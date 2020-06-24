從中山咀香園與澳門咀香園間之商標權爭議案思考反向混淆理論

【吳尊傑╱中央研究院法律學研究所 研究助理】

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本文從最近一起關於廣東中山咀香園與澳門咀香園的商標爭議案件出發，思考反向混淆理論在本件適用之可能性。

本案中的原告中山咀香園（先商標權人）及被告澳門咀香園看似處在兩個不同的地理市場，縱然銷售亦屬相同或類似之產品或服務，惟原審被告澳門咀香園（後商標權人）在網絡搜索引擎（尤其是海外搜索引擎）上的聲量似乎有後來居上之勢，加上原告在缺乏與被告相同的海外銷路的情況下，故在日後即使原告有意擴增海外銷售據點或省外通路時，或容易被其消費者誤認為是原審被告之子公司或具合作關係的加盟店，是故長遠來說，恐怕就有反向混淆誤認之虞出現。

案件背景

在本件中，一審原告中山市咀香園食品有限公司（下稱：中山咀香園）發現廣東電視台在其電視頻道及其官方網站荔枝網上播放由被告澳門咀香園公司（下稱：澳門咀香園）、黃永昌（為澳門咀香園餅家之所有人）以「咀香園」及「咀香」所製作之廣告宣傳，而澳門咀香園和黃永昌則為節目之贊助商。同為被告之一的廣東電視台在電視節目的顯著位置使用了「咀香」和「咀香園」，及顯明「節目鳴謝澳門咀香園餅家」。

一審法院依《中國大陸商標法》第四十八條「本法所稱商標的使用，是指將商標用於商品……或者將商標用於廣告宣傳……用於識別商品來源的行為。」從播放內容可以看出，三被告在廣告宣傳內容上使用了商標「（咀香園）」和「（咀香）」，而上述商標均未在中國國家商標局註冊，且與原告的前述註冊商標構成相同。被告澳門咀香園公司、黃永昌在同一種商品或類似商品上使用與原告註冊商標相同的未註冊商標，容易導致公眾混淆，侵犯原告註冊商標專用權。另外，被告擅自以原告註冊商標的字型大小作為其企業名稱中的字型大小進行宣傳使用，足致社會公眾混淆誤認，根據《中國大陸商標法》第五十八條以及《反不正當競爭法》第二條、第五條第三項之規定，其行為構成不正當競爭。又《中國大陸商標法》第五十七條規定之故意為侵犯他人商標專用權行為提供便利條件，幫助他人實施侵犯商標專用權行為。

廣東電視台作為廣東知名電視台之一，其應知道原告享有「咀香園」和「咀香」等系列商標以及「咀香園」品牌商品之知名度，其應知道有關廣告宣傳內容構成侵權，卻仍接受以澳門咀香園餅家作為節目之贊助商，協助被告澳門咀香園公司及其所有人黃永昌播放系爭廣告內容。依據上述規定，廣東電視台的行為已侵害原告的商標專用權。蓋其屬於幫助澳門咀香園公司、黃永昌實施不正當競爭行為的主體，對原告而言，其乃實施相同之不正當競爭行為。

本件後被上訴至二審法院，法院作出終審裁決如下：一、撤銷一審民事判決；二、澳門咀香園有限公司、黃永昌於本判決發生法律效力之日起七日內向中山市咀香園食品有限公司賠償經濟損失100,000元(人民幣，下同)及制止侵權的合理費用36555元，以上合計人民幣136,555元；三、駁回中山市咀香園食品有限公司的其他訴訟請求。

本件的主要當事人介紹

● 原告：中山市咀香園食品有限公司

中山咀香園始創於1918年，為一家在廣東省中山市的杏仁餅創始業者，目前是一家蜚聲海內外的百年老字號企業；其專門生產中山正宗特產杏仁餅、廣式月餅等傳統特色之食品工業；現階段公司共生產四大產品系列共六十多個品項，包括杏仁餅系列、月餅系列、曲奇、蛋卷、水泡餅、速食羹等中式餅系列以及日式薄片、蛋糕、餅乾等系列的產品。

● 被告：澳門咀香園公司與公司所有人黃永昌

被告：澳門咀香園餅家公司之註冊商標（系爭商標） （資料來源：澳門經濟局網站）

澳門咀香園餅家（Choi Heong Yuen Bakery）創立至今將近八十年，為澳門著名品牌之一，亦是澳門三大伴手禮店之一；自澳門回歸以來，以每年新增一家新店的速度，現已有十二家店舖。

本件二審之主要法律爭點及相關法院見解

（一） 在節目廣告中，被告使用系爭被訴侵權標識是否侵害了中山咀香園公司就涉案註冊商標之專用權？

就上訴人（原審被告）澳門咀香園公司、黃永昌、廣東電視台稱在節目中使用被訴侵權標識僅是對企業字型大小的合理使用，並非商標性使用的抗辯。二審法院認為，澳門咀香園公司和黃永昌在廣告宣傳中使用「咀香」與「咀香園」字樣，並非使用企業名稱的而是突出使用了「咀香」及「咀香園」字樣，基於作為「澳門咀香園」地理區別之「澳門」和澳門英文文字（Macau），導致作為系爭商標重要因素的地理識別被弱化或省略，客觀上易造成消費者混淆，該使用方式並非是對企業名稱字型大小的合理使用。因此，就澳門咀香園公司、黃永昌和廣東電視台稱其對被訴侵權標識的使用係屬於合理使用的抗辯，不予採納。

（二） 在節目廣告中使用澳門咀香園餅家的企業名稱，是否構成對中山咀香園公司之不正當競爭行為？

從主觀上看，澳門咀香園餅家使用「咀香」、「咀香園」字樣是伴隨其企業名稱的使用一同發生，有一個歷史演變過程。又，二審法院認為並未有證據顯示澳門咀香園餅家是在中山咀香園公司的商標成名後，為爭奪市場才故意使用「咀香」、「咀香園」字型大小，特別是澳門咀香園餅家在澳門有較高的知名度的事實，證明澳門咀香園餅家使用「咀香」、「咀香園」字型大小已被廣泛消費者所認同，而且現有證據顯示已使用長達三十年之久，在相關消費群體中既已形成一定的知名度。因此，澳門咀香園餅家使用「咀香」和「咀香園」的商標名稱，不具有惡意利用或者攀附中山咀香園公司的商譽來獲取不正利益的故意。然從客觀而言，澳門咀香園公司的字型大小與中山咀香園公司的商標和企業字型大小，縱然客觀上存在衝突，惟本件權利衝突的產生有其特定的歷史背景和原因，故不能簡單適用現有的法律制度來處理本案。

「咀香」、「咀香園」品牌的形成已有悠久歷史，其品牌知名度和聲譽的產生有著長期的歷史原因，中山咀香園公司與澳門咀香園公司均對「咀香」與「咀香園」品牌聲譽的形成作出過一定程度的貢獻， 現有證據也無法證明中山咀香園公司或澳門咀香園公司是直接的「咀香」、「咀香園」品牌的創始人。

（三） 一審判決確定的 賠償數額 是否合理？

一審法院就酌定澳門咀香園公司、黃永昌須向中山咀香園公司賠償經濟損失100000元及制止侵權的合理費用36555元並無不妥，本院予以維持。





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