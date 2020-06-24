USPTO引進「Patents 4 Partnerships」市場平台， 初期以COVID-19專利為主

【李淑蓮╱北美智權報 編輯部】

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美國專利商標局（USPTO）於5月初推出了一個新的智慧財產權網路市場平台「Patents 4 Partnerships」，此一市場平台旨在為公眾提供一個用戶友好，可搜索相關已公開專利申請的資料庫。相關專利主要指COVID-19新冠病毒相關，且是主動願意授權的已公開專利。USPTO表示推出新IP市場平台除了是為了促進各種關鍵技術的創新、主動授權和商業化外，同時也希望能有助於傳播有價值的專利訊息。

美國總統川普於2020年世界智慧財產權日 (World Intellectual Property Day 2020) 中指出：「隨著我們持續與新冠病毒的對抗，智慧財產權的重要性從來沒有像現在如此彰顯。」在此前提下，Patents 4 Partnerships可以協助將預防、治療和診斷COVID-19的新產品和技術 (包括個人防護設備、消毒劑、呼吸機、測試設備及其組件等等) 在市場曝光，為對抗COVID-19做出貢獻。USPTO表示此市場平台在初期會聚焦COVID-19相關專利的曝光及主動授權，但未來不排除擴展至包括其他技術。

USPTO局長Andrei Iancu表示：「 Patents 4 Partnerships可以說是一個集散地，希望能將擁有智慧財產權授權權利的專利權人和能將這些專利權轉化為我們健康解決方案的個人和企業聯繫起來。此一市場平台在初始階段側重於COVID-19相關專利，充分展示了創新如何為國家應對緊急衛生醫療事件做出貢獻。」

Patents 4 Partnerships允許用戶以各種簡易的方式搜索和分類訊息，包括按關鍵字，發明人名稱，受讓人和發布日期等等。在目前市場平台剛引進階段，其內容乃來自各種公共資源，包括USPTO、聯邦實驗室技術轉讓聯合會（Federal Laboratory Consortium for Technology Transfer, FLC業務），AUTM創新市集（AUTM Innovation Marketplace）、大學以及許多聯邦機構：包括美國國立衛生研究院、能源部、美國國家航空航天局、食品藥品管理局、疾病控制與預防中心、國防部和退伍軍人事務部數據庫。截至6月20日為止，Patents 4 Partnerships市場平台上共有220筆COVID-19可授權專利資訊。

USPTO歡迎用戶透過平台主頁上的鏈接發送評論，或提交他們認為與COVID-19疫情有關的其他技術訊息。

要注意的是，USPTO強調Patents 4 Partnerships平台上列出的所有信息僅供參考，不構成任何形式的法律或專業建議，也不構成USPTO對任何特定技術或實體的認可。USPTO也不保證平台上的信息是可靠、適當、最新、準確或是完整的。換言之，用戶在Patents 4 Partnerships平台上所獲取的任何訊息，應再自行再確認。同樣的，用戶如有上傳COVID-19相關專利資訊至平台，也無法獲得USPTO的背書。

台灣廠商也可以主動授權 讓自己的COVID-19專利在平台上曝光

任何人都可以使用Patents 4 Partnerships平台，除了透過平台查詢專利訊息外，如果本身有COVID-19相關專利希望主動授權，也可以透過平台遞交表格 (https://developer-hub.s3.amazonaws.com/s3fs-public/2020-04/IPMarketplace_SubmissionForm.pdf)。當然，表格遞交完之後，是否會被上傳至平台公開仍須經平台負責人確認。此外，平台受理的為美國專利，可不要遞交台灣或別國專利啊。

還有一點要注意的是，Patents 4 Partnerships平台目前只接受已公告的美國專利，如果只是臨時案或還在審理中的申請案，平台並不會接受。





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