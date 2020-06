從廣明案看美國陪審審理 ─ 談在美訴訟的勇氣與智慧

【蔡志宏╱台灣士林地方法院民五庭庭長】

※如欲轉載本文,請與北美智權報聯絡

美國陪審訴訟制度,與台灣有很大的差別。由於踐行全套陪審訴訟,耗費的人力、物力瀚繁,無論是國家訴訟資源或涉案當事人都無法承擔大量的陪審訴訟。在許多相應制度的配合下,美國全國以陪審實際終結案件的數量極低。惠普訴廣明違反競爭法限制價格乙案,經陪審審理終結,最終判賠金額為438,650,000美金之天價,實屬罕見案例。

究竟廣明為何作成訴訟到底的決策?廣明又是如何進行訴訟,以致有勇氣真正堅持到底,卻在敗訴後喊冤表明搞不懂輸的原因?這關係到台灣廠商在全球產業佈局中,很重要的當地法令遵循與海外訴訟管理,值得深入探討研究。為此,筆者特別透過美國聯邦法院電子紀錄公共服務系統(Public Access to Court Electronic Records),查閱了廣明案的庭審筆錄、當事人書狀、案件進行紀錄簿(Docket)等,提出個人看法。希望藉此拋磚引玉,引起國人對此問題之重視,並投入相對資源,如能有助於提升國內廠商在國際市場之整體競爭力,實所至盼。

陪審審理特性

廣明案的一審敗訴原因,特別是純粹法律面,各方已多有分析。本文主要聚焦在兩造於庭審中面對陪審團的表現。這是國內較為陌生的視角,很有可能也是國內企業在面對海外訴訟管理時,因種種跨境文化、語言等差異,所疏忽或輕視的部分。

雖然陪審審理也強調依法判決,法官都會在給陪審團指示時(jury instruction)詳細解說案件所涉法律的每一個要件及認定事實應注意的事項,但畢竟多數陪審員可能終生就只審理眼前的案件,相對於職業法官可能會比較堅持法律制度之意義以及維持不同案件間的衡平,陪審員可能更注重個案的實質正義,也更注意兩造整體攻防情形,而不會執著在個別法律要件。特別是民事案件是採取優勢證據判斷原則(preponderance of evidence),本來就是在比較兩造的主張誰比較合理,誰主張的事實版本更可能存在(more likely than not)。因此,在進行陪審訴訟時,兩造應該要就案件進行全面性的準備及攻防,雙方都不應只執著於某個法律要件或僅憑某個證據,就認為自己一定會勝訴。這裡體現的是陪審審理所講求實事求是、按部就班的科學精神。

庭審(Trial)敗訴原因分析

又由於陪審審理並沒有我們所熟悉的法官判決理由,而只有判決結果。想要分析了解庭審敗訴的原因,就必須從庭審筆錄去觀察體會庭審活動。以上開陪審特性之角度切入,對照本案庭審筆錄呈現的庭審攻防情形,幾乎可能完全理解何以陪審團會做出不利廣明的裁決(verdict)。以下就分三點擇要說明:

(一) 開審陳述氣勢相差懸殊

庭審自2019年10月15日16時4分左右開始由原告律師進行開審陳述,一直講到同日16時33為止,整整講了半個小時。相對於此,被告律師的開審陳述,卻只從當日16時33分講到16時34分半左右,只有1分半鐘。固然開審陳述不是講得久就比較有優勢,但原告律師在此開審陳述中,羅列說明了大量證據,其中包括共犯都已經認罪還入監服刑,以及來自被告方的證人於審前取證(deposition)時就以緘默權保障條款拒絕證言。一度還引發被告律師以原告開審陳述構成辯論(argument)聲明異議。雖然異議經法官成立,但在異議成立前,陪審團已經聽聞原告方將有大量證據將提出,也都預知了證據可能證明的內容。在此情形下,被告律師接在開審陳述時,並沒有立即對於這些大量存在的證據有任何反駁說明,只是泛泛地說:沒有任何來自廣明的人為有罪答辯或參與共謀、雖然有跟競爭者接觸交流,但不必然就是共謀。再來就是指稱惠普主張的損賠金額灌水。但也沒有進一步說明將如何證明。最後還表明:將不傳呼任何證人,被告方所進行的庭審將非常簡短,只會反詰問惠普的證人。

這樣開審陳述給人的感覺就是一方將非常努力勤奮地展開庭審活動,但另一方只是空言否認,卻連稍微反駁解釋都不願意。雙方的氣勢與呈現出的效果,從一開始就有懸殊的差距。

(二) 專家證人輾壓態勢明顯

按照本案後來的發展,廣明對於本案最不能接受的無非就是高達4億多美金的損害賠償金額,原告在這方面是以專家證人立證來呈現給陪審團的。光聽完專家證人於原告律師主詰問時所介紹的學經歷及專業背景,就可以了解該專家證人給予陪審團有多大的權威效應:原告聘請的專家證人Debra Aron博士,為芝加哥大學經濟學博士,任職於Charles River Associates, CRA,擔任副總裁職務。CRA為顧問公司,大部分任職者均為經濟學家或在政策或管制方面從事經濟分析的專家。Aron博士作為專業經濟學家,已達30年之久,前10年為全職學術教職,在西北大學任教。後20年均為電信、傳播及科技產業領域服務。曾經有26部不同的專業出版作品、80場以上的專業演講,為本案的損害賠償評估投入工作時數足足超過有8,000小時之久,...。當Aron博士做完以上說明後,被告律師對其擔任專家證人之資格,毫無異議,法官隨即裁示開始聽取專家證人對於本案的證詞。

之後原告律師即自當日(2019年10月21日,庭審第五日)10時24分許,一路主詰問至13時10分結束,陪審團進行中午休息。被告律師仍維持一貫簡潔的作風,自14時25分左右開始反詰問,於14時36分就結束,反詰問幾乎只有10分鐘就完畢。雙方沒有覆主、反詰問,也就完成了對Aron博士的交互詰問。





【詳細內容請見《北美智權報》263期;歡迎訂閱《北美智權報》電子報】