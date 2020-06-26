只要聰明運用 你的一天不只24小時

【蔡佑駿╱北美智權報 專欄作家】

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每個人每天都有公平的24小時嗎？表面上看起來是的，但實際上卻不是，因為扣除每天必要的任務後，每個人每天的「可支配時間」絕對都不同，每天平均的時間運用效率也大不相同。

想像一下，如果你每天的三餐，飯、肉、菜分別從農田、屠宰場、菜園中，自己耕種與屠宰取得，然後自己烹飪，那要花多少時間？扣除睡眠時間，真正屬於你自己的「可支配時間」，很可能所剩無幾，但是人類社會有商場，可以以金錢當作媒介，進行資源轉換；假設你的時薪是200元，然後一餐的費用是100元，那意味著，你可以用每小時的工作時間成本，去換取兩餐。你提高了你的時間使用效率，不需要去進行第一級產業，生產基礎的食物資源，你也不用學習烹飪，就有專業技術的廚師，解決了你的食物需求，你用錢買到了時間，你買了別人的時間，廚師和農夫的「可支配時間」，被你買走了，那個時段，他們必須要去工作，換取他們所需要的資源。

如果我的時薪是1000元，那意味著，我可以買到別人的時間量會更多，如果某人的時薪是200元，那我的一小時，理論上可以換他五個小時的時間量，甚至，我不只可以買到他的「時間」，我還可以買到專業人士的「服務」與「技術」，例如看醫生，我可能花幾小時的工作量所賺取的錢，就能換到醫生花了數年光陰所學習到的專業技術，使用他的技術維護我的健康，如果我有經營公司，我可以用錢買到會計師和律師的專業技術，來維持公司的營運品質。

收入愈高，能買到的他人時間也愈多

時薪越高的人，甚至可以請幫佣、秘書和司機，把家庭雜事、開車停車外包出去，連自己的時間管理都外包給熟悉的員工來安排，從個人到家庭，用錢買別人的時間，許多事物都可以外包給別人，因為自己使用時間的效率非常高，這種轉換的效率對自己非常划算。1776年，亞當史密斯（Adam Smith）所提出的「國富論（The Wealth of Nations）」，人類社會的市場供給與需求規則，讓屠夫、釀酒商人、麵包師提供我們食品，他們為了從我們這一端得到回報，謀求個人利益，使自己的需要獲得滿足，每個人在經濟生活中，人們盤算的是自己能得到的好處，每個人追求個人利益的結果，會被一隻「看不見的手」牽引，而實現超出他原先預期的目的，最後大眾促進社會共同利益，在市場經濟中，人們自然交易將會創造出更高效率的資源配置模式，並有利於促進市場經濟，創造更高水準的收入。

我們每天都在進行時間轉換，有些人透過不斷提高自己的時間效率，日積月累，他的單位時間生產效率變的非常高，也就是富裕階層，甚至，他還可以「產出」時間，因為他早期用時間換到錢以後，「錢」本身透過投資又產生「錢」，幫他換取時間，他已經不只是靠自己提高單位時間生產效率，他還掌控錢，間接幫他提高生產效率，時間產出已經達到非常驚人的水平。這就是為何有人的年薪可以高達千萬元，有些人的年薪卻只有50萬元，為何一樣的是24小時，經濟生產力卻差距高達20倍，當過世界首富的亞馬遜（Amazon）創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）和微軟（Microsoft）聯合創辦人比爾蓋茲（Bill Gates），他們的每小時經濟生產力甚至是平凡人的數億倍，這都是他們長期提高時間轉換效率的結果。

單位時間生產效率，決定了大部分人的貧窮或富足

從這個角度來看，每個人看似每天都有公平的24小時，但實際上，每個人每天都有一些時間是賣給別人的，單位時間生產效率很低的人，他很可能得把他的大部分時間都交給別人，真正剩下屬於他自己的「可支配時間」其實非常少，他甚至得犧牲他自己的睡眠，然後超時工作，犧牲自己的健康，他不得不向未來提前透支時間，他的壽命可能因此縮短了。

想要讓自己擁有更多「可支配時間」，大幅提高自己的「自由度」，那就得提高自己的單位時間生產效率，然後把自己低生產效率的任務，外包給別人。work smart遠比work hard更重要，很多人每天會花費大量的時間在工作，但卻鮮少分配時間給有機會提高自己生產效率的「思考」和「自我學習」，每天工作完後，精疲力盡，隔天又繼續重演一樣的歷程，長期都維持在相對低的生產效率，當然有些弱勢族群是環境和現實所逼，不得不維持那樣的艱辛日子，但對大部分中產階級來說，如果能有機會挪出時間給自己提高生產效率，千萬不要浪費那樣的機會，每個人每隔一段時間，其實都應該用自己的可支配時間，靜心冥想自己的時間分配，優化自己的「時間帳本」。





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