口罩國家隊康那香：從不織布到防疫科技應用

【吳碧娥╱北美智權報 編輯部】

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這次新冠肺炎疫情之前，一般人所認識的康那香，是歷史悠久的「康乃馨」品牌；而在這次疫情之後，康那香不只是不織布製造商，更是為人熟知的口罩國家隊一員。從這次防疫經驗讓台灣廠商看見跨產業合作的重要性，智慧照護是未來趨勢，將對我們的生活產生很大改變。

成立於1969年的康那香，提供先進不織布技術與不織布產品製造服務，成功產製國人自製的第一片衛生材用熱壓不織布，亦是台灣最早投入婦女及嬰兒衛用產品的製造商。康那香目前擁有四座工廠生產不織布材料、衛材用品與不織布相關產品，包含台灣的消費品廠、不織布廠、口寮廠，以及位於上海的青埔廠，在全球擁有超過500名員工。除了個人衛生和護膚產品外，康那香將生產技術能力進一步布局到高科技工業的衛材產品、工業產品及廢水處理等領域。

為了掌控衛生棉最重要的材料不織布，康那香在1973年即投入不織布的研發與生產，從衛材消費品進而跨入工業用、農業用、環保濾材、生物科技及醫療保健不織布產品等應用，透過與供應商共同開發原料、與機械製造商共同開發新製程、與客戶共同開發新產品的方式，完成一條龍式的管理，將自有品牌產品透過經銷與虛擬通路銷售至大中華區市場，OEM及ODM產品則發展至全球市場，每年平均申請5.5項專利。

共創奇蹟的口罩國家隊

康那香旗下有生產隔離飛沫及病毒傳染的口罩、消毒濕巾和防護衣及口罩材料，都是這次防範新冠疫情的重要物資產品，因而成為口罩國家隊成員之一。經濟部工業局日前主辦「防疫科技應用技術交流研討會」，康那香企業研發協理蘇建仲與會時表示，康乃馨已經是個51年品牌的企業，隨時間發展多樣化產品，從嬰兒產品到濕巾、衛生棉、化妝棉，擁有不織布技術與產品的康那香，現在更是台灣口罩國家隊的一員。其實在新冠疫情開始之際，政府就找上康那香要組口罩國家隊。口罩國家隊不只做口罩，更是跨產業的結合，政府在最短時間內集結來自工具機公會、機械公會、電機公會的成員，號召做材料、做產品的廠商，是全球少數有能力作口罩設備的國家。

圖一、康那香生產的不織布種類 （圖片來源：康那香）

蘇建仲認為，台灣從不同產業中組成口罩國家隊，這樣的經驗讓台灣廠商更有體認，未來很多產業都要這樣打團體戰，團結起來跨出去走，在國際上才有競爭力。現在國外疫情還很嚴峻，國外要的就是MIT的口罩，雖然現在政府徵收走44％的口罩產能，56％被外銷搶光，很多國家需要援助，口罩外銷比內銷更急迫，所以短時間內在台灣還沒這麼容易買到口罩。

從傳統照護材到智慧尿布

康那香旗下的康乃馨家族，除了生產幼兒紙尿褲之外，也做了很多成人紙尿褲。蘇建仲表示，很多長者長期臥床不能動，但仍然是有尊嚴的，任由別人更換尿褲，其實心裡是很創傷的。如何將紙尿褲產品應用在智慧照護服務系統？若能將長者照護結合智慧化，不只仰賴傳統人工巡視查看尿布，只要在紙尿褲上裝監控裝置及綁訂帳號，進行智慧偵測並即時提醒在監控台上，不但能減少長期久臥導致的局部皮膚壓迫及紅腫，也能同時將低照護負荷、減少感染源。未來將經由物聯網數據判斷照護過程及狀態，再將相關服務複製拓展至城鄉應用，最後再由數據分析改善產品，做到智慧尿布的客製化。

除了長照長者外，慢性病患者、傷殘失能、婦幼族群都是智慧照護產品的服務對象，透過照護人員和醫療人員了解使用需求，包括養護機構、醫院單位都是需要很多的教育訓練的需求單位；智慧服務系統必須能夠偵測溫度、壓力、翻身、離床及各項生理數據，穿戴式材料必須符合應用在人體的安全性驗證。

圖二、康那香的智慧領航服務系統 （圖片來源：: 2020/6/19「防疫科技應用技術交流研討會」，蘇建仲簡報資料）

康那香在2018年加入經濟部補助的智慧城鄉生活應用發展計畫，和仁寶電腦共同建構醫療雲端物聯系統，為了開拓智慧醫療及智慧照護通路，康那香正在推動北中南的場域試用，選擇康那香原有的客戶進行試用，示範場域為醫院和護理之家，目的是加速智慧服務系統的運作，根據操作系統的醫護、照護及家屬、看護的回饋，在測試的過程中發現了很多不足之處，藉以調整康那香的通路佈建策略。

而在這次疫情中，各大醫院全面禁止探病、長照機構和養護中心也禁止探望親人，若要即時得知長輩進空及生理健康資訊，透過智慧照護系統就能知道親人的現況，從數據判斷是否被妥善照顧，並在防疫期間減少近距離接觸的機會。未來這套智慧健康醫療照護可推廣到更多養護中心和居家照顧，幼兒紙尿褲也可以導入智慧感測器。

未來防疫應用的三大趨勢

蘇建仲強調，未來防疫應用有三大趨勢要注意，首先是不可或缺的 穿戴式材料設計與照護衛材 ，根據使用者的生理資料來源，設計開發符合穿戴材料的尺寸和規格，並予健康照護的衛材相結合，以微型化感測為目標。其次是 物聯網技術的應用 ，也就是運用感測器和應用程式介面（API），將實體物件串連起的虛擬網路，透過網際網路連結並交換資料，從智慧照護應用來看，可將臨床或長照養護機構所需的監測、復健及健康管理資訊串接，將長者的資訊傳輸至護理站及回報給家屬。第三個趨勢是 智慧防疫 ，考量各種不同客群或是消費者族群接觸的可能性，提供全方為的防疫和消毒模式所需的物資，開發專屬防疫智慧APP平台，透過資訊整合及大數據運算，提前預防原物料短缺及通知備貨，目標是讓台灣市場先達到供需平衡。

台灣廠商應以親切溫馨的品牌設計，打造防疫新思維，透過國家隊經驗及大數據經驗分析，取得消費者現況所需的輔助，先滿足台灣市場需求後，再將現有模式複製到海外，以Taiwan Can Help為首要推廣目標。蘇建仲說，智慧照護是未來趨勢，不斷賦予科技新生命，將會對我們的生活產生很大改變。





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