快訊

71歲老牌學校育達高職 6月15日更名為「普林思頓」高中

英國版墾丁？50萬人潮湧入海灘 當局緊急發布重大事件

您的創作是商標戲仿還是商標侵權？

聯合新聞網 / 北美智權報

【北美智權 商標服務團隊】

※如欲轉載本文，請與北美智權報聯絡

近年來各式媒體平台發達，愈來愈多創作者公開分享自己的創作、以多元的經營模式營利並增加曝光度。抄襲的議題隨之層出不窮。到底「致敬」到何種程度，才會被認為是抄襲呢？戲謔仿作(戲仿)的判斷標準為何？

戲謔仿作(parody)在維基百科的定義為：「在自己的作品對其他作品進行借用，以達到調侃、嘲諷、遊戲甚至致敬的目的。屬二次創作的一種。……戲仿的對象通常都是大眾耳熟能詳的作品。舉例來說，香港電影導演兼演員周星馳在《大話西遊》和《功夫》等影片中大量使用戲仿，引用的來源有《西遊記》、李小龍的影片、《駭客任務》等等。」

在法律上，戲仿或侵權與否的判斷，多落入商標法及著作權法規範的範圍內，本文僅談及商標戲仿的部分。由於我國的商標法並未明文規定商標戲仿的認定範圍，實務上多參考國內外過往判例，來輔助判斷是否落入戲仿的合理使用或是侵權的範圍。若被認定為戲仿，則成立阻卻違法的條件，將不會被視為侵權。因此，有時也被用來做為商標爭議時的抗辯手段之一。

我們可以從我國二則判決略觀戲仿的認定標準，判決節錄如下：

「『商標之戲謔仿作』（parody）係基於言論自由、表達自由及藝術自由之尊重，而對商標權予以合理之限制，……，如欲允許『商標之戲謔仿作』，模仿知名商標的商標必須具詼諧、諷刺或批判等娛樂性，並同時傳達二對比矛盾之訊息，且應以『避免混淆之公共利益』與『自由表達之公共利益』予以衡平考量。」(103年度刑智上易字第63號)

「戲謔仿作之判斷基準，認僅於為避免混淆之公共利益遠勝於自由表達之公共利益時，商標法對商標權人之保護始凌駕於仿作創作者為傳達諷刺娛樂元素之表達自由……。若仿作商標與原作近似程度非常高，而未分散或減弱原商標之單一來源指示性，且於本質上僅屬無傷大雅之雙關語或諧謔玩笑，亦未造成消費者與原作間產生特別負面之聯想，即不致減損原商標之識別性。……是若於民事個案中經綜合衡平考量，認雖促使消費者與原商標產生聯想，惟已成功傳達係對原商標諷刺揶揄之仿作，而呈現藝術創作、言論自由之公共利益，且未致消費者有混淆誤認之虞，亦無減損原商標之識別性及信譽之虞，即不為原商標人商標權效力所拘束，而應受保護。」(107年度民商訴字第1號)

依據上列引用判決，大致上可以歸納出商標戲仿的認定有以下的條件：

  1. 模仿的商標必須具詼諧、諷刺或批判等娛樂性

  2. 模仿的商標是否能夠使消費者與原作商標產生聯想

  3. 仿作者是否傳達二者對比矛盾之訊息(仿作者是否清楚傳遞予消費者其與原作有顯著不同，故非原作、僅屬仿作之訊息)

  4. 主要客群於消費時是否有足夠之敏銳度可分辨仿作與原作並非相同來源(無致消費者混淆誤認之虞)

  5. 有無減損原商標識別性及信譽之虞

  6. 是否呈現展現言論、藝術自由表達之公共利益

上述條件的認定仍有主觀判斷的空間，因此遇爭議案裁判時，證據呈現亦佔了很重要的部分。較特別的一點是，若原作商標的知名度極高，欲主張仿作商標侵權則會更加困難。107年度民商訴字第1號判決中亦指出：「受仿商標之著名強度及識別性為重要考量因素，因原告商標之識別性及著名程度極高，原告欲證明其商標識別性可能因戲謔仿作者而受損害時，應負擔更為加重之舉證責任。」

「另一方面，戲謔仿作之保護亦非無限上綱，倘仿作者與原商標之近似度過高，例如使用原商標之原圖，已達可能被解讀為原商標本身實際使用之程度時，亦不受保護。」(107年度民商訴字第1號) 創作者便可以參考上述案例，據以衡量自己作品是否會侵權，減少擔心動輒得咎而扼殺創意及言論自由。


【詳細內容請見《北美智權報》263期；歡迎訂閱《北美智權報》電子報

相關新聞

只要聰明運用 你的一天不只24小時

每個人每天都有公平的24小時嗎？表面上看起來是的，但實際上卻不是，因為扣除每天必要的任務後，每個人每天的「可支配時間」絕對都不同，每天平均的時間運用效率也大不相同。

「雙十一」能否註冊為商標？兩岸看法大不同

為了吸引消費者目光，業者有時偏好以諧音字或流行詞彙申請註冊商標，譬如最近熱議的「順時中」便是一例。然而，這類創意極容易誤踩公序良俗界線或視為不具識別性，實不可不慎。

歐盟的「智財犯罪」問題不容小覷！

新冠肺炎對全球社會、經濟造成的負面衝擊還在持續擴大，而少數能從中「獲益」的領域，例如仿冒的口罩、劣質的藥品大肆在市場上流竄，其結果也非人們所樂見。尤其當組織犯罪滲入到智財侵權後，問題只會更加棘手。

台灣社會民情並不適合亞洲金融中心

科技島和金融中心，各有其優點和缺點，很多台灣人抱怨高房價，但曾經身為亞洲金融中心的香港，比台灣更低的稅賦，房價可是比台灣還要高出一截，為了吸引大量國際資本前來投資，那樣的社會環境，未必會適合台灣人，走科技和製造業路線的台灣，改走金融中心路線，未必是更好的選擇。

零售業的行動支付創新

各國零售業受到新冠疫情衝擊，現金交易意願低落之餘，民眾對於行動支付接受度更高，這樣的契機促使零售業者必須加速數位轉型，行動支付業者更是順勢拓展市場。而在台灣，大大小小的行動支付業者多達70家，在激烈的競爭生態下，更難培養消費者的使用忠誠度，行動支付業者必須發展創新商業模式，才有可能在眾多對手中突圍。

「運用」方能取得專利適格─2020年Illumina v. Ariosa Diagnostics案

2015年CAFC在Ariosa案判決「游離胎兒DNA」的發現和偵測方法發明僅是一種對自然法則的複述，不具專利適格。2020年，CAFC對該自然現象的後續技術發展產生不同的專利適格認定，其判斷重點聚焦在系爭請求項是否具專利適格的重點在於該請求項是請求「一種自然現象」，還是「運用該自然現象的方法」，本文以Illumina v. Ariosa Diagnostics案解說CAFC在判斷上的差異。

羅東川呼籲：中國應制定知識產權案件審理專法

在中國，「舉證難、時間長」是法院審理知識產權案件時的普遍現象，而隨著法院收案量年年增加，這個問題恐怕只會更加嚴重。為了讓審判體系能夠更專業、更有效率地審理知識產權案件，最高人民法院知識產權法庭庭長羅東川認為，解決之道就是制定知識產權案件的訴訟專法，才能給予知識產權更完整的保護。

從廣明案看美國陪審審理 ─ 談在美訴訟的勇氣與智慧

美國陪審訴訟制度，與台灣有很大的差別。由於踐行全套陪審訴訟，耗費的人力、物力瀚繁，無論是國家訴訟資源或涉案當事人都無法承擔大量的陪審訴訟。在許多相應制度的配合下，美國全國以陪審實際終結案件的數量極低。惠普訴廣明違反競爭法限制價格乙案，經陪審審理終結，最終判賠金額為438,650,000美金之天價，實屬罕見案例。

口罩國家隊康那香：從不織布到防疫科技應用

這次新冠肺炎疫情之前，一般人所認識的康那香，是歷史悠久的「康乃馨」品牌；而在這次疫情之後，康那香不只是不織布製造商，更是為人熟知的口罩國家隊一員。從這次防疫經驗讓台灣廠商看見跨產業合作的重要性，智慧照護是未來趨勢，將對我們的生活產生很大改變。

您的創作是商標戲仿還是商標侵權？

近年來各式媒體平台發達，愈來愈多創作者公開分享自己的創作、以多元的經營模式營利並增加曝光度。抄襲的議題隨之層出不窮。到底「致敬」到何種程度，才會被認為是抄襲呢？戲謔仿作(戲仿)的判斷標準為何？

三問大陸平台經典名著付費電子閱讀模式：可以嗎？合適嗎？違法嗎？

吳承恩「獨家授權」、曹雪芹「邀你付費」……不知道的用戶，還以為這是某個「穿越劇」或「穿越小說」中的橋段。現如今，這些看似匪夷所思的橋段，卻成為一些知名網路文學平台中「平常事」。

商標因未使用被廢止前仍可主張侵權？歐洲法院2020年Cooper International Spirits and Others案

在歐盟，商標若連續五年不使用會被廢止。但這五年期間發生他人侵害商標時，商標權人是否因為商標被廢止了，就不能主張被廢止前的侵害行為與損害賠償？歐洲法院於2020年3月底做出一判決Cooper International Spirits and Others案，認為各會員國可自己決定商標廢止之生效日。

熱門新聞

口罩國家隊康那香：從不織布到防疫科技應用

零售業的行動支付創新

只要聰明運用 你的一天不只24小時

您的創作是商標戲仿還是商標侵權？

羅東川呼籲：中國應制定知識產權案件審理專法

「運用」方能取得專利適格─2020年Illumina v. Ariosa Diagnostics案

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。