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歐盟的「智財犯罪」問題不容小覷！

聯合新聞網 / 北美智權報

【蔣士棋╱北美智權報 編輯部】

※如欲轉載本文，請與北美智權報聯絡

新冠肺炎對全球社會、經濟造成的負面衝擊還在持續擴大，而少數能從中「獲益」的領域，例如仿冒的口罩、劣質的藥品大肆在市場上流竄，其結果也非人們所樂見。尤其當組織犯罪滲入到智財侵權後，問題只會更加棘手。

今年四月中，歐洲各國正處於水深火熱的疫情當中，歐洲刑警組織（Europol）卻緊急發布了研究報告，提醒所有會員國要格外注意仿冒、次級的醫藥和衛生用品，在肺炎疫情中的猖獗以及對公衛造成的威脅，這才揭露出歐洲的智財權侵權問題之嚴重，早已不只是減損權利人利益，甚至還危及到人民生命健康的安全。

歐盟（EU）作為全球發展最成熟的大型經濟體，智財權對其經濟的貢獻度也愈來愈高。根據歐盟智財局（EUIPO）統計，智財權高度密集的產業，對歐盟貢獻了29%的就業、96%的出口，佔歐盟整體GDP的比例也高達45%。

智財權對歐盟經濟貢獻十分顯著

此外，EUIPO也發現，企業在營運活動中使用的智財權種類愈多，就愈有可能創造較高的成長。例如：如果企業只使用商標權，創造高成長的機率僅有10%；但企業若同時使用商標、專利、設計權，獲得高成長的機率將高達33%（圖1）。

圖1：使用愈多智財權的組合，企業高度成長的機率就愈高 （資料來源：2020 STATUS REPORT ON IPR INFRINGEMENT, EUIPO, 2020/06）
圖1：使用愈多智財權的組合，企業高度成長的機率就愈高 （資料來源：2020 STATUS REPORT ON IPR INFRINGEMENT, EUIPO, 2020/06）

智財權創造的龐大市場價值，對於仿冒者來說也是鉅額「商機」。根據EUIPO的調查，在2013至2017年間，整個歐盟市場所查扣的仿冒品，數量總額竟然高達4.38億件。其中，僅有將近30%~40%的仿冒品是在邊境查扣，代表流入歐盟內部的實際仿冒品數量，可能比統計數字還要更多。此外，這些仿冒品的市場價值也有120億歐元，相當於歐盟年度貿易進口總額的7%，也已經對歐盟的市場經濟秩序帶來不小的擾亂。

EUIPO分析，隨著科技演進，侵犯智財權的手法也是推陳出新，再加上鉅額利潤以及相對較輕的處罰，有愈來愈多的組織犯罪案例開始跟侵犯智財權掛勾。EUIPO的報告就指出，線上交易市集還有社交媒體已經成為犯罪團體用來銷售仿冒、盜版商品的重要管道；而Europol在上半年監控Twitter流量時也發現，隨著新冠肺炎疫情擴散， “fake”以及 “coronavirus”、 “COVID-19”的關鍵字訊息量也顯著攀升。

科技進步使得仿冒品更難禁絕

線上交易已經防不勝防，線下的仿冒品貿易更抓不勝抓。EUIPO指出，過往仿冒品運往歐盟境內的主要管道，多半是利用海運、一次性運輸大量物品；但新興的運輸方式開始化整為零，使用多批次、小運量的輕量包裹模式，把仿冒品送進歐盟市場。

後者雖然看似不經濟，但使用輕量運送模式後，不再局限於傳統的海運，可以使用空運、陸運甚至旅客的隨身行李，能夠有效規避海關稽查。相對地，多批次的仿冒品運輸，也增加了稽查人員的運作負擔；EUIPO還發現，已經有仿冒組織利用自貿區（FTZ）的免關稅、輕監管、快物流優勢，建構全套的仿冒物流網路，更讓執法人員備感挫折。

而且，當組織犯罪滲入智財權案件後，EUIPO提醒，許多犯罪行為也由此開展。例如為了使仿冒品能順利進口，犯罪組織很可能進行賄賂、偽造文書；或者另一方面，當犯罪者從侵犯智財權上獲利後，又投入人口販運、販毒等其他活動。

「如果繼續放任智財相關的犯罪，整個社會都將蒙受其害，」EUIPO呼籲，「智財權的強力執法，應該是歐盟的優先政策之一！」


【詳細內容請見《北美智權報》263期；歡迎訂閱《北美智權報》電子報

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