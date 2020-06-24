三問大陸平台經典名著付費電子閱讀模式：可以嗎？合適嗎？違法嗎？

【李俊慧／中國政法大學知識產權研究中心特約研究員】

※如欲轉載本文，請與北美智權報聯絡

吳承恩「獨家授權」、曹雪芹「邀你付費」……不知道的用戶，還以為這是某個「穿越劇」或「穿越小說」中的橋段。現如今，這些看似匪夷所思的橋段，卻成為一些知名網路文學平台中「平常事」。

據大陸媒體報道，日前，某網路文學平台在其電子版《西遊記》首頁標注「本作品由作家（明）吳承恩授權製作發行」「版權所有·侵權必究」「簽約」「VIP」等字樣，另有讀者在閱讀《紅樓夢》時收到「曹雪芹邀請購買付費章節」等邀約。

對此，有公眾調侃「吳承恩復活」「曹雪芹轉世」「《紅樓夢》變《聊齋》」。

事實上，這些「鬧劇」的背後根源則在於：網路文學平台希望「搭車」經典名著，低成本推廣其付費閱讀模式。

那麼，網路文學平台提供經典名著電子閱讀服務，是否可以收費？它們又可否在平台上對經典名著標注或聲稱「版權所有·侵權必究」？

問題1：作品創作早於《著作權法》，是否有受保護？

以《西遊記》、《紅樓夢》、《水滸傳》和《三國演義》等為代表的經典名著，大多創作於古代。

1990年9月7日，大陸現行的《著作權法》（下同）經第七屆全國人民代表大會常務委員會第十五次會議通過，並於1991年6月1日起施行。

簡單說，經典名著的創作時間要遠遠早於《著作權法》的制定和施行。

按照大陸《著作權法實施條例》（下同）第二條規定，著作權法所稱「作品」，是指文學、藝術和科學領域內具有獨創性並能以某種有形形式複製的智力成果。

因此，所有經典名著毫無疑問都是或可以構成「著作權法意義上」的作品。

按照《著作權法》第十條規定，著作權包括人身權和財產權，其中，人身權包括發表權、署名權、修改權和保護作品完整權等四項，財產權包括複製權、發行權、信息網路傳播權等十三項。

其中，人身權部分，除發表權外，屬「永久保護」，並可被繼承或遺贈，如果無人繼承或無人受遺贈的，由相關部門負責保護。財產權部分可對外許可使用、轉讓並獲得相應的報酬或收入。

《著作權法實施條例》第十五條規定，作者死亡後，其著作權中的署名權、修改權和保護作品完整權由作者的繼承人或者受遺贈人保護。著作權無人繼承又無人受遺贈的，其署名權、修改權和保護作品完整權由著作權行政管理部門保護。

因此，對於這些經典名著來說，這些作品的「署名權、修改權和保護作品完整權」依舊受《著作權法》保護，只是行使主體由繼承人、遺贈人或相關部門代為行使。

問題2：網路文學平台可否對經典名著標注「版權所有」？

《著作權法》第二十一條規定，公民的作品，其發表權、本法第十條第一款第（五）項至第（十七）項規定的權利的保護期為作者終生及其死亡後五十年，截止于作者死亡後第五十年的12月31日。

對於經典名著來說，不論是吳承恩，抑或曹雪芹，這些原作者都早已過世，其本人也就不存在對現在的任何單位、平台予以許可授權的客觀可能。

大陸《反不正當競爭法》（下同）第八條規定，經營者不得對其商品「作虛假或者引人誤解的商業宣傳，欺騙、誤導消費者」。

因此，如果網路文學平台在其平台標注或聲稱「吳承恩授權製作發行」、「版權所有·侵權必究」，屬典型的虛假宣傳，涉嫌欺騙、誤導消費者。

按照《反不正當競爭法》規定，經營者作虛假或者引人誤解的商業宣傳，由監督檢查部門責令停止違法行為，處二十萬元以上一百萬元以下的罰款；情節嚴重的，處人民幣一百萬元以上二百萬元以下的罰款，可以吊銷營業執照。

而對於平台提供的特定出版社印製版本的掃描版或影印版等名著，除去該版本包含了特定出版社享有著作權的內容外， 網路文學平台也不得標注「版權所有」或聲稱獲得授權。





【詳細內容請見《北美智權報》263期；歡迎訂閱《北美智權報》電子報】