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商標因未使用被廢止前仍可主張侵權？歐洲法院2020年Cooper International Spirits and Others案

聯合新聞網 / 北美智權報
（圖片來源：Pixabay）
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【楊智傑／雲林科技大學 科技法律研究所 教授】

※如欲轉載本文，請與北美智權報聯絡

在歐盟，商標若連續五年不使用會被廢止。但這五年期間發生他人侵害商標時，商標權人是否因為商標被廢止了，就不能主張被廢止前的侵害行為與損害賠償？歐洲法院於2020年3月底做出一判決Cooper International Spirits and Others案，認為各會員國可自己決定商標廢止之生效日。

歐盟商標五年不使用會被廢止

歐盟2008/95商標指令第12條(1)和歐盟207/2009商標規章第51條(1)(a)規定：「下列情況，商標應與廢止，如果在連續不中斷的五年，商標並沒有在共同體內使用於所註冊之商品或服務，且沒有其他不使用之正當理由；...」

歐盟商標規章第55條(1)規定「廢止或無效之效果」，其規定：「歐盟商標在被申請廢止或提出反訴之日之前，應該被視為，並沒有該商標權被廢止所產生的效果。不過，法院可以在判決中，根據當事人之要求，明訂廢止事由發生之日（比申請廢止或反訴主張廢止日更早之日），作為廢止效果發生之日。」

Cooper International Spirits and Others案事實

歐洲法院第五法庭在2020年3月做出Cooper International Spirits and Others判決，認為商標被廢止之前的侵害行為，仍可控告商標侵權。

原告BUOB Laurent先生（在判決中簡稱AR，以下簡稱AR先生）在法國販售酒類商品。2005年12月，其在法國智慧財產局註冊了一個「SAINT GERMAIN」商標，指定使用於尼斯公約第30類、32類、33類之商品，包括酒類飲料（除了啤酒）、蘋果酒，消化液，葡萄酒和烈酒，以及酒精提取物和香精。

2012年6月，原告得知，被告Cooper International Spirits公司，銷售一款由St Dalfour和Établissements Gabriel Boudier製造的烈酒，以「St-Germain」為名進行銷售。因而，原告在法國巴黎地方法院對這三名被告提起商標侵權訴訟。

訴訟進行期間，另一個法國楠泰爾地方法院的2013年2月的判決，判決「SAINT GERMAIN」這個商標因為五年未使用而被廢止，廢止生效日從2011年5月開始起算。該判決在2014年2月被上訴法院支持而確定。

既然商標都被廢止了，在巴黎地方法院的侵權訴訟，是否仍要進行？AR先生主張，其控告被告的侵權活動，是在2009年6月到2011年5月之間，也就是是在系爭商標廢止生效日之前的侵權。

巴黎法院判決認為不構成侵權

2015年1月，巴黎地方法院判決，由於系爭商標在2005年申請後都一直沒有使用，故判決被告不構成侵權。該判決在2016年9月也獲得巴黎上訴法院支持。

巴黎上訴法院認為，所謂的商標侵害，包括影響商標的「指示來源功能」，商標法賦予獨占使用商標的權力，或者對商標形象的投資等...等等。但因為原告從來沒都有使用過自己的商標，則被告沒有造成原告上述這幾種傷害。

但原告主張，上訴法院之所以敗他敗訴，是因為他申請商標之後超過五年都沒有使用，但是，不論歐盟法或法國的智慧財產權法（Intellectual Property Code）都沒有規定，商標權人在取得商標後的法律保護，必須一定要開始使用，才會獲得保護。而且，其主張所謂的商標混淆誤認，可以抽象的以註冊商標圖案進行判斷，不必以實際使用商標進行判。

2016年歐洲法院Länsförsäkringar案

2016年歐洲法院在Länsförsäkringar案中，曾經判決，根據歐盟207/2009商標規章第15條(1)和第51條(1)(a)的用意，是賦予商標權人一段優惠期，亦即有五年優惠期可以開始使用其商標，在這段優惠期中，商標權人在向他人主張商標侵權時，不需要證明有真正的使用。亦即，在做侵權判斷時，商標權人可以直接根據指定使用於商品服務上的商標圖案，作為是否混淆誤認的判斷基礎，而不需要根據商標權人實際使用的商標來做判斷。

歐洲法院認為：被廢止前仍可主張侵權

歐洲法院指出，在2016年的 Länsförsäkringar案中，確實認為，在申請之後有五年的優惠期，就算沒有真正使用商標，也可以用註冊之商標圖案主張侵權；但同時，該案也指出，若在五年優惠期過後，對他人主張侵權，則在判斷是否有混淆誤認侵權時，就要考量到，商標權人並沒有真的使用商標此一事實。

歐洲法院指出，根據歐盟商標指令2008/95之前言第6段指出：「會員國有權決定商標被廢止或無效的效力」，包括會員國可以決定商標廢止的生效日。二，根據同指令第11條(3)規定：「...在訴訟中有人提出反訴主張商標應撤銷時，會員國可以規定，如果確實符合第12條（1）之商標撤銷要件，該商標在侵權訴訟中不能在被主張。」

因此，法國智慧財產權法第L714-5條(6)，做了下述規定：「...廢止生效日，應該於本條第1項所定的五年到期之日。廢止有絕對之效力。」而法國並沒有根據前述指令第11條(3)，明確規定到底在訴訟中商標被廢止時，能否主張被廢止前的侵權？

故歐洲法院認為，在解釋上，根據法國商標法，即便商標因五年未行使而被廢止，仍有可能控告在這五年之間的侵害行為。

雖然可以主張商標侵權，但是在計算損害賠償時，則要考量2004/47智慧財產權施行指令第13條(1)，亦即損害賠償必須與商標權人真正受到的損害相當。歐洲法院指出，商標從來沒有使用，未必就一定沒有損害，但是在考量商標權人實際所受損害時，商標權人從未使用仍然是一個重要考量因素。

比較臺灣

臺灣在商標侵權訴訟中，可以抗辯被告的商標有廢止事由而主張廢止，似乎意味著就不得主張侵權。但有問題的是，臺灣商標法並沒有明確規定，若商標具有廢止事由，到底廢止的生效日是哪一天？由於商標法沒有規定，回到行政程序法第125條規定：「合法行政處分經廢止後，自廢止時或自廢止機關所指定較後之日時起，失其效力。」通常是指智慧財產局做成廢止決定之日。

但是在商標侵權訴訟被告提出廢止抗辯，則法院認為廢止生效日到底是哪一天？是指三年未使用期滿之日？還是法院判決之日？而原來的侵權行為若發生在三年屆滿日前，商標權人是否還是可以主張侵權？針對這一點，臺灣過去似乎並沒有處理過相關案件。


【詳細內容請見《北美智權報》263期；歡迎訂閱《北美智權報》電子報

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