標論壇剛推動時成效很好，所有知名的個案爭議都是在兩岸商標論壇解套，雖然現在白手套功能式微，但近年來大陸修法後法制慢慢健全，商標搶註案件大致都已經解決，台商要尋求救濟管道不再這麼困難，不過台灣還是要有正式的商標團體對接大陸，未來台灣商標協會成立後，希望能成為和大陸溝通的第二個管道。

最後一點則是台灣國內需求性。賴文平觀察，台灣學術研究和實務結合不大，大陸法官比較習慣走入社會運動，到處去講課、說明法院的見解，解釋法院的審判標準和審查基準在哪裡；而台灣沒有這種風氣，原告被告上法院只能瞎猜，他認為台灣法官這種觀念應該改變；其次是學者的研究應該和司法、商標實務界結合，目前台灣商標代理人不用接受考試，任何人都能代理商標業務。政府機關也希望改革商標代理制度，將來能在商標法制定執業標準，在此情況下，也需要具代表性的民間團體進行統籌，不可能由智慧局逐一面對數量龐大的商標業者，這三大需求就是台灣成立商標協會的核心。


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